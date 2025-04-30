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Квартиры с садом в Стамбуле, Турция

Бейликдюзю
461
Кючюкчекмедже
325
Эюп
292
Кагытхане
234
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207 объектов найдено
Квартира в Мраморноморский регион, Турция
Квартира
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 108 м²
Роскошный жилой комплекс в районе ГЁКТЮРК (Göktürk).Площадь проекта 26 000 кв.м. Количество …
$782,915
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Квартира 1 комната в Фатих, Турция
Квартира 1 комната
Фатих, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
ID ST BI-374 Основная информация: Стамбул, Район Зейтинбурну Готовый про…
$439,193
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Квартира 2 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 2 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 2/6
Новая жемчужина Стамбула, - апартаменты с просторными садами и террасами с частными помещени…
$650,000
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Квартира 2 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 2 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 6
Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция Проект состои…
$171,221
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Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 1
Представляем вам проект-бутик в районе Махмутбей, Стамбул. Комплекс будет состоять из двух 1…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Эюп, Турция
Квартира 1 комната
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция Предл…
$492,897
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Квартира 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 149 м²
Количество этажей 6
Квартиры и виллы с просторными балконами, в новом жилом комплексе рядом с бассейнами и ресто…
$818,287
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Квартира 3 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 3 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 4
Рады представить Вашему вниманию новый проект современной резиденции премиум класса в европе…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 5 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 7
Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция Новый жилой ком…
$1,72 млн
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Квартира 3 комнаты в Бейоглу, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 19
Новый жилой комплекс, проект реконструкции целого квартала в центре города, Бейоглу, Стамбул…
$754,830
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Квартира 2 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 9
Резиденция с бассейном, садом и фитнес-центром, Стамбул, Турция Резиденция располагает басс…
$175,502
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Этаж 2/5
Проект расположен в одном из приятных, мирных и тихих районов Бейликдюзю. Хорошо спроектиро…
$250,000
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 7
EVLER BEYLIKDÜZÜ 🇹🇷 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ ▪Бейликдюзю - жилой комплек…
$180,000
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Квартира 2 комнаты в Картал, Турция
Квартира 2 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 35
Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция Новый жилой комплекс с р…
$217,035
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Квартира 5 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 5 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 361 м²
Количество этажей 4
Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Тур…
$3,48 млн
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Квартира 1 комната в Багджылар, Турция
Квартира 1 комната
Багджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 9/15
"The One Güneşli project is considered a real estate masterpiece that shines in the heart of…
$124,999
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Квартира 2 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 2 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 13
Новая резиденция с фитнес-залом и детскими площадками в центре Стамбула, Турция Предлагаютс…
$399,340
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Квартира 2 комнаты в Авджылар, Турция
Квартира 2 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 101 м²
Количество этажей 15
Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом в престижном центральном районе, Стамбул, Ту…
$238,837
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Квартира 4 комнаты в Картал, Турция
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 25
Новая резиденция с большой зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция Предлагаю…
$471,199
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Квартира 2 комнаты в Фатих, Турция
Квартира 2 комнаты
Фатих, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 169 м²
ID ST BI-376 Основная информация: Багчиларский район Готовый проект …
$459,000
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Квартира 3 комнаты в Бейоглу, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция …
$787,287
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Квартира 5 комнат в Шиле, Турция
Квартира 5 комнат
Шиле, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 231 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами и живописным видом, Шиле Стамбул, Турция Предлагаются прос…
$821,834
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Квартира 4 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 4 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция Предлагаются таун…
$1,12 млн
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Квартира 3 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 3 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 44
Меблированные апартаменты с видом на Босфор и город, в резиденции с бассейном и ресторанами,…
$1,07 млн
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Квартира 2 комнаты в Малтепе, Турция
Квартира 2 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 29
Новая резиденция с садами и бассейном, Стамбул, Турция Предлагаются квартиры с большими бал…
$254,824
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Квартира 4 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 4 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 9
Новая резиденция с видом на море рядом с центром Стамбула, Турция Предлагаются апартаменты …
$364,848
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Квартира 3 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 3 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 18
Элитная современная резиденция с бассейном и конференц-залом, в престижном деловом районе, С…
$328,805
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Квартира 3 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Квартира 3 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Почему выбирают этот проект?Для инвесторов:Высокие инвестиции Расположен в одном из самых пр…
$1,000,000
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Агентство
Sun and sands
Языки общения
English, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Квартира 3 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 11
Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро и автомагистралью, Ст…
$518,550
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Квартира 3 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 3 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 5
Малоэтажная резиденция с бассейнами, конференц-залами и видом на Босфор в престижном районе …
$335,612
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Типы недвижимости в Стамбуле

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