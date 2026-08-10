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Коммерческая недвижимость в Алаканти, Испания

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Аликанте
74
79 объектов найдено
Офис 74 м² в Аликанте, Испания
Офис 74 м²
Аликанте, Испания
Площадь 74 м²
Инвестиционный продукт: коммерческий офис для продажи, с кладовой, расположенной в традицион…
$250,744
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Коммерческое помещение 272 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 272 м²
Аликанте, Испания
Площадь 272 м²
Коммерческое место на Ад. Граф Лумиарес Местный расположен на главном проспекте района Альто…
$254,543
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Коммерческое помещение 715 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 715 м²
Аликанте, Испания
Площадь 715 м²
Расположенное в районе Бабеля, одном из районов с наибольшим потоком транспортных средств Ал…
$1,10 млн
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TekceTekce
Коммерческое помещение 108 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 108 м²
Аликанте, Испания
Площадь 108 м²
Коммерческое место в Calle Tucumán - Отличная возможность Расположен рядом с Avda. Бенито Пе…
$183,395
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Коммерческое помещение 285 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 285 м²
Аликанте, Испания
Площадь 285 м²
Коммерческое место в самом центре центра - привилегированное место Отличная возможность для …
$1,39 млн
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Коммерческое помещение 53 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 53 м²
Аликанте, Испания
Площадь 53 м²
Отличный инвестиционный продукт: коммерческие помещения для продажи, расположенные в центре …
$96,725
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Коммерческое помещение 242 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 242 м²
Аликанте, Испания
Площадь 242 м²
Продается в C / Calderón de la Barca Привилегированное расположение на одной из самых коммер…
$231,455
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Инвестиционная возможность: продажа курортного комплекса в Аликанте, Испания, 1.850.000 €  в Аликанте, Испания
Инвестиционная возможность: продажа курортного комплекса в Аликанте, Испания, 1.850.000 € 
Аликанте, Испания
Площадь 767 м²
Инвестиционная возможность: продажа курортного комплекса в Аликанте, Испания, 1.850.000 €  …
$2,17 млн
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Коммерческое помещение 27 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 27 м²
Аликанте, Испания
Площадь 27 м²
Эта гаражная площадь в центре Аликанте, расположенная в престижном центральном районе, прода…
$34,205
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Коммерческое помещение 269 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 269 м²
Аликанте, Испания
Площадь 269 м²
Коммерческое место для продажи с действующим бизнесом и высокой немедленной прибыльностью От…
$644,442
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Офис 115 м² в Аликанте, Испания
Офис 115 м²
Аликанте, Испания
Площадь 115 м²
Коммерческий интерплант для продажи рядом с Рамбла Мендес Нуньес, Аликанте Стратегическое ра…
$250,834
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Офис 228 м² в Аликанте, Испания
Офис 228 м²
Аликанте, Испания
Площадь 228 м²
Просторный офис 228 м 2 на Авенида Оскар Эспла Офис площадью около 228 м2 сдается в аренду …
$295,808
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Коммерческое помещение 262 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 262 м²
Аликанте, Испания
Площадь 262 м²
Коммерческое место для аренды в Glorieta Родольфо Ллопис - Гран Виа Местоположение и окружаю…
$743,490
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Коммерческое помещение 936 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 936 м²
Аликанте, Испания
Площадь 936 м²
Коммерческие помещения для продажи расположены в центре Санче, рядом с оживленной Avda Oscar…
$1,99 млн
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Коммерческое помещение 126 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 126 м²
Аликанте, Испания
Площадь 126 м²
Инвестиционная возможность! Помещения для продажи расположены на главной улице в центре Алик…
$407,668
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Коммерческое помещение 20 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 20 м²
Аликанте, Испания
Площадь 20 м²
Мы представляем вам это великолепное гаражное пространство для продажи в центре города. Площ…
$40,765
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Коммерческое помещение 93 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 93 м²
Аликанте, Испания
Площадь 93 м²
Отличное коммерческое помещение для продажи расположено на Calle Del Teatro, главной коммерч…
$339,882
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Коммерческое помещение 33 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 33 м²
Аликанте, Испания
Площадь 33 м²
Гран Плаза Гарадже в «Золотой миле» здания Аликанте Майсонаве с доступом также Поэта Вила Бланко
$70,367
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Продаются отельные номера в бутик-отеле в центре Аликанте, Испания в Аликанте, Испания
Продаются отельные номера в бутик-отеле в центре Аликанте, Испания
Аликанте, Испания
Площадь 30 м²
Castellon Plaza Hotel — современный бутик-отель на 30 дизайнерских номеров с панорамным видо…
$166,215
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Hotel Invest
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Коммерческое помещение 10 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 10 м²
Аликанте, Испания
Площадь 10 м²
2 гаражных пространства рядом с Корте Инглес, в самом сердце Аликанте. * Настоящий документ …
$111,744
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Коммерческое помещение 12 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 12 м²
Аликанте, Испания
Площадь 12 м²
Эта гаражная площадь в центре Аликанте, расположенная в престижном центральном районе, прода…
$97,047
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Офис 83 м² в Аликанте, Испания
Офис 83 м²
Аликанте, Испания
Площадь 83 м²
Расположенный на одной из самых динамичных и консолидированных улиц в центре Аликанте, в сам…
$216,956
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Коммерческое помещение 14 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 14 м²
Аликанте, Испания
Площадь 14 м²
Просторное и удобное гаражное пространство для продажи расположено в подвале I жилого дома в…
$13,096
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Коммерческое помещение 1 919 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 1 919 м²
Аликанте, Испания
Площадь 1 919 м²
Мы представляем необычный блок зданий для совместного приобретения, который формирует уникал…
$2,21 млн
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Коммерческое помещение 207 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 207 м²
Аликанте, Испания
Площадь 207 м²
Отличные инвестиции и возможности для бизнеса Великолепное коммерческое место, расположенное…
$366,789
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Коммерческое помещение 194 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 194 м²
Аликанте, Испания
Площадь 194 м²
Коммерческое место для продажи, с бизнесом в эксплуатации и высокой рентабельностью с первог…
$292,206
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Склад 1 008 м² в Аликанте, Испания
Склад 1 008 м²
Аликанте, Испания
Площадь 1 008 м²
Отличная возможность для компаний, ищущих объекты, готовые начать работу в одном из лучших п…
$1,26 млн
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Коммерческое помещение 48 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 48 м²
Аликанте, Испания
Площадь 48 м²
Отличное коммерческое место предлагается для продажи на улице Сюзана Лланерас, в его ближайш…
$216,429
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Коммерческое помещение 93 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 93 м²
Аликанте, Испания
Площадь 93 м²
Великолепное торговое пространство площадью около 80 м2, расположенное на первом этаже новог…
$165,551
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Коммерческое помещение 248 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 248 м²
Аликанте, Испания
Площадь 248 м²
Коммерческое пространство по рентабельности, расположенное напротив аутлета Сан-Висенте, в о…
$206,054
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