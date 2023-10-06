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Квартиры с бассейном в Стамбул, Турция

Cekmekoey Askeri Boelge
13
Малтепе
10
Гюнгёрен
9
Арнавуткёй
8
Бешикташ
8
Asmali Mescit Mahallesi
6
Evliya Celebi Mahallesi
6
Guemuessuyu Mahallesi
6
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287 объектов найдено
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 14
Новый инвестиционный комплекс в Бююкчекмедже Представляем Вашему вниманию новый инвес…
€222,000
Квартира 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 14
Новый инвестиционный комплекс в Испартакуле Рады Вам представить новый инвестиционный…
€346,500
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Багджылар, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Багджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 9
Новая инвестиционная резиденция в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новую инвес…
€313,600
Квартира 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Новый элитный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый элитный компл…
€690,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Силиври, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Силиври, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
Элитная резиденция в Силиври Рады Вам представить элитная резиденция с собственной ин…
€202,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Силиври, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Силиври, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Количество этажей 78
Новая резиденция в Силиври Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собственно…
€301,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 12
Новый комплекс в Картале Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструк…
€249,250
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 20
Новая резиденция в Картале Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственно…
€241,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Багджылар, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Багджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 14
Новый элитный комплекс в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новый элитный компле…
€281,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Maslak Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Maslak Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 19
Новая элитная резиденция в Маслаке Представляем Вашему вниманию новую элитную резиден…
€560,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 16
Инвестиционный комплекс в Бахчешехире Представляем Вашему вниманию инвестиционный ком…
€379,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 21
Новый комплекс в Картале Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной ин…
€354,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Картал, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Картал, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 30
Элитный комплекс в Картале Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственно…
€275,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собств…
€171,350
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 25
Новый комплекс в Картале Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструк…
€268,800
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 14
Новая инвестиционный резиденция в Кючюкчекмедже Представляем Вашему вниманию новую ин…
€210,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кагытхане, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 10
Новый элитный комплекс в Кягытхане Представляем Вашему вниманию новый элитный компле…
€345,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Количество этажей 10
Новый комплекс в Кягытхане Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной…
€588,500
Квартира 1 спальня с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Малтепе, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Малтепе, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 17
Новая резиденция в Малтепе Рады Вам представить новую резиденцию с собственной инфрас…
€422,600
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Зейтинбурну, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 6
Новая элитная резиденция в Зейтинбурну Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€520,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Зейтинбурну, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 12
Масштабная элитная резиденция в Зейтинбурну Представляем Вашему вниманию масштабную э…
€624,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 14
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной по…
€236,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Сарыер, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Сарыер, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Масштабная элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую масштабную …
€660,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Сарыер, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Сарыер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственной…
€529,400
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Элитный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собств…
€280,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кадыкёй, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кадыкёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 24
Элитная резиденция в Кадыкёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной ин…
€300,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 35
Новый комплекс в Картале Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной ин…
€356,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кадыкёй, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кадыкёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 25
Элитный комплекс в Кадыкёй Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственно…
€387,600
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Новая элитная резиденция в Кягыхтане Представляем Вашему вниманию новую элитную резид…
€650,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Кагытхане, Турция
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Количество этажей 15
Новый комплекс в Кягыхтане Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной…
€272,000

Типы недвижимости в Стамбул

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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