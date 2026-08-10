Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марбелья
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Марбелье, Испания

;
8 объектов найдено
4* Бутик-Отель на поле для гольфа на Costa del Sol  в Марбелья, Испания
4* Бутик-Отель на поле для гольфа на Costa del Sol 
Марбелья, Испания
Число комнат 24
Площадь 2 500 м²
ПРОДАЖА 4* Бутик-Отеля на поле для гольфа на Costa del Sol — 7.000.000 € Расположение: ме…
$8,20 млн
Оставить заявку
Ресторан, кафе в Марбелья, Испания
Ресторан, кафе
Марбелья, Испания
Кол-во ванных комнат 5
Аренда с правом выкупа! На 8 лет, условия оговариваются в каждом конкретном случае. Договор …
$5,20 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Марбелья, Испания
Коммерческое помещение
Марбелья, Испания
Количество спален 387
Пятизвездочный отель в городе Марбелья на побережье Коста дель Соль. Количество номеров 387
$151,05 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Коммерческое помещение в Марбелья, Испания
Коммерческое помещение
Марбелья, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Это просторное коммерческое здание из двух этажей, идеально оборудованное под парикмахерскую…
$232,159
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Марбелья, Испания
Коммерческое помещение
Марбелья, Испания
Количество спален 163
Четырехзвездочный отель в городе Марбелья на побережье Коста дель Соль.Количество номеров 16…
$141,75 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 340 м² в Марбелья, Испания
Коммерческое помещение 340 м²
Марбелья, Испания
Площадь 340 м²
помещение - Málaga (Hipercor) , Общая площадь 340m2
$389,935
Оставить заявку
Коммерческое помещение 192 м² в Марбелья, Испания
Коммерческое помещение 192 м²
Марбелья, Испания
Площадь 192 м²
Уютный ресторан, расположенный в районе Ла Майрэна, Марбелья. Потрясающие панорамные виды на…
$522,860
Оставить заявку
Ресторан, кафе в Марбелья, Испания
Ресторан, кафе
Марбелья, Испания
Число комнат 1
Высоко оцененный ресторан и коктейль-бар в центре Марбельи с большим потоком посетителей. Эт…
$475,925
Оставить заявку
Realting.com
Перейти