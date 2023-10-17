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Коммерческая недвижимость в Бадахос, Испания

14 объектов найдено
Коммерческая 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 012 м²
La Cerquilla — это эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в районе Новой Андалусии, к се…
€4,80 млн
Коммерческая 20 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая 20 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 1 737 м²
Это мини гостинничный комплекс, который расположен в закрытом микрорайоне, и состоит из 4 ви…
€8,49 млн
Коммерческая в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
Площадь 95 м²
Этот бар-ресторан, расположенный в Пуэрто-Банус, является отличной инвестицией для вашего би…
€575,000
Коммерческая в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
Это исключительный земельный участок с строительной лицензией, расположенный на престижной З…
€1,40 млн
Коммерческая в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
Мы рады представить вам возможность стать владельцем замечательного участка площадью 2 000 к…
€2,00 млн
Коммерческая в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
Referencia: 296. Продаются 2 участка, примыкающих друг к другу, городского характера (питье…
€2,30 млн
Коммерческая в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
Referencia: 283. В наличии легализованные участки земли на продажу, полностью урбанизирован…
€80,000
Коммерческая в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
Referencia: 274. Продается участок в Финестрат площадью 1 059 м². Продается участок в Финес…
€350,000
Коммерческая в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
Участок земли, расположенный по адресу Carrer de Roma, 16, в районе Paratge dels Estenys в г…
€4,00 млн
Коммерческая в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
Sant Feliu de Guixols располагается на испанском побережье Коста-Брава и служит важным турис…
€1,30 млн
Коммерческая в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
Продаётся здание с несколькими квартирами под ремонт вблизи пляжа и центра города Playa de A…
€700,000
Коммерческая в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
Продаётся земельный участок в городе Playa de Aro На данный момент на участке построен дом,…
€625,000
Коммерческая в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
Участок земли, расположенный по адресу c / Josep Maria Vila n ° 5, в районе Paratge dels Est…
€950,000
Коммерческая в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
Участок земли, расположенный по адресу Avinguda de Londres, 4, в районе Paratge dels Estenys…
€780,000
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