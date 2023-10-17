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Коммерческая недвижимость в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания

3 объекта найдено
Склад с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Склад с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 1 156 м²
Коммерческий склад на продажу, расположенный напротив Университета Аликанте, полностью отрем…
€1,10 млн
Коммерческая в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Коммерческая
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 126 м²
Недвижимость финансового учреждения: Коммерческие помещения, расположенные в Сан-Висенте-дел…
€72,479
Склад с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Склад с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 973 м²
На линии фронта дороги и перед университетом. Неф отремонтирован, в отличном состоянии и с п…
€1,50 млн
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