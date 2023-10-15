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Коммерческая недвижимость в Orihuela, Испания

отели
30
50 объектов найдено
Доходный дом в Orihuela, Испания
Доходный дом
Orihuela, Испания
Площадь 600 м²
Испания Коста Дорада г.Калафель Доходный дом в 100м от пляжа Ж…
€1,20 млн
Коммерческая 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Dehesa de Campoamor, Испания
Коммерческая 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Магазин готов к эксплуатации в Деэса де Кампоамор в Ориуэла Коста . Он продается полностью о…
€317,089
Коммерческая 4 спальни с кондиционером, в хорошем состоянии, с сигнализацией в Dehesa de Campoamor, Испания
Коммерческая 4 спальни с кондиционером, в хорошем состоянии, с сигнализацией
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Площадь 100 м²
Салон красоты бизнес в эксплуатации находится в зоне высокого воздействия и движения в Ла Ze…
€199,900
Отель 15 спален с личным бассейном в Dehesa de Campoamor, Испания
Отель 15 спален с личным бассейном
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 15
Площадь 3 000 м²
Продаётся гостиница в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 3000.00 м2, участок 174…
€12,00 млн
Коммерческая в Villa Martin, Испания
Коммерческая
Villa Martin, Испания
Продаётся коммерческое помещение в San Miguel de Salinas в районе Urb. villamartin. Общая пл…
€3,26 млн
Коммерческая 1 ванная в Dehesa de Campoamor, Испания
Коммерческая 1 ванная
Dehesa de Campoamor, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе Cabo Roig. Общая площадь 120.00 м2…
€270,000
Коммерческая в La Zenia, Испания
Коммерческая
La Zenia, Испания
Площадь 2 700 м²
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе Los Dolses. Общая площадь 2700.00 …
€2,84 млн
Коммерческая 6 ванных с лифтом, с подвалом, с личным бассейном в Villa Martin, Испания
Коммерческая 6 ванных с лифтом, с подвалом, с личным бассейном
Villa Martin, Испания
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 100 м²
Мы представляем этот великолепный ресторан, расположенный всего в 8 минутах езды на машине о…
€2,70 млн
Коммерческая в La Zenia, Испания
Коммерческая
La Zenia, Испания
Площадь 34 м²
Этаж -1
ОГРОМНЫЙ ГАРАЖ, ИДЕАЛЬНЫЙ ДЛЯ БОЛЬШОГО АВТОМОБИЛЯ, И ОСОБЕННО, ЕСЛИ ВЫ СТРАХИВАЕТЕ В ГОЛЬФ, …
€13,000
Коммерческая в Dehesa de Campoamor, Испания
Коммерческая
Dehesa de Campoamor, Испания
Площадь 125 м²
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 125.00 м2,…
€150,000
Коммерческая 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией в Dehesa de Campoamor, Испания
Коммерческая 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Коммерческое помещение в Ла Зения, Ориуэла Коста. Находится в районе рядом со всеми видами …
€218,500
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с террасой в Orihuela, Испания
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с террасой
Orihuela, Испания
Площадь 166 м²
Дискотека на продажу в Вильямартин. Дискотека-бар на площади Пласа-де-Вильямартин, площадью …
€449,900
Отель 163 комнаты в Orihuela, Испания
Отель 163 комнаты
Orihuela, Испания
Комнаты 163
Испания Коста Брава Отель 3* в нескольких метрах от пляжа СРОЧНАЯ П…
€9,00 млн
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Отель 3* в 5 мин от набережной Отель в…
€2,50 млн
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Отель с крытым бассейном Отель располож…
€2,50 млн
Отель с лифтом, с террасой, с подвалом в Orihuela, Испания
Отель с лифтом, с террасой, с подвалом
Orihuela, Испания
Площадь 2 277 м²
Испания Коста Брава Отель 3*** в 450м от пляжа Площадь отел…
€3,05 млн
Отель с лифтом в Orihuela, Испания
Отель с лифтом
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Льорет -де-Мар Отель 3* рядом с г. Льорет-де-Мар …
€3,15 млн
Отель с лифтом в Orihuela, Испания
Отель с лифтом
Orihuela, Испания
Площадь 4 490 м²
Испания Коста Брава провинция Жирона г.Эмпуриабрава Отель - старин…
€4,60 млн
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Площадь 1 278 м²
Испания провинция Жирона Отель-усадьба с термальным источником …
€2,80 млн
Отель с лифтом в Orihuela, Испания
Отель с лифтом
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Отель в туристическом городе Отель 1* в…
€2,70 млн
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Площадь 560 м²
Испания Коста Брава провинция Жирона Элитный отель-усадьба …
€3,15 млн
Отель с лифтом в Orihuela, Испания
Отель с лифтом
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Апарт-отель в 200м от пляжа Уютный апар…
€1,40 млн
Отель с террасой в Orihuela, Испания
Отель с террасой
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Отель на первой линии от моря Пляжный о…
€2,50 млн
Отель с террасой в Orihuela, Испания
Отель с террасой
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Отель рядом с морем и гольф клубом …
€1,30 млн
Коммерческая с видом на море в Orihuela, Испания
Коммерческая с видом на море
Orihuela, Испания
Площадь 1 000 м²
Испания Провинция Барселона Ресторан на первой линии от моря Один…
€11,00 млн
Отель с террасой в Orihuela, Испания
Отель с террасой
Orihuela, Испания
Площадь 3 350 м²
Испания Коста Дорада Отель 4**** на первой линии от моря …
€15,00 млн
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Испания Коста Бланка Апартотель всего в 50м от пляжа Ую…
€7,50 млн
Отель с террасой, с сауной в Orihuela, Испания
Отель с террасой, с сауной
Orihuela, Испания
Испания Коста Дорада Отель 4**** на первой линии от моря …
€4,00 млн
Отель с террасой в Orihuela, Испания
Отель с террасой
Orihuela, Испания
Площадь 2 000 м²
Испания Коста Бланка Отель 2** с теннисными кортами Спортив…
€3,00 млн
Отель с двором в Orihuela, Испания
Отель с двором
Orihuela, Испания
Площадь 1 800 м²
Испания Коста Брава Отель с внутренним двориком Отель 1*в ц…
€2,50 млн
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