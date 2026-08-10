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Коммерческая недвижимость в Эстепоне, Испания

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10 объектов найдено
Коммерческое помещение 552 м² в Эстепона, Испания
Коммерческое помещение 552 м²
Эстепона, Испания
Площадь 552 м²
The offices are developed on the ground floor, into which it enters through three doors loca…
$2,30 млн
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Коммерческое помещение 69 м² в Эстепона, Испания
Коммерческое помещение 69 м²
Эстепона, Испания
Площадь 69 м²
Commercial premises about National Police curator in Estepona. With southern orientation. In…
$74,739
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Коммерческое помещение 55 м² в Эстепона, Испания
Коммерческое помещение 55 м²
Эстепона, Испания
Площадь 55 м²
A shopping area with an area of ​​50 square meters well located in the center of Estepona on…
$68,339
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TekceTekce
Коммерческое помещение 95 м² в Эстепона, Испания
Коммерческое помещение 95 м²
Эстепона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
A great opportunity to buy a business in a good location in the immediate vicinity of Terras…
$86,780
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Коммерческое помещение 110 м² в Эстепона, Испания
Коммерческое помещение 110 м²
Эстепона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Beautiful two -storey local with a large showcase of about 7 m2. On the main floor we have t…
$182,238
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Офис 40 м² в Bel Air, Испания
Офис 40 м²
Bel Air, Испания
Площадь 40 м²
Offices in a very central place in the heart of Aleja Andalusia, near schools, shops, restau…
$59,661
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Коммерческое помещение в Bel Air, Испания
Коммерческое помещение
Bel Air, Испания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя эту просторную коммерческую единицу, идеально расположенную на оживленной …
$400,474
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Производство 1 100 м² в Эстепона, Испания
Производство 1 100 м²
Эстепона, Испания
Площадь 1 100 м²
A great ship for your company. Everything is ready to start. Excellent location with traffic…
$1,38 млн
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Коммерческое помещение 25 м² в Эстепона, Испания
Коммерческое помещение 25 м²
Эстепона, Испания
Площадь 25 м²
Garage square for a car is sold and quite large storage room with a metal door in undergroun…
$22,780
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Коммерческое помещение 130 м² в Эстепона, Испания
Коммерческое помещение 130 м²
Эстепона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Commercial premises in the center, very close to the street, which covers the commercial art…
$130,170
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