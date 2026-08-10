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Коммерческая недвижимость в Каталонии, Испания

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Барселона
350
Жирона
26
Льорет-де-Мар
10
Таррагона
5
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424 объекта найдено
Коммерческое помещение 55 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 55 м²
Барселона, Испания
Площадь 55 м²
Угловое помещение в престижном жилом районе Барселоны.Окружение: городская набережная и пляж…
$340,170
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Ресторан, кафе 178 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 178 м²
Барселона, Испания
Площадь 178 м²
В продаже коммерческое помещение в Барселоне.Окружение:жилая зона;развитая инфраструктура жи…
$740,736
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Магазин 854 м² в Барселона, Испания
Магазин 854 м²
Барселона, Испания
Площадь 854 м²
Продается трёхэтажное коммерческое помещение с надежным арендаторами в центральном деловом р…
$1,13 млн
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TekceTekce
Коммерческое помещение 349 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 349 м²
Барселона, Испания
Площадь 349 м²
Коммерческое помещение в районе Сант Марти города Барселона с двумя арендаторами.Одна кадаст…
$985,917
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Ресторан, кафе 200 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 200 м²
Барселона, Испания
Площадь 200 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Бадалоне всего в 8 км от центра Барселоны.О…
$578,700
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Офис 990 м² в Барселона, Испания
Офис 990 м²
Барселона, Испания
Площадь 990 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в привилегированном центральном районе Барсел…
$2,78 млн
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Коммерческое помещение 565 м² в Albesa, Испания
Коммерческое помещение 565 м²
Albesa, Испания
Площадь 565 м²
ОТЕЛЬ 1* НА ПРОДАЖУ В СИТЖЕСЕВыгодное расположение в центре Ситжеса, на тихой улице, всего в…
$3,71 млн
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Коммерческое помещение 290 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 290 м²
Барселона, Испания
Площадь 290 м²
Продается коммерческое помещение в Барселоне.Окружение:активная коммерческая зона;развитая и…
$3,24 млн
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Ресторан, кафе 296 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 296 м²
Барселона, Испания
Площадь 296 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в центральном районе города. Окружение:площад…
$1,81 млн
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Коммерческое помещение 250 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 250 м²
Барселона, Испания
Площадь 250 м²
В продаже лот из 3 коммерческих помещений в престижном районе Барселоны.Окружение:проспект Д…
$833,328
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Коммерческое помещение 105 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 105 м²
Барселона, Испания
Площадь 105 м²
В продаже готовый бизнес в густонаселённом районе Барселоны.Окружение:жилой массив - район с…
$954,854
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Магазин 148 м² в Барселона, Испания
Магазин 148 м²
Барселона, Испания
Площадь 148 м²
Продается коммерческое помещение в Барселоне.Окружение:активная коммерческая зона;развитая и…
$364,581
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Коммерческое помещение 54 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 54 м²
Барселона, Испания
Площадь 54 м²
Коммерческое помещение в районе Сант Жерваси города Барселона.Общая площадь 54 м.кв.В настоя…
$304,154
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Коммерческое помещение 372 м² в Оспиталет-де-Льобрегат, Испания
Коммерческое помещение 372 м²
Оспиталет-де-Льобрегат, Испания
Площадь 372 м²
Коммерческое помещение в районе Оспиталет де Йобрегат.Расположено на первом этаже жилого зда…
$1,11 млн
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Коммерческое помещение 359 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 359 м²
Барселона, Испания
Площадь 359 м²
Коммерческое помещение в районе Сиютат Бейя города Барселона.Общая площадь 359 м.кв.: 79,5 м…
$1,24 млн
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Коммерческое помещение 5 547 м² в Террасса, Испания
Коммерческое помещение 5 547 м²
Террасса, Испания
Площадь 5 547 м²
Коммерческое место для продажи - Террасса (Барселона) Инвестиционные возможности в рамках ко…
$3,91 млн
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Коммерческое помещение 160 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 160 м²
Барселона, Испания
Площадь 160 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона.Помещение площадью 160 м.кв. в один…
$609,596
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Коммерческое помещение 505 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 505 м²
Барселона, Испания
Площадь 505 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселоны. Общая площадь 505 м.кв.В настоящий…
$766,790
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Магазин 328 м² в Барселона, Испания
Магазин 328 м²
Барселона, Испания
Площадь 328 м²
Продается коммерческое помещение в непосредственной близости к улице с самой высокой проходи…
$2,64 млн
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Ресторан, кафе 378 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 378 м²
Барселона, Испания
Площадь 378 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в самом престижном районе Барселоны.Окружение…
$983,789
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Магазин 275 м² в Барселона, Испания
Магазин 275 м²
Барселона, Испания
Площадь 275 м²
В продаже коммерческое помещение в Барселоне.Окружение: объект расположен в муниципалитете L…
$457,173
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Магазин 5 182 м² в Барселона, Испания
Магазин 5 182 м²
Барселона, Испания
Площадь 5 182 м²
Продается большое коммерческое помещение с паркингом на 150 мест с надежным сетевым арендато…
$6,94 млн
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Магазин 85 м² в Барселона, Испания
Магазин 85 м²
Барселона, Испания
Площадь 85 м²
Продается коммерческое помещение в непосредственной близости к улице с самой высокой проходи…
$1,22 млн
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Интересный и уникальный объект на Покупку - 5* Спа Отель в Каталония, Испания
Интересный и уникальный объект на Покупку - 5* Спа Отель
Каталония, Испания
Площадь 16 155 м²
Интересный и уникальный объект на Покупку - 5* Спа Отель за 30.5 млн евро! ·         Отел…
$35,74 млн
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Магазин 270 м² в Барселона, Испания
Магазин 270 м²
Барселона, Испания
Площадь 270 м²
Продается коммерческое помещение с надежным арендаторами в центральном деловом районе Eixamp…
$868,050
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Магазин 200 м² в Барселона, Испания
Магазин 200 м²
Барселона, Испания
Площадь 200 м²
Продается коммерческое помещение с арендатором в центральном районе Барселоны. Окружение:жил…
$692,125
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Ресторан, кафе 194 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 194 м²
Барселона, Испания
Площадь 194 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в привилегированном районе Барселоны.Окружени…
$659,718
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Ресторан, кафе 130 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 130 м²
Барселона, Испания
Площадь 130 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Барселоне.Окружение:жилая зона центрального…
$925,920
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Коммерческое помещение 335 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 335 м²
Барселона, Испания
Площадь 335 м²
В продаже коммерческое помещение в центре Барселоны, на улице с одним из самых высоких показ…
$920,133
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Коммерческое помещение 337 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 337 м²
Барселона, Испания
Площадь 337 м²
Коммерческое помещение в районе Грасия города Барселона.Общая площадь 337 м.кв. в один этаж.…
$727,167
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