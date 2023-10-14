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Коммерческая недвижимость в Марбелья, Испания

5 объектов найдено
Коммерческая 14 спален в Марбелья, Испания
Коммерческая 14 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 850 м²
Это недвижимость с великолепной обстановкой, имеет все разрешения и лицензии. Это здание под…
€5,00 млн
Коммерческая 1 спальня в Марбелья, Испания
Коммерческая 1 спальня
Марбелья, Испания
Количество спален 1
Площадь 514 м²
Замечательное коммерческое помещение, в настоящее время - роскошный мебельный бизнес и магаз…
€4,20 млн
Коммерческая 5 спален в Марбелья, Испания
Коммерческая 5 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Коммерческие помещения с отличной видимостью с улицы. Он расположен на площади в окружении д…
€250,000
Коммерческая в Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
Площадь 340 м²
помещение - Málaga (Hipercor) , Общая площадь 340m2
€390,000
Отель с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Марбелья, Испания
Отель с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Марбелья, Испания
Площадь 14 700 м²
ОписаниеПродажа 4* Отеля в Марбелье, 46 номеров-бунгало, 8,5 млн.€, 6% рентабельность!Состои…
€8,50 млн
Недвижимость в Марбелье — разумная инвестиция и возможность хорошо зарабатывать на сдаче в аренду

Марбелья — уникальный городок на юге Коста-дель-Соль. Считается самым престижным курортом Испании и успешно конкурирует с Французской Ривьерой. Знаковые достопримечательности:

  • Старый Квартал;
  • мозаичные витражи Вилья де Рио Верде;
  • Муниципальный музей;
  • Музей Бонсай.

Недвижимость в Марбелье ценится высоко и подчеркивает статус владельца.

Чем привлекательна Марбелья

Испанский курорт любят за роскошные пейзажи, отличную экологическую обстановку и мягкий климат. В январе средняя температура составляет +10...12°C. В разгар летнего сезона солнце разогревает воздух до +25°C. Поток состоятельных туристов со всего мира не иссякает круглый год. Сдавать по выгодной цене в аренду недвижимость в Марбелье можно постоянно.

Где покупать недвижимость в Марбелье

Фешенебельные виллы располагаются на знаменитой Золотой Миле. В центральной части города на территории красивого сквера Avenida de Mar продаются шикарные апартаменты с обстановкой и без. На приобретение в одном из местных банков можно получить ипотечный кредит. Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие наличие постоянного дохода.

Почему недвижимость в Марбелье стоит купить

Покупка жилья в прибрежном курортном городе — это удачное вложение денег. Рынок недвижимости здесь стабилизировался и демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Наличие в собственности квартиры или дома дает возможность претендовать на ВНЖ в Испании.

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