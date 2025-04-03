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Коммерческая недвижимость в Caudete, Испания

4 объекта найдено
Магазин 680 м² в Caudete, Испания
Магазин 680 м²
Caudete, Испания
Площадь 680 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в жилом районе Барселоны.Окружение:парк Клотж…
$976,827
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Decart Property Investments
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Коммерческое помещение 60 м² в Caudete, Испания
Коммерческое помещение 60 м²
Caudete, Испания
Площадь 60 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Барселоне.Окружение:Площадь Каталонской Сла…
$162,805
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Агентство
Decart Property Investments
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Русский, Español
Коммерческое помещение 128 м² в Caudete, Испания
Коммерческое помещение 128 м²
Caudete, Испания
Площадь 128 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Барселоне.Окружение: плотный жилой массив;р…
$510,121
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Агентство
Decart Property Investments
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Русский, Español
Коммерческое помещение 358 м² в Caudete, Испания
Коммерческое помещение 358 м²
Caudete, Испания
Площадь 358 м²
Проект застройки жилого пятиэтажного здания в Барселоне.Окружение:жилая зона современного ра…
$922,559
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Decart Property Investments
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