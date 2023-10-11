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Испания
Коммерческая
Мадрид
Коммерческая недвижимость в Мадриде, Испания
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
9
Мадрид
8
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34 объекта найдено
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Отель
Мадрид, Испания
16 149 м²
Испания г.Мадрид Отель рядом с аэропортом Отель 4**** рядом с межд…
€18,70 млн
1
Рекомендовать
Отель
Мадрид, Испания
839 м²
Испания г.Мадрид Здание с тур. лицензией 4-этажное здани…
€5,50 млн
Рекомендовать
Отель
Мадрид, Испания
2 300 м²
Испания г.Мадрид Отель в центре Мадрида Успешно работающ…
€9,40 млн
Рекомендовать
Отель 15 комнат с лифтом, с двором
Мадрид, Испания
15
463 м²
Испания г.Мадрид Отель - хостел в районе Opera Отель, за…
€1,89 млн
Рекомендовать
Доходный дом с лифтом, с двором
Мадрид, Испания
1 450 м²
Испания г.Мадрид Доходный дом - corrala Доходный дом, ха…
€4,90 млн
Рекомендовать
Доходный дом
Мадрид, Испания
7 800 м²
Испания г.Мадрид Доходный дом в центре Доходный дом в це…
€51,00 млн
Рекомендовать
Доходный дом
Мадрид, Испания
2 490 м²
Испания г.Мадрид Доходный дом в центре Мадрида Доходный …
€16,00 млн
Рекомендовать
Отель с двором
Мадрид, Испания
1 584 м²
Испания г.Мадрид Здание под отель Готовое здание под оте…
€6,50 млн
Рекомендовать
Отель с сауной
Мадрид, Испания
23 500 м²
Испания г.Мадрид Отель 4* в пригороде Действующий отель …
€21,00 млн
1
Рекомендовать
Коммерческая
Мадрид, Испания
Испания г. Мадрид Бар в центре Мадрида Коммерческое поме…
€1,20 млн
Рекомендовать
Отель
Мадрид, Испания
3 328 м²
Испания г. Мадрид Коммерческое здание Красивое здание в …
€18,00 млн
Рекомендовать
Отель
Мадрид, Испания
2 300 м²
Испания г.Мадрид Апарт-отель в центре Мадрида Апарт-отел…
€8,70 млн
Рекомендовать
Отель
Мадрид, Испания
1 800 м²
Испания г. Мадрид Отель рядом с аэропортом Отель 3*** ря…
€6,00 млн
Рекомендовать
Отель
Мадрид, Испания
Испания г. Мадрид Отель 3* рядом с музеем Прадо Отель 3*…
€18,00 млн
Рекомендовать
Отель
Мадрид, Испания
Испания г. Мадрид Отель 3* в центре Отель 3*** в центре …
€6,18 млн
Рекомендовать
Отель
Мадрид, Испания
Испания г. Мадрид Отель 4* рядом с аэропортом Отель 4***…
€25,00 млн
1
Рекомендовать
Отель
Мадрид, Испания
Испания г.Мадрид Отель 3* для торжеств Великолепный отел…
€8,50 млн
Рекомендовать
Отель
Мадрид, Испания
5 278 м²
Испания г. Мадрид Отель 5***** в центре Мадрида Очень д…
€60,00 млн
1
Рекомендовать
Отель
Мадрид, Испания
2 300 м²
Испания г. Мадрид Апарт-отель в центре Мадрида Отличный…
€9,00 млн
Рекомендовать
Отель
Мадрид, Испания
Испания г.Мадрид Отель в центре Мадрида Великолепный оте…
€73,00 млн
1
Рекомендовать
Отель
Мадрид, Испания
Испания г. Мадрид Отель 5***** Потрясающий отель 5*****в…
€115,00 млн
1
Рекомендовать
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
11
300 м²
ОписаниеПродажа НОВОГО отеля в самом центре Мадрида 1.45 млн евро, 11 номеров.Отель находитс…
€1,45 млн
Рекомендовать
Отель 95 комнат
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
95
€22,50 млн
1
Рекомендовать
Отель 110 комнат
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
110
€19,00 млн
1
Рекомендовать
Отель 134 комнаты
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
134
€97,75 млн
1
Рекомендовать
Отель 99 комнат
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
99
€1,40 млн
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города
Мадрид, Испания
Превосходное здание расположено в район Саламанка, Мадрид, Испания. Шикарный район Саламанка…
€21,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, в центре города, с интернетом
Мадрид, Испания
Превосходное жилое здание расположено в центре Мадрида, Испания. Здание с фасадом высокой ар…
€16,00 млн
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Коммерческая 28 спален с мебелью, в центре города, с интернетом
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
28
2 892 м²
Великолепное здание расположено в центре Сан-Себастьяна. Здание общей площадью 2.892 кв.м с …
€9,82 млн
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Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Продается бутик 3-звездочного отеля в центре Мадрида. Он устраивает двухместные из 40 номеро…
€7,50 млн
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