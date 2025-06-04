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Коммерческая недвижимость в Кастели-Пладже-де-Аро, Испания

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 2 126 м² в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Коммерческое помещение 2 126 м²
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 2 126 м²
Апарт-отель в городе Плайя де аро на побережье Коста Брава. Расположен в первой линии моря. …
$5,38 млн
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Коммерческое помещение в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Коммерческое помещение
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Действующий спортивный комплекс в Плайа де Аро, провинция Жирона, Каталуния. Находится в цен…
$858,228
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Коммерческое помещение 420 м² в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Коммерческое помещение 420 м²
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 420 м²
Ресторан на берегу моря - Уникальная возможность для инвестиций.Эмблематичный ресторан на н…
$2,23 млн
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