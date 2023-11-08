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Коммерческая недвижимость в Каталония, Испания
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5
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4
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3
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3
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265 объектов найдено
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Отель
Барселона, Испания
169 м²
Испания г.Барселона Хостел в центре Хостел в центре Барселоны, в р…
€870,000
Рекомендовать
Магазин
Барселона, Испания
635 м²
Коммерческое помещение расположено в оживленном районе Сантс. Отличная локация в центре Барс…
€790,000
Рекомендовать
Отель 88 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
88
ОписаниеПродажа роскошного 5* отеля в центре Барселоны 56 млн евро! Месторасположение: Пасео…
€56,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Esplugues de Llobregat, Испания
В продаже участок земли, площадью 1544 м2, под постройку 8 таунхаусов в урбанизации La Ind…
€1,22 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Platja d’Aro, является элитным местом для проживания и покупки второго жилья, как у русского…
€3,82 млн
Рекомендовать
Коммерческая 4 спальни с террасой, с Lift
Барселонес, Испания
4
3
930 м²
Новое здание площадью 7,043 м2 и 54 м фасада на Рамбла, одной из самых важных и активных арт…
€1,70 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
€19,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Барселона, Испания
140 м²
Коммерческое помещение в районе Орта Гинардо на центральном проспекте города Барсело…
€315,000
Рекомендовать
Коммерческая с подвалом
Барселона, Испания
395 м²
Коммерческое помещение на Проспекте Диагональ в элитном районе Сант Жерваси города Ба…
€9,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Барселона, Испания
372 м²
Продается 2 коммерческих помещения, расположенных рядом друг с другом, в одном из сам…
€10,80 млн
Рекомендовать
Ресторан, кафе с подвалом
Барселона, Испания
1 466 м²
Коммерческое помещение в элитном районе города Барселона - Сан Жерваси. Эмблематическ…
€12,00 млн
Рекомендовать
Отель с лифтом
Коста-дель-Маресме, Испания
2 732 м²
Отель 3 звезды в 200 метрах от моря в городе Канет де Мар на побережье Коста Маресме.…
€5,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Барселона, Испания
268 м²
Коммерческое помещение в районе Барселонета города Барселона. Общая площадь 268 м.кв…
€775,000
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
140 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле Дрета города Барселона. Общая площадь 140 …
€675,000
Рекомендовать
Офис с подвалом
Барселона, Испания
830 м²
Коммерческое помещение под ремонт в самом центре Города Барселона - районе Эшампле на…
€975,000
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
347 м²
Коммерческое помещение под ремонт в самом центре Города Барселона - районе Эшампле. О…
€799,000
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
1 386 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Расположено на первом этаже…
€880,000
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
474 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. На центральном проспекте го…
€1,25 млн
Рекомендовать
Отель
Коста-Брава, Испания
5 175 м²
Отель 4 звезды во второй линии моря в городе Льорет де Мар на побережье Коста Брава. …
€7,50 млн
1
Рекомендовать
Коммерческая
Барселона, Испания
624 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Расположено на одной из сам…
€5,00 млн
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
140 м²
Коммерческое помещение в районе Гинардо города Барселона. Общая площадь 140 м.кв.…
€1,25 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Барселона, Испания
2 712 м²
Коммерческое помещение в районе Сантс города Барселона. Занимает первый этаж жилого …
€4,70 млн
Рекомендовать
Отель
Барселона, Испания
891 м²
Отель 2 звезды в непосредственной близости от собора святого семейства в городе Барсе…
€5,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Барселона, Испания
70 м²
Коммерческое помещение в районе метро Virrei Amat в городе Барселона. Общая площадь …
€500,000
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
240 м²
Коммерческое помещение в элитном районе Сант Жерваси города Барселона. Общая площадь…
€765,000
Рекомендовать
Отель 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Rupia, Испания
5
523 м²
2
Площадь дома – 523 м2. Площадь участка – 769 м2. 5 спален. 5 ванных комнат + туалет. Этот с…
€980,000
Рекомендовать
Отель с лифтом
Барселона, Испания
261 м²
Хостел в районе Сантс Монжуик, в пешей доступности от железнодорожной станции Сантс. …
€1,35 млн
Рекомендовать
Отель
Барселона, Испания
270 м²
Хостел в районе Ля Салют - Грасия города Барселона. Общая площадь 270 м.кв. Последняя…
€750,000
Рекомендовать
Отель
Барселона, Испания
273 м²
Хостел в районе Сантс Монжуик в непосредственной близости от Palau Sany Jordi. Общая …
€1,07 млн
Рекомендовать
Отель
Коста-Брава, Испания
8 000 м²
Отель 5 звезд в городе Льорет-де-Мар, в 80 метрах от пляжа Фенальс. К услугам гостей …
€18,50 млн
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