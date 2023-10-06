ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Стамбул
Пентхаусы
Пентхаусы в Стамбул, Турция
Сарыер
3
Пентхаус
Очистить
32 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
6
3
574 м²
42
Квартиры в Проекте Смешанного Типа в Центре Шишли. Готовые квартиры в центре Шишли, Стамбул.…
€6,44 млн
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
6
2
212 м²
14
Квартиры с видом на острова и охраной в Картале, Стамбул. Откройте для себя изысканные кварт…
€567,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с центральным отоплением, с c ремонтом
Бейоглу, Турция
4
1
320 м²
7/7
Квартира с 3 Спальнями в 400 м от Улицы Истикляль в Стамбуле. Квартира с 3 спальнями находит…
€337,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сарыер, Турция
5
2
297 м²
5/5
Квартиры в Стамбуле на Побережье Района Сарыер в Окружении Леса. Великолепные квартиры в Сар…
€864,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сарыер, Турция
3
1
186 м²
5
Квартиры в Стамбуле на Побережье Района Сарыер в Окружении Леса. Великолепные квартиры в Сар…
€640,000
Рекомендовать
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
7
5
363 м²
4
Квартиры в Стамбуле Вблизи Связующей Дороги с Шоссе ТЕМ в Эсеньюрте. Просторные квартиры нах…
€759,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Бейоглу, Турция
4
2
200 м²
9
Квартиры в Бейоглу с Концепцией Современного Города. Квартиры находятся в Бейоглу, рядом с п…
€1,13 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
5
4
255 м²
16
Квартиры в Стамбуле Рядом со Всеми Удобствами в Малтепе. Квартиры в Стамбуле находятся в цен…
€1,02 млн
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
7
4
250 м²
16
Квартиры в Стамбуле Рядом со Всеми Удобствами в Малтепе. Квартиры в Стамбуле находятся в цен…
€982,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
3
1
77 м²
4/4
Новые Инвестиционные Квартиры в Стамбуле. Недорогие и современные квартиры-студии расположен…
€372,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Султанбейли, Турция
5
3
282 м²
10
Квартиры в Стамбуле, Султанбейли Рядом с Аэропортом. Предлагаем купить квартиры в Стамбуле, …
€653,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
5
3
350 м²
12/12
Элитные Квартиры с Видом на Море в Джаддебостане, Стамбул. Элитная недвижимость находится в …
€2,75 млн
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Бейликдюзю, Турция
7
2
345 м²
10
Элегантные Квартиры с Видом на Город в Бейликдюзю, Стамбул. Современные квартиры расположены…
€625,000
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Малтепе, Турция
6
2
150 м²
9/9
Современная Квартира с Террасой в ЖК в Стамбуле, Малтепе. Недвижимость в Стамбуле находится …
€315,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сарыер, Турция
5
3
250 м²
3
Квартиры в Роскошном Комплексе с Видом на Босфор в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены…
€2,47 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с парковка
Piri Pasa Mahallesi, Турция
4
3
147 м²
6
Роскошные Инвестиционные Квартиры в Центре Стамбула. Построенный на площади 1670 кв. м в Ста…
€358,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
3
1
78 м²
5
Недвижимость Рядом с Пляжем в Центре Района Кадыкёй. Новая недвижимость в Кадыкёй находится …
€405,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером
Мраморноморский регион, Турция
4
4
113 м²
Меблированная Недвижимость в Центре Кадыкёя в Стамбуле. Недвижимость в Стамбуле на азиатской…
€491,000
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
6
4
444 м²
5/6
Квартира-Дуплекс в Смешанном Проекте в Стамбуле, Эюпсултан. Двухуровневая квартира расположе…
€2,81 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Фатих, Турция
5
1
126 м²
4/4
Пентхаус для Инвестиций в Отличном Месте в Стамбуле, Фатих. Пентхаус после свежего ремонта о…
€173,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
5
2
350 м²
37
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Стамбуле, Картал. Квартиры расположены в районе Карта…
€725,000
Рекомендовать
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
7
4
595 м²
5
Просторные Квартиры с Видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул. Роскошные квартиры с системой «у…
€6,16 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ускюдар, Турция
5
2
311 м²
3
Квартиры с Видом на Море в ЖК в Ускюдаре, Стамбул. Квартиры расположены в жилом комплексе с …
€1,34 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cihangir Mahallesi, Турция
4
2
128 м²
4/4
Просторный Дуплекс с Видом на Босфор в Стамбуле, Бейоглу. Двухуровневая квартира с уникальны…
€1,13 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
6
2
324 м²
Квартиры в Стамбуле Рядом с Метробусом и Подъездными Дорогами. Недвижимость находится в Ускю…
€772,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кючюкчекмедже, Турция
4
2
134 м²
14
Недвижимость для Инвестиций в Стамбуле с Видом на Озеро. Просторные квартиры в Стамбуле нахо…
€424,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кючюкчекмедже, Турция
3
2
117 м²
14
Недвижимость для Инвестиций в Стамбуле с Видом на Озеро. Просторные квартиры в Стамбуле нахо…
€370,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Фатих, Турция
4
140 м²
7/7
Квартира с Видом на Море Рядом с Голубой Мечетью в Фатихе. Квартира в Стамбуле находится в в…
€273,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
3
2
106 м²
9/10
SENNA PARK это трёхблочный комплекс из 140 квартир, располагающийся в спокойном, безопасном …
€534,618
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, дуплекс, с multi entrance
Мраморноморский регион, Турция
6
2
250 м²
6/6
€74,500
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Стамбул, Турция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL