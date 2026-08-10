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Квартиры с бассейном в Стамбуле, Турция

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Фатих
684
Бейликдюзю
485
Эюп
267
Башакшехир
226
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65 объектов найдено
Студия 1 спальня в Temapasa Sokagi, Турция
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Студия 1 спальня
Temapasa Sokagi, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 13/34
Полностью оборудованная квартира-студия с балконом на 13-м этаже Больше места жительства, Ка…
$111,950
НДС
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Doga Kececioglu
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Квартира 3 комнаты в 142 Sokak, Турция
Квартира 3 комнаты
142 Sokak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 17/28
SEMBOL İSTANBUL 17-й этаж, 2+1, 125 м², с угловым (L-образным) балконом Прогулочная зо…
$135,000
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Квартира 2 спальни в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 спальни
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
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$285,000
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Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
1 км от Международной больницы Birinci, 2 км от марины West Istanbul и пляжа, 2,5 км от авто…
$353,748
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Квартира 3 спальни в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 спальни
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 177 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$415,000
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
$171,620
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Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Эта шикарная 1-комнатная квартира, полностью меблированная, расположена на улице Басин Экспр…
$159,945
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Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Откройте для себя роскошную жизнь в самом сердце Буюкчекмесе, Стамбул, где самое большое озе…
$171,620
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Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Откройте для себя уникальную жизнь в Üskudar, Стамбул, в апартаментах, расположенных в проек…
$756,529
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Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
$752,713
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Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Испытайте уникальное проживание в Üskudar, Стамбул, с апартаментами, расположенными в проект…
$756,529
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Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
600 метрах от побережья, этот обширный комплекс предлагает современные удобства, такие как т…
$520,698
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Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Buyukcekmece, Стамбул, где крупнейшее озеро города встречается с морем Мраморным. Этот исклю…
$171,620
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Квартира 2 комнаты в , Турция
Квартира 2 комнаты
, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 8/18
Готовая к переезду квартира 1+1 в Чекмекёй, Стамбул — $334 000Переезжайте в свой новый дом в…
$334,000
НДС
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Квартира в Эюп, Турция
Квартира
Эюп, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Эти современные квартиры в Гоктурке, Эйюпсултан, Стамбул, предлагают потрясающий вид на лес …
$531,205
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Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
skudar, Стамбул, в апартаментах, расположенных в проекте рядом со станцией метро и оснащенны…
$756,529
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Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Откройте для себя элегантные апартаменты в Картале, Стамбул, с захватывающим видом на море и…
$520,698
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Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Откройте для себя идеальные семейные апартаменты в Бейликдузе, Стамбул, предлагая множество …
$353,748
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Квартира 5 комнат в Сарыер, Турция
Квартира 5 комнат
Сарыер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 3/4
🏡 IC DenizKoru Sarıyer — жизнь между городом и природой Проект IC DenizKoru Sarıyer — это…
$1,29 млн
НДС
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Квартира 2 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 7/18
Продажа 1+1 Стамбул ‼️ Готовое инвестиционное предложение с доходом от аренды . Район …
$120,000
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Квартира 3 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Комплекс расположен в районе Атанехир в Азиатской части Стамбула, недалеко от финансового ра…
$280,000
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Квартира 4 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 4 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Квартира с тремя спальнями на 3-ем этаже, площадбю 174 м2. Проект расположенный на площад…
$495,000
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Квартира 4 спальни в Бейоглу, Турция
Квартира 4 спальни
Бейоглу, Турция
Количество спален 4
Площадь 259 м²
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$24,50 млн
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Квартира 1 комната в Авджылар, Турция
Квартира 1 комната
Авджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 5
Ваш идеальный образ жизни в Стамбуле Вы ищете место, которое сочетает в себе комфорт, инв…
$184,358
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Квартира 3 комнаты в 408 Venezia Mega Outlet, Турция
Квартира 3 комнаты
408 Venezia Mega Outlet, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 5/21
Почему выбирают этот проект?🔷 Для инвесторов:Высокий спрос на аренду: расположен в известном…
$210,000
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Квартира 1 спальня в Бейоглу, Турция
Квартира 1 спальня
Бейоглу, Турция
Количество спален 1
Площадь 95 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$794,250
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Агентство
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Квартира 1 комната в Фатих, Турция
Квартира 1 комната
Фатих, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 74 м²
ID ST BI-381 Основная информация: Район Бейликдюзю Сроки окончания строи…
$160,000
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Квартира 3 спальни в Бейоглу, Турция
Квартира 3 спальни
Бейоглу, Турция
Количество спален 3
Площадь 223 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$1,58 млн
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Агентство
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Проект гарантирован турецким правительством, подходит для получения турецкого гражданства …
$400,000
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Кондо 3 комнаты в Эсеньюрт, Турция
Кондо 3 комнаты
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1
$111,839
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Типы недвижимости в Стамбуле

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Стамбуле, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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