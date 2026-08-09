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Коммерческая недвижимость в Валенсии, Испания

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la Safor
6
Gandia
5
la Ribera Baixa
5
Cullera
4
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234 объекта найдено
Коммерческое помещение 202 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 202 м²
Торревьеха, Испания
Площадь 202 м²
$212,542
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Коммерческое помещение 300 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 300 м²
Торревьеха, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Премиум-локация! Просторное коммерческое помещение 300 кв.м. в центреВеликолепное коммерческ…
$667,322
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Коммерческое помещение 131 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 131 м²
Аликанте, Испания
Площадь 131 м²
Коммерческие помещения для аренды, расположенные в Резиденциальной Ирале, лицом к площади Ху…
$190,133
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TekceTekce
Коммерческое помещение 25 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 25 м²
Аликанте, Испания
Площадь 25 м²
У нас есть это невероятное парковочное место для продажи в центре Аликанте, расположенном на…
$64,484
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Отель в Кальпе, Испания
Отель
Кальпе, Испания
Новый отель на продажу — Бенидорм, центр и пляжи Редкая инвестиционная возможность в Бени…
$3,03 млн
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Офис 417 м² в Аликанте, Испания
Офис 417 м²
Аликанте, Испания
Площадь 417 м²
Коммерческий интерплант на продажу с большой площадью расположен на улице архиепископа Луаса…
$445,523
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Коммерческое помещение 624 м² в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Коммерческое помещение 624 м²
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 624 м²
Отличное помещение для продажи расположено на широком проспекте в Сан-Висенте-дель-Рапейг. О…
$433,799
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Коммерческое помещение 100 м² в Ориуэла, Испания
Коммерческое помещение 100 м²
Ориуэла, Испания
Площадь 100 м²
В продаже действующий бизнес "Салон Красоты" в районе Playa Flamenca.  Салон рас…
$406,802
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Коммерческое помещение 100 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 100 м²
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В продаже помещение (ресторан-бар) в Торревьехе, рядом с городской набережной и пляжем Playa…
$156,954
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Коммерческое помещение 60 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 60 м²
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Это коммерческое пространство на первом этаже, на уровне улицы, расположено в северной части…
$151,025
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Коммерческое помещение 121 м² в Валенсия, Испания
Коммерческое помещение 121 м²
Валенсия, Испания
Площадь 121 м²
Коммерческое помещение в районе Альгирос города Валенсия.Общая площадь 121 м.кв.В настоящий …
$296,507
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АПАРТ-ОТЕЛЬ В ОТЛИЧНОЙ ЛОКАЦИИ РЯДОМ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ВАЛЕНСИИ! в Валенсия, Испания
АПАРТ-ОТЕЛЬ В ОТЛИЧНОЙ ЛОКАЦИИ РЯДОМ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ВАЛЕНСИИ!
Валенсия, Испания
Площадь 529 м²
ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) | ГОТОВЫЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ В ОТЛИЧНОЙ ЛОКАЦИИ РЯДОМ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ВАЛЕНСИИ …
$3,43 млн
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Коммерческое помещение 1 008 м² в Дения, Испания
Коммерческое помещение 1 008 м²
Дения, Испания
Площадь 1 008 м²
Коммерческие помещения в районе Саладар площадью 939 м2 на первом этаже и 69 м2 в мезонине в…
$432,802
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Коммерческое помещение 120 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 120 м²
Аликанте, Испания
Площадь 120 м²
Коммерческое место для продажи - Традиционный центр Аликанте Возможность: коммерческие помещ…
$205,228
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Коммерческое помещение 15 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 15 м²
Аликанте, Испания
Площадь 15 м²
Легкий доступ к парковочному пространству через пандус, расположенный во втором подвале отел…
$58,621
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Коммерческое помещение 90 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 90 м²
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Продается коммерческое помещение в центре Торревьехи. Продается коммерческое помещение в цен…
$267,287
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Готовый бизнес 110 м² в Торревьеха, Испания
Готовый бизнес 110 м²
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Просторное коммерческое помещение в самом центре Торревьехи, с 1 ванной комнатой, готовое по…
$182,250
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Коммерческое помещение 108 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 108 м²
Аликанте, Испания
Площадь 108 м²
Коммерческое место в Calle Tucumán - Отличная возможность Расположен рядом с Avda. Бенито Пе…
$183,395
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Коммерческое помещение 10 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 10 м²
Аликанте, Испания
Площадь 10 м²
Небольшое гаражное пространство, расположенное в седьмом подвале здания в центре Аликанте, л…
$39,863
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Коммерческое помещение 53 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 53 м²
Аликанте, Испания
Площадь 53 м²
Отличный инвестиционный продукт: коммерческие помещения для продажи, расположенные в центре …
$96,725
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Коммерческое помещение 23 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 23 м²
Торревьеха, Испания
Площадь 23 м²
Гараж с помещением для хранения перед «Parque de las Naciones», Торревьеха
$23,614
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Коммерческое помещение 122 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 122 м²
Аликанте, Испания
Площадь 122 м²
Коммерческие помещения для продажи расположены на Avd. De Salamanca, недалеко от станции Ren…
$152,416
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Коммерческое помещение 242 м² в Dehesa de Campoamor, Испания
Коммерческое помещение 242 м²
Dehesa de Campoamor, Испания
Площадь 242 м²
Коммерческое помещение в районе Ломас Кабо Роиг. Коммерческое помещение (ресторан) с отдельн…
$360,413
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Продажа офиса в Altea Hills, Аликанте с гарантированной банком арендой – 7,2% годовых! в Альтеа, Испания
Продажа офиса в Altea Hills, Аликанте с гарантированной банком арендой – 7,2% годовых!
Альтеа, Испания
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продажа офиса в Altea Hills, Аликанте с гарантированной банком арендой – 7,2% годовых! Ст…
$578,060
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Коммерческое помещение 103 м² в Ориуэла, Испания
Коммерческое помещение 103 м²
Ориуэла, Испания
Площадь 103 м²
В продаже новый  бизнес: SPA-салон  в районе Playa Flamenca. Расположен на перво…
$348,671
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Офис 228 м² в Аликанте, Испания
Офис 228 м²
Аликанте, Испания
Площадь 228 м²
Просторный офис 228 м 2 на Авенида Оскар Эспла Офис площадью около 228 м2 сдается в аренду …
$295,808
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Офис 52 м² в Аликанте, Испания
Офис 52 м²
Аликанте, Испания
Площадь 52 м²
Коммерческий интерплант для продажи рядом с Av. de Maisonnave, Аликанте Стратегическое распо…
$180,687
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КРЕМАТОРИЙ + 3 АГЕНТСТВА РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ в el Castellar lOliveral, Испания
КРЕМАТОРИЙ + 3 АГЕНТСТВА РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
el Castellar lOliveral, Испания
Площадь 1 358 м²
УНИКАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В ИСПАНИИ: КРЕМАТОРИЙ + 3 АГЕНТСТВА РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ Стоимость: 2.3…
$2,68 млн
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Коммерческое помещение 105 м² в Альтеа, Испания
Коммерческое помещение 105 м²
Альтеа, Испания
Площадь 105 м²
Расположенные в самом сердце традиционного испанского города Альтеа, Аликанте, эти просторны…
$845,235
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Магазин 246 м² в Альтеа, Испания
Магазин 246 м²
Альтеа, Испания
Площадь 246 м²
Просторная коммерческая недвижимость в центре Альтеи, Аликанте Город Альтеа, расположенный н…
$2,10 млн
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Типы недвижимости в Валенсии

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