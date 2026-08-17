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Коммерческая недвижимость в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 624 м² в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Коммерческое помещение 624 м²
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 624 м²
Отличное помещение для продажи расположено на широком проспекте в Сан-Висенте-дель-Рапейг. О…
$433,799
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Инвестиционная 1 400 м² в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Инвестиционная 1 400 м²
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Кол-во ванных комнат 58
Площадь 1 400 м²
Продается общежитие для студентов в 300 метрах от Университета. Всего 58 комнат, 3 из них дл…
$749,876
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