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Коммерческая недвижимость в Malaga, Испания

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Марбелья
8
Эстепона
10
24 объекта найдено
4* Бутик-Отель на поле для гольфа на Costa del Sol  в Марбелья, Испания
4* Бутик-Отель на поле для гольфа на Costa del Sol 
Марбелья, Испания
Число комнат 24
Площадь 2 500 м²
ПРОДАЖА 4* Бутик-Отеля на поле для гольфа на Costa del Sol — 7.000.000 € Расположение: ме…
$8,20 млн
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Производство 1 100 м² в Эстепона, Испания
Производство 1 100 м²
Эстепона, Испания
Площадь 1 100 м²
A great ship for your company. Everything is ready to start. Excellent location with traffic…
$1,38 млн
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Ресторан, кафе 276 м² в Torremolinos, Испания
Ресторан, кафе 276 м²
Torremolinos, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 276 м²
Количество этажей 3
Большой ресторан в хорошем месте в Торремолиносе, Малага Этот ресторан на продажу находится …
$420,547
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TekceTekce
Коммерческое помещение 72 м² в Ронда, Испания
Коммерческое помещение 72 м²
Ронда, Испания
Площадь 72 м²
Местный для продажи в центре Монтекорто, который находится менее чем в 20 минутах от Ронды. …
$185,794
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Коммерческое помещение 95 м² в Эстепона, Испания
Коммерческое помещение 95 м²
Эстепона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
A great opportunity to buy a business in a good location in the immediate vicinity of Terras…
$86,780
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Коммерческое помещение 180 м² в Андалусия, Испания
Коммерческое помещение 180 м²
Андалусия, Испания
Площадь 180 м²
помещение - Málaga (La Luz - El Torcal) , Общая площадь 180m2, 600 Расстояние до моря
$139,977
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Коммерческое помещение 55 м² в Эстепона, Испания
Коммерческое помещение 55 м²
Эстепона, Испания
Площадь 55 м²
A shopping area with an area of ​​50 square meters well located in the center of Estepona on…
$68,339
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Коммерческое помещение 25 м² в Эстепона, Испания
Коммерческое помещение 25 м²
Эстепона, Испания
Площадь 25 м²
Garage square for a car is sold and quite large storage room with a metal door in undergroun…
$22,780
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Коммерческое помещение в Марбелья, Испания
Коммерческое помещение
Марбелья, Испания
Количество спален 163
Четырехзвездочный отель в городе Марбелья на побережье Коста дель Соль.Количество номеров 16…
$141,75 млн
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Коммерческое помещение 130 м² в Эстепона, Испания
Коммерческое помещение 130 м²
Эстепона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Commercial premises in the center, very close to the street, which covers the commercial art…
$130,170
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Коммерческое помещение в Miravalle Los Montecillos, Испания
Коммерческое помещение
Miravalle Los Montecillos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Построенный в 2007 году, этот очаровательный загородный дом неподалеку от города Коин и имее…
$289,037
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Коммерческое помещение в Марбелья, Испания
Коммерческое помещение
Марбелья, Испания
Количество спален 387
Пятизвездочный отель в городе Марбелья на побережье Коста дель Соль. Количество номеров 387
$151,05 млн
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Коммерческое помещение 69 м² в Эстепона, Испания
Коммерческое помещение 69 м²
Эстепона, Испания
Площадь 69 м²
Commercial premises about National Police curator in Estepona. With southern orientation. In…
$74,739
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Коммерческое помещение 192 м² в Марбелья, Испания
Коммерческое помещение 192 м²
Марбелья, Испания
Площадь 192 м²
Уютный ресторан, расположенный в районе Ла Майрэна, Марбелья. Потрясающие панорамные виды на…
$522,860
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Unique opportunity to purchase a boutique hotel on the first line of the sea in Spain – €3.5 million! в Benajarafe, Испания
Unique opportunity to purchase a boutique hotel on the first line of the sea in Spain – €3.5 million!
Benajarafe, Испания
Число комнат 14
Площадь 1 200 м²
Unique opportunity to purchase a boutique hotel on the first line of the sea in Spain – €3.5…
$3,65 млн
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Коммерческое помещение 340 м² в Марбелья, Испания
Коммерческое помещение 340 м²
Марбелья, Испания
Площадь 340 м²
помещение - Málaga (Hipercor) , Общая площадь 340m2
$389,935
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Ресторан, кафе в Марбелья, Испания
Ресторан, кафе
Марбелья, Испания
Число комнат 1
Высоко оцененный ресторан и коктейль-бар в центре Марбельи с большим потоком посетителей. Эт…
$475,925
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Коммерческое помещение 552 м² в Эстепона, Испания
Коммерческое помещение 552 м²
Эстепона, Испания
Площадь 552 м²
The offices are developed on the ground floor, into which it enters through three doors loca…
$2,30 млн
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Коммерческое помещение в Марбелья, Испания
Коммерческое помещение
Марбелья, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Это просторное коммерческое здание из двух этажей, идеально оборудованное под парикмахерскую…
$232,159
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Коммерческое помещение 45 м² в Малага, Испания
Коммерческое помещение 45 м²
Малага, Испания
Площадь 45 м²
помещение - Málaga (Centro Histórico) , Общая площадь 45m2, Лифт, пустое
$132,978
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Коммерческое помещение в Bel Air, Испания
Коммерческое помещение
Bel Air, Испания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя эту просторную коммерческую единицу, идеально расположенную на оживленной …
$400,474
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Ресторан, кафе в Марбелья, Испания
Ресторан, кафе
Марбелья, Испания
Кол-во ванных комнат 5
Аренда с правом выкупа! На 8 лет, условия оговариваются в каждом конкретном случае. Договор …
$5,20 млн
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Офис 40 м² в Bel Air, Испания
Офис 40 м²
Bel Air, Испания
Площадь 40 м²
Offices in a very central place in the heart of Aleja Andalusia, near schools, shops, restau…
$59,661
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Коммерческое помещение 110 м² в Эстепона, Испания
Коммерческое помещение 110 м²
Эстепона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Beautiful two -storey local with a large showcase of about 7 m2. On the main floor we have t…
$182,238
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