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Коммерческая недвижимость в Сабадель, Испания

3 объекта найдено
Коммерческий проект в районе Барселоны в Valles Occidental, Испания
Коммерческий проект в районе Барселоны
Valles Occidental, Испания
Площадь 1 034 м²
Коммерческое помещение с арендатором - крупнейшая сеть супермаркетов в Каталонии Condis supe…
$1,37 млн
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Коммерческий проект в районе Барселоны в Valles Occidental, Испания
Коммерческий проект в районе Барселоны
Valles Occidental, Испания
Площадь 1 034 м²
Коммерческое помещение с арендатором - крупнейшая сеть супермаркетов в Каталонии Condis supe…
$1,29 млн
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Коммерческий проект в крупном городе Каталони в Valles Occidental, Испания
Коммерческий проект в крупном городе Каталони
Valles Occidental, Испания
Площадь 3 152 м²
Коммерческий проект в умеренно растущем и развивающемся городе Каталонии. Детали проекта:…
$3,28 млн
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