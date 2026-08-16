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Коммерческая недвижимость в автономном сообществе Мадрид, Испания

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Мадрид
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53 объекта найдено
Коммерческое помещение 453 м² в Мадрид, Испания
Коммерческое помещение 453 м²
Мадрид, Испания
Площадь 453 м²
Продается коммерческое помещение с арендатором в центре Мадрида.Окружение:район Chamberí — п…
$1,82 млн
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Коммерческое помещение 90 м² в Мадрид, Испания
Коммерческое помещение 90 м²
Мадрид, Испания
Площадь 90 м²
Коммерческое помещение в самом центре города Мадрид. Общая площадь 90 м.кв. В настоящий мо…
$685,528
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Ресторан, кафе 102 м² в Мадрид, Испания
Ресторан, кафе 102 м²
Мадрид, Испания
Площадь 102 м²
Продается помещение с арендатором в историческом центре Мадрида. Объект имеет стратегическое…
$929,333
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Магазин 900 м² в Мадрид, Испания
Магазин 900 м²
Мадрид, Испания
Площадь 900 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в престижном районе Мадрида.Окружение:развита…
$3,67 млн
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Коммерческое помещение 300 м² в Мадрид, Испания
Коммерческое помещение 300 м²
Мадрид, Испания
Площадь 300 м²
Коммерческое помещение в центре города Мадрид.Общая площадь 300 м.кв.: 135 м.кв. на первом э…
$5,16 млн
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Коммерческое помещение 540 м² в Мадрид, Испания
Коммерческое помещение 540 м²
Мадрид, Испания
Площадь 540 м²
В продаже двухэтажное коммерческое помещение с арендатором в престижном центральном районе М…
$3,69 млн
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TekceTekce
Магазин 502 м² в Мадрид, Испания
Магазин 502 м²
Мадрид, Испания
Площадь 502 м²
Продаётся коммерческое помещение с надёжным международным арендатором в жилом районе Мадрида…
$1,04 млн
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Коммерческое помещение 1 566 м² в Мадрид, Испания
Коммерческое помещение 1 566 м²
Мадрид, Испания
Площадь 1 566 м²
В продаже коммерческое помещение с надёжным арендатором в пригороде Мадрида. Окружение:жилая…
$1,99 млн
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Ресторан, кафе 92 м² в Мадрид, Испания
Ресторан, кафе 92 м²
Мадрид, Испания
Площадь 92 м²
В продаже коммерческое помещение с надежным арендатором в жилом и туристическом районе город…
$2,04 млн
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Магазин 975 м² в Мадрид, Испания
Магазин 975 м²
Мадрид, Испания
Площадь 975 м²
Продается угловое помещение с арендатором в одном из наиболее густонаселённых районов Мадрид…
$4,27 млн
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Офис 181 м² в Мадрид, Испания
Офис 181 м²
Мадрид, Испания
Площадь 181 м²
В продаже угловое коммерческое помещение с арендатором в респектабельном районе Мадрида.Окру…
$1,60 млн
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Коммерческое помещение 1 566 м² в Алкала-де-Энарес, Испания
Коммерческое помещение 1 566 м²
Алкала-де-Энарес, Испания
Площадь 1 566 м²
Коммерческие помещения для продажи в Алькала-де-Хенарес, с исключительным расположением и вы…
$2,02 млн
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Магазин 630 м² в Мадрид, Испания
Магазин 630 м²
Мадрид, Испания
Площадь 630 м²
В продаже коммерческое помещение с надёжным арендатором в жилом районе Мадрида.Окружение:пло…
$3,87 млн
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Коммерческое помещение 533 м² в Мадрид, Испания
Коммерческое помещение 533 м²
Мадрид, Испания
Площадь 533 м²
В продаже коммерческое помещение в престижном центральном районе Мадрида.Объект находится на…
$8,66 млн
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Магазин 126 м² в Мадрид, Испания
Магазин 126 м²
Мадрид, Испания
Площадь 126 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в престижном центральном районе Мадрида.Окруж…
$2,77 млн
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Ресторан, кафе 65 м² в Мадрид, Испания
Ресторан, кафе 65 м²
Мадрид, Испания
Площадь 65 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в респектабельном районе Мадрида.Окружение: г…
$948,958
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Коммерческое помещение 571 м² в Мадрид, Испания
Коммерческое помещение 571 м²
Мадрид, Испания
Площадь 571 м²
В продаже лот из 2 коммерческих помещений с арендаторами в жилом районе Мадрида.Окружение:пл…
$1,21 млн
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Ресторан, кафе 132 м² в Мадрид, Испания
Ресторан, кафе 132 м²
Мадрид, Испания
Площадь 132 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в самом центре Мадриде. Объект имеет стратеги…
$2,94 млн
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Ресторан, кафе 339 м² в Мадрид, Испания
Ресторан, кафе 339 м²
Мадрид, Испания
Площадь 339 м²
В продаже коммерческое помещение с надёжным арендатором в центре Мадрида.Объект имеет страте…
$3,69 млн
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Ресторан, кафе 295 м² в Мадрид, Испания
Ресторан, кафе 295 м²
Мадрид, Испания
Площадь 295 м²
Продается двухэтажное помещение в респектабельном районе Мадрида.Окружение: сады Nuevos Mini…
$4,27 млн
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Коммерческое помещение 828 м² в Мадрид, Испания
Коммерческое помещение 828 м²
Мадрид, Испания
Площадь 828 м²
В продаже двухэтажное помещение в элитном районе Мадрида.Объект имеет стратегическое располо…
$10,39 млн
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Магазин 589 м² в Мадрид, Испания
Магазин 589 м²
Мадрид, Испания
Площадь 589 м²
В продаже коммерческое помещение в пригороде Мадрида. Объект имеет уникальное расположение н…
$1,77 млн
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Ресторан, кафе 1 049 м² в Мадрид, Испания
Ресторан, кафе 1 049 м²
Мадрид, Испания
Площадь 1 049 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в респектабельном районе Мадрида.Окружение: п…
$3,55 млн
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Магазин 137 м² в Мадрид, Испания
Магазин 137 м²
Мадрид, Испания
Площадь 137 м²
В продаже угловое помещение с арендатором в центре Мадрида.Объект имеет стратегическое распо…
$6,44 млн
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Магазин 1 190 м² в Мадрид, Испания
Магазин 1 190 м²
Мадрид, Испания
Площадь 1 190 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в престижном районе Мадрида.Окружение:развита…
$4,19 млн
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Магазин 290 м² в Мадрид, Испания
Магазин 290 м²
Мадрид, Испания
Площадь 290 м²
В продаже коммерческое помещение с надёжным арендатором в жилом районе Мадрида.Окружение:пло…
$1,41 млн
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Магазин 533 м² в Мадрид, Испания
Магазин 533 м²
Мадрид, Испания
Площадь 533 м²
В продаже угловое помещение с арендатором в историческом центре Мадрида.Объект имеет стратег…
$2,89 млн
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Ресторан, кафе 581 м² в Мадрид, Испания
Ресторан, кафе 581 м²
Мадрид, Испания
Площадь 581 м²
В продаже коммерческое помещение с надёжным арендатором в Мадриде.Окружение:плотный жилой ма…
$6,18 млн
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Ресторан, кафе 212 м² в Мадрид, Испания
Ресторан, кафе 212 м²
Мадрид, Испания
Площадь 212 м²
В продаже угловое помещение с арендатором в центре Мадрида.Объект имеет стратегическое распо…
$969,738
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Магазин 104 м² в Мадрид, Испания
Магазин 104 м²
Мадрид, Испания
Площадь 104 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в респектабельном районе Мадрида.Окружение: г…
$2,42 млн
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Типы недвижимости в автономном сообществе Мадрид

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