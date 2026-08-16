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Коммерческая недвижимость в Гуардамаре, Испания

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2 объекта найдено
Премиальный ресторанный комплекс! в Гуардамар, Испания
Премиальный ресторанный комплекс!
Гуардамар, Испания
Площадь 800 м²
Премиальный ресторанный комплекс на Costa Blanca!  Guardamar del Segura (провинция Аликан…
$1,71 млн
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Коммерческое помещение в Гуардамар, Испания
Коммерческое помещение
Гуардамар, Испания
Число комнат 1
Предложение для инвесторов, здание под снос для постройки новых квартир. Участок находится в…
$417,886
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