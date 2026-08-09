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Коммерческая недвижимость во Льорете-де-Маре, Испания

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10 объектов найдено
Коммерческое помещение 2 174 м² в Льорет-де-Мар, Испания
Коммерческое помещение 2 174 м²
Льорет-де-Мар, Испания
Площадь 2 174 м²
Коммерческое помещение в городе Льорет де Мар на побережье Коста Брава. Благодаря впечатляющ…
$1,28 млн
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Коммерческое помещение 560 м² в Льорет-де-Мар, Испания
Коммерческое помещение 560 м²
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 67
Площадь 560 м²
Данная бизнес-модель описывает предполагаемое использование объекта недвижимости с основной …
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 3 092 м² в Льорет-де-Мар, Испания
Коммерческое помещение 3 092 м²
Льорет-де-Мар, Испания
Площадь 3 092 м²
Инвестиционная возможность на побережье Коста-БраваОтель расположен в самом сердце Льорет-де…
$5,75 млн
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TekceTekce
Коммерческое помещение 38 м² в Льорет-де-Мар, Испания
Коммерческое помещение 38 м²
Льорет-де-Мар, Испания
Площадь 38 м²
Коммерческое помещение в районе Феналс города Льорет де Мар.Общая площадь 38 м.кв.В настоящи…
$163,201
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Коммерческое помещение 730 м² в Льорет-де-Мар, Испания
Коммерческое помещение 730 м²
Льорет-де-Мар, Испания
Площадь 730 м²
Продается большое помещение в районе Феналс города Льорет-де-Мар. Офисная часть площадью око…
$437,145
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Коммерческое помещение 660 м² в Льорет-де-Мар, Испания
Коммерческое помещение 660 м²
Льорет-де-Мар, Испания
Площадь 660 м²
Продаётся доходное жилое здание в центре Льорет де Мар (Коста Брава)Инвестиционный объект ра…
$1,41 млн
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Отель 1 600 м² в Льорет-де-Мар, Испания
Отель 1 600 м²
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 50
Кол-во ванных комнат 50
Площадь 1 600 м²
Уютный семейный Отель *, впервые открывший свои двери в 1970 году и действующий по сегоднешн…
$1,31 млн
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Коммерческое помещение 170 м² в Льорет-де-Мар, Испания
Коммерческое помещение 170 м²
Льорет-де-Мар, Испания
Площадь 170 м²
Коммерческое помещение площадью 170м2 в центре города Льорет-де-Мар (Жирона), в районе Венец…
$185,906
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Коммерческое помещение 3 100 м² в Льорет-де-Мар, Испания
Коммерческое помещение 3 100 м²
Льорет-де-Мар, Испания
Площадь 3 100 м²
Отель 2 звезды в городе Льорет де Мар на побережье Коста Брава. Количество номеров 70. Здани…
$3,25 млн
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Коммерческое помещение 355 м² в Льорет-де-Мар, Испания
Коммерческое помещение 355 м²
Льорет-де-Мар, Испания
Площадь 355 м²
Здание под реконтсрукцию в центре города Льорет де Мар на побережье Коста Брава. Расположено…
$871,433
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