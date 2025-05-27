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Коммерческая недвижимость в Оспиталете-де-Льобрегате, Испания

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 494 м² в Оспиталет-де-Льобрегат, Испания
Коммерческое помещение 494 м²
Оспиталет-де-Льобрегат, Испания
Площадь 494 м²
Апартотель в районе Кольбланк города Барселона. Общая площадь 494 м.кв. Этажность - 6. Ко…
$1,94 млн
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Коммерческое помещение 120 м² в Оспиталет-де-Льобрегат, Испания
Коммерческое помещение 120 м²
Оспиталет-де-Льобрегат, Испания
Площадь 120 м²
Коммерческое помещение напротив муниципального рынка в Оспиталет де Йобрегат. Общая площадь…
$797,783
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Коммерческое помещение 372 м² в Оспиталет-де-Льобрегат, Испания
Коммерческое помещение 372 м²
Оспиталет-де-Льобрегат, Испания
Площадь 372 м²
Коммерческое помещение в районе Оспиталет де Йобрегат.Расположено на первом этаже жилого зда…
$1,07 млн
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