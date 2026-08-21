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Коммерческая недвижимость в Альтее, Испания

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7 объектов найдено
Продажа офиса в Altea Hills, Аликанте с гарантированной банком арендой – 7,2% годовых! в Альтеа, Испания
Продажа офиса в Altea Hills, Аликанте с гарантированной банком арендой – 7,2% годовых!
Альтеа, Испания
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продажа офиса в Altea Hills, Аликанте с гарантированной банком арендой – 7,2% годовых! Ст…
$578 060
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Магазин 246 м² в Альтеа, Испания
Магазин 246 м²
Альтеа, Испания
Площадь 246 м²
Просторная коммерческая недвижимость в центре Альтеи, Аликанте Город Альтеа, расположенный н…
$2,10 млн
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Продажа престижной стоматологической клиники в Испании! в Альтеа, Испания
Продажа престижной стоматологической клиники в Испании!
Альтеа, Испания
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Продажа престижной стоматологической клиники в Испании!  Месторасположение: провинция Али…
$1,75 млн
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Коммерческое помещение в Альтеа, Испания
Коммерческое помещение
Альтеа, Испания
Число комнат 1
Продаётся коммерческое помещение в Альтее в районе Galera de las palmeras. Общая площадь 0.0…
$290 198
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Коммерческое помещение в Альтеа, Испания
Коммерческое помещение
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Участок расположен в Сьерра-де-Альтеа, рядом с Altea Hills. Он имеет площадь 1051 м2, ориент…
$679 064
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Коммерческое помещение 105 м² в Альтеа, Испания
Коммерческое помещение 105 м²
Альтеа, Испания
Площадь 105 м²
Расположенные в самом сердце традиционного испанского города Альтеа, Аликанте, эти просторны…
$845 235
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TekceTekce
Коммерческое помещение в Альтеа, Испания
Коммерческое помещение
Альтеа, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Улицы города плавно спускаются к морю. В них выделяются небольшие побеленные домики. Эта хар…
$130 170
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