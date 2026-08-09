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Коммерческая недвижимость в Ориуэле, Испания

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9 объектов найдено
Коммерческое помещение 100 м² в Ориуэла, Испания
Коммерческое помещение 100 м²
Ориуэла, Испания
Площадь 100 м²
В продаже действующий бизнес "Салон Красоты" в районе Playa Flamenca.  Салон рас…
$406,802
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Коммерческое помещение 242 м² в Dehesa de Campoamor, Испания
Коммерческое помещение 242 м²
Dehesa de Campoamor, Испания
Площадь 242 м²
Коммерческое помещение в районе Ломас Кабо Роиг. Коммерческое помещение (ресторан) с отдельн…
$360,413
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Коммерческое помещение 103 м² в Ориуэла, Испания
Коммерческое помещение 103 м²
Ориуэла, Испания
Площадь 103 м²
В продаже новый  бизнес: SPA-салон  в районе Playa Flamenca. Расположен на перво…
$348,671
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TekceTekce
Коммерческое помещение 60 м² в Ориуэла, Испания
Коммерческое помещение 60 м²
Ориуэла, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Коммерческое помещение на продажу с действующим салоном красоты – Торговый центр Citrus Cent…
$354,207
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Коммерческое помещение 300 м² в Ориуэла, Испания
Коммерческое помещение 300 м²
Ориуэла, Испания
Площадь 300 м²
Коммерческие помещения в Ла Зения. Коммерческое помещение 300 м2 в Ла Зении. Он состоит из…
$325,534
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Коммерческое помещение 83 м² в Dehesa de Campoamor, Испания
Коммерческое помещение 83 м²
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Магазин готов к эксплуатации в Деэса де Кампоамор в Ориуэла Коста . Он продается полностью о…
$336,699
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Коммерческое помещение в Dehesa de Campoamor, Испания
Коммерческое помещение
Dehesa de Campoamor, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе Campoamor. Общая площадь 135.00 м2…
$670,358
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Коммерческое помещение 100 м² в Ориуэла, Испания
Коммерческое помещение 100 м²
Ориуэла, Испания
Количество спален 4
Площадь 100 м²
Салон красоты бизнес в эксплуатации находится в зоне высокого воздействия и движения в Ла Ze…
$212,262
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Коммерческое помещение в Ориуэла, Испания
Коммерческое помещение
Ориуэла, Испания
Число комнат 1
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе Villamartin. Общая площадь 170.00 …
$731,300
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