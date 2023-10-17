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Коммерческая недвижимость в Гуардамар, Испания

4 объекта найдено
Коммерческая в Гуардамар, Испания
Коммерческая
Гуардамар, Испания
Продаётся коммерческое помещение в Гуардамаре в районе Guardamar. Общая площадь 0.00 м2, сос…
€1,80 млн
Коммерческая в Гуардамар, Испания
Коммерческая
Гуардамар, Испания
Площадь 175 м²
Продаётся коммерческое помещение в Гуардамаре в районе EL RASO. Общая площадь 175.00 м2, ком…
€264,000
Коммерческая в Гуардамар, Испания
Коммерческая
Гуардамар, Испания
Площадь 138 м²
Продаётся коммерческое помещение в Гуардамаре в районе CAMPO. Общая площадь 138.00 м2, комме…
€87,000
Коммерческая 1 спальня у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Half an hour to Alicante airport в Гуардамар, Испания
Коммерческая 1 спальня у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Half an hour to Alicante airport
Гуардамар, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Коммерческое помещение в Guardamar del Segura. Коммерческое помещение в центре Гуардамар дел…
€112,000
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