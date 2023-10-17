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Коммерческая недвижимость в Тарифа, Испания

3 объекта найдено
Производство 1 ванная с водоснабжением, с крыльцом, с Light в Тарифа, Испания
Производство 1 ванная с водоснабжением, с крыльцом, с Light
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 865 м²
€720,000
Коммерческая 7 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Тарифа, Испания
Коммерческая 7 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Тарифа, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 400 м²
€1,10 млн
Коммерческая 5 спален с балконом, с террасой, с водоснабжением в Тарифа, Испания
Коммерческая 5 спален с балконом, с террасой, с водоснабжением
Тарифа, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
€780,000
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