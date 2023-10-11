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Коммерческая недвижимость в Барселона, Испания

Moianes
10
Барселонес
3
19 объектов найдено
Магазин в Барселона, Испания
Магазин
Барселона, Испания
Площадь 635 м²
Коммерческое помещение расположено в оживленном районе Сантс. Отличная локация в центре Барс…
€790,000
Отель 88 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель 88 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Количество спален 88
ОписаниеПродажа роскошного 5* отеля в центре Барселоны 56 млн евро! Месторасположение: Пасео…
€56,00 млн
Коммерческая в Esplugues de Llobregat, Испания
Коммерческая
Esplugues de Llobregat, Испания
В продаже участок земли, площадью 1544 м2,  под постройку 8 таунхаусов  в урбанизации La Ind…
€1,22 млн
Коммерческая 4 спальни с террасой, с Lift в Барселонес, Испания
Коммерческая 4 спальни с террасой, с Lift
Барселонес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 930 м²
Новое здание площадью 7,043 м2 и 54 м фасада на Рамбла, одной из самых важных и активных арт…
€1,70 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
€19,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
ОписаниеПродажа 2* Отеля в центре Барселоны, 4,75 млн. €, 5,5% рентабельность!Расположение: …
€4,75 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Площадь 1 915 м²
ОписаниеОтличное рождественское предложение: Отель 3* в центре Барселоны 8 млн евро, 5% рент…
€8,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с террасой в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с террасой
Monistrol de Calders, Испания
Площадь 720 м²
ОписаниеПродажа Бутик-Отеля в самом центре Барселоны, 2.750.000 €Элегантный бутик-отель зани…
€2,75 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Площадь 2 700 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* в самом центре Барселоны, 15 млн.€, 5,5 % рентабельность!Местораспо…
€15,00 млн
Отель 30 спален с парковкой, с кондиционером, с With furniture в Monistrol de Calders, Испания
Отель 30 спален с парковкой, с кондиционером, с With furniture
Monistrol de Calders, Испания
Количество спален 30
Площадь 1 500 м²
ОписаниеПродажа нового отеля 3* в центре Барселоны, 10 млн евро!!!Отель 2016 года на 30 номе…
€10,00 млн
Отель 18 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель 18 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Количество спален 18
Площадь 1 000 м²
ОписаниеПродаётся Отель 2* в центре Барселоны.Состоит из 18 номеров, рассчитанных на 50 чело…
€6,50 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Monistrol de Calders, Испания
Площадь 4 000 м²
ОписаниеПродажа отеля 4* в Барселоне 100 номеров 25 млн. Евро!!! Рентабельный Отель в Барсел…
€25,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с Lift в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с Lift
Monistrol de Calders, Испания
Площадь 260 м²
ОписаниеПродажа Отеля 2* в самом центре Барселоны: 2,7 млн.€, 7,5% рентабельности!!!Состоит …
€2,70 млн
Отель 67 комнат в el Bruc, Испания
Отель 67 комнат
el Bruc, Испания
Комнаты 67
Площадь 8 000 м²
Отель в Барселоне на склоне горы   Монтсеррат в окружении  природных ладшафтов.  Прек…
€7,00 млн
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Барселона, Испания
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Барселона, Испания
Площадь 17 653 м²
Торговый центр расположен в Барселоне, Испания. Торговый центр с привлекательным и современн…
€38,00 млн
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 354 м²
Коммерческое помещение под супермаркет расположено в центре Барселоны, Коста Брава. Площадь …
€700,000
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Барселона, Испания
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Барселона, Испания
Площадь 12 м²
Великолепный отель с виноградником расположен в Пенедес, Барселона, Испания. Отель имеет 2 л…
€10,00 млн
Инвестиционная 75 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Барселонес, Испания
Инвестиционная 75 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Барселонес, Испания
Комнаты 75
В продаже отель, расположенный в живописном месте, в окружении садов на горе Монжуик. Из но…
€35,00 млн
Инвестиционная 70 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Барселонес, Испания
Инвестиционная 70 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Барселонес, Испания
Комнаты 70
Пятизвездочный бутик-отель с захватывающим видом на Барселону и Средиземное море находит…
€35,00 млн

Типы недвижимости в Барселона

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