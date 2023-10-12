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Коммерческая недвижимость в Estepona, Испания

13 объектов найдено
Коммерческая с видом на море, с гаражом, в центре города в Estepona, Испания
Коммерческая с видом на море, с гаражом, в центре города
Estepona, Испания
Площадь 951 м²
Количество этажей 1
Offer Investor 1,500,000€ Эстепона  Общая площадь 951м2, 600м2 под жилую площадь Прода…
€1,50 млн
Коммерческая в Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
Большой участок на возвышении с прекрасным видом на море, Гибралтар и Марокко Потрясающие ви…
€1,60 млн
Коммерческая 2 спальни в Estepona, Испания
Коммерческая 2 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 495 м²
ПРОДАЖА КЛИНИКИ. МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР расположен между Марбелья / Эстепона со всеми лицензиями …
€1,20 млн
Производство с кондиционером, с бытовой техникой, с водоснабжением в Estepona, Испания
Производство с кондиционером, с бытовой техникой, с водоснабжением
Estepona, Испания
Площадь 1 100 м²
€1,27 млн
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Estepona, Испания
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Estepona, Испания
Площадь 552 м²
€2,12 млн
Офис в Estepona, Испания
Офис
Estepona, Испания
Площадь 40 м²
€55,000
Коммерческая 1 ванная в Estepona, Испания
Коммерческая 1 ванная
Estepona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€120,000
Коммерческая 1 ванная с Clearly в Estepona, Испания
Коммерческая 1 ванная с Clearly
Estepona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€80,000
Коммерческая 1 ванная с кондиционером, с водоснабжением в Estepona, Испания
Коммерческая 1 ванная с кондиционером, с водоснабжением
Estepona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€168,000
Коммерческая в Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
Площадь 55 м²
€63,000
Коммерческая в Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
Площадь 25 м²
€21,000
Коммерческая с водоснабжением, с Light в Estepona, Испания
Коммерческая с водоснабжением, с Light
Estepona, Испания
Площадь 69 м²
€68,900
Офис в Estepona, Испания
Офис
Estepona, Испания
Офисы расположены на первом этаже блока 1 здания, доступ к которому можно получить через три…
€2,20 млн
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