Дения: популярный курорт с недорогой недвижимостью

Дения — не только крупный порт на Средиземном море, но и популярный курорт. Жители Испании и иностранцы стремятся приобрести недвижимость в Дении как для проживания, так и для последующей сдачи в аренду.

О курорте

Окруженная горами Дения популярна благодаря чудесному климату (в январе температура воздуха не ниже +13 С) и отличным пляжам общей протяженностью около 20 км. Хотя курорт невелик (42 тыс. жителей), по уровню развития инфраструктуры он не уступает соседним большим городам — Аликанте и Валенсии. Здесь много отелей, ресторанов, спа-центров, магазинов, а из порта на Балеарские острова ежедневно отправляется паром. Среди достопримечательностей выделяются:

построенный в 11 в. замок;

Рыбацкий квартал;

собор в стиле барокко;

гавань;

улица Маркес-де-Кампос.

Цены на недвижимость

На стоимость недвижимости в Дении влияет не только метраж, но и месторасположение: чем ближе жилье к пляжной линии, тем оно дороже. При этом цены на недвижимость здесь пока ниже, чем на других курортах Испании такого уровня. Если маленькую виллу площадью 105-110 кв.м в Дении можно купить за 140-250 тыс. евро, то в Аликанте она стоит на 30-35% дороже. В среднем вилла в Дении стоит 300-700 тыс. евро, а шале с 3-мя комнатами или таунхаус площадью 100-130 кв.м обойдется в 250 тыс.

Самый бюджетный вариант недвижимости в Дении — это квартиры-студии площадью 47-55 кв. м: их можно купить за 80-100 тыс. евро. Стоимость 2-комнатных квартир начинается со 116 тыс. евро, 3-комнатных — с 175-180 тыс. евро. Большой дом площадью 500-900 кв.м стоит от 1,3 до 3 млн евро.

Преимущества

Среди плюсов недвижимости в Дении есть как общие для всех курортов Испании, так и присущие только этому городу. К первым относятся высокая ликвидность и неизменная востребованность жилья, ко вторым — специфика и качество застройки. Практически вся застройка здесь малоэтажная (не выше пяти этажей) и новая, из качественных современных материалов, поскольку Дения как курорт начала развиваться лишь в последние 20 лет.