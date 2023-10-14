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Коммерческая недвижимость в Валенсия, Испания

Safor
3
6 объектов найдено
Коммерческая в Comarca de Valencia, Испания
Коммерческая
Comarca de Valencia, Испания
Площадь 983 м²
Продается здание, полностью отремонтированное в 2015 году всемирно известным архитектором, р…
€3,50 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Casinos, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Casinos, Испания
Площадь 1 680 м²
ОписаниеУникальное предложение: продажа Отеля 4* стоимостью 995.000 евро на поле для гольфа …
€995,000
Коммерческая 1 спальня с террасой, с кладовой в Gandia, Испания
Коммерческая 1 спальня с террасой, с кладовой
Gandia, Испания
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Продается коммерческое помещение на одной из центральных улиц Playa de Gandia. Его можно исп…
€106,000
Коммерческая 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в la Font d en Carros, Испания
Коммерческая 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
la Font d en Carros, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 471 м²
В урбанизации города La Font d'en Carròs / Fuente Encarroz продается дом с рестораном, всего…
€270,000
Коммерческая 3 спальни с кладовой в Gandia, Испания
Коммерческая 3 спальни с кладовой
Gandia, Испания
Количество спален 3
Площадь 167 м²
На одной из центральных пешеходных улиц Гандии (Gandia) продаётся коммерческое помещение. Мо…
€390,000
Коммерческая в Comarca de Valencia, Испания
Коммерческая
Comarca de Valencia, Испания
Площадь 522 м²
ЗАБРОНИРОВАННЫЙ/ЗАБРОНИРОВАННАЯ - Возможность для инвесторов в центре Валенсии. Продается зд…
€620,000
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