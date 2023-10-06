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Кондо в Стамбул, Турция

Кондо В архив
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8 объектов найдено
Кондо 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Кондо 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
3+1 150 m2 
€3,19 млн
Кондо 4 спальни в Istinye Mahallesi, Турция
Кондо 4 спальни
Istinye Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 6
Baltalimanı Yalı Dairesi 4+1 6. Kat 200m2 Kiracılı  Kiracı 45.000 Tl ödüyor 3.285.000…
€3,29 млн
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Чекмекёй, Турция
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Чекмекёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Этаж 5/12
Роскошный дом в элитном районе азиатского Стамбула   Комплекс состоит из 13 блоков, в …
€556,000
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 8/13
Первоклассная отделка квартиры в Бешикташе с видом на Босфор. Бешикташ является одним из …
€2,94 млн
Кондо 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Ускюдар, Турция
Кондо 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ускюдар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Этаж 8/12
Роскошная республика в самом сердце Ускюдара Квартира народная в комплексе, который явянецк…
€1,52 млн
Кондо 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Кондо 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 10/20
3 единицы, доступные в том же здании, расположенном на этаже 4 / 10 и 19
€90,000
Кондо 3 спальни с видом на город, с full service complex, с great location в Эсеньюрт, Турция
Кондо 3 спальни с видом на город, с full service complex, с great location
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 8
€112,000
Кондо 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Эсеньюрт, Турция
Кондо 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1
€113,000

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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