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Пентхаусы в Стамбуле, Турция

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Шишли
3
Кадыкёй
4
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19 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Квартиры недалеко от побережья в районе Кадыкёй, Стамбул, с высоким арендным потенциалом Ква…
$346,221
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Пентхаус 4 комнаты в Фатих, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Фатих, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Этаж 7/7
Просторная квартира с открытым видом на море в доме с лифтом в квартале Султанахмет в Стамбу…
$220,533
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Пентхаус 2 комнаты в Бешикташ, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 6/6
Готовые к заселнию квартиры с 1 спальней и террасами в Стамбуле, Бешикташ Эти элегантные ква…
$545,875
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TekceTekce
Пентхаус 5 комнат в Ускюдар, Турция
Пентхаус 5 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 339 м²
Количество этажей 6
Квартиры с видом на город и Босфор в комплексе в Ускюдаре, Стамбул Ускюдар – один из самых в…
$1,88 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Новые квартиры рядом со станцией Мармарай и пляжем Мода в Кадыкёе Квартиры расположены в рай…
$429,520
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Пентхаус 7 комнат в Ускюдар, Турция
Пентхаус 7 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Квартира в пешей доступности от метро и парома в Стамбуле, Ускюдар Продается квартира в одно…
$5,50 млн
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Пентхаус 8 комнат в Бакыркёй, Турция
Пентхаус 8 комнат
Бакыркёй, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 260 м²
Количество этажей 17
Квартиры с видом на море в роскошном проекте с собственной мариной в Бакыркёе, Стамбул Бакыр…
$16,35 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Бейоглу, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 9
Квартиры в проекте с оригинальным фасадом в Стамбуле, Бейоглу Проект находится в выгодном ме…
$995,962
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Пентхаус 2 комнаты в Кадыкёй, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Инвестиционные квартиры в Стамбуле, перспективные для сдачи в аренду Квартиры в Стамбуле рас…
$356,607
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Пентхаус 7 комнат в Эсеньюрт, Турция
Пентхаус 7 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 363 м²
Количество этажей 4
Просторные квартиры с высокими потолками в Эсеньюрте, Стамбул Квартиры в новом проекте распо…
$750,145
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Пентхаус 9 комнат в Шишли, Турция
Пентхаус 9 комнат
Шишли, Турция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 765 м²
Этаж 21/21
Квартиры в Стамбуле в ультрароскошной резиденции в Шишли, Нишанташи Готовые к заселению квар…
$14,34 млн
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Пентхаус 8 комнат в Бакыркёй, Турция
Пентхаус 8 комнат
Бакыркёй, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 674 м²
Количество этажей 4
Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе недалеко от побережья в Стамбуле Квартиры рас…
$4,40 млн
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Пентхаус 6 комнат в Шишли, Турция
Пентхаус 6 комнат
Шишли, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 574 м²
Количество этажей 42
Квартиры с системой «умный дом» в Стамбуле, Шишли, рядом с остановками общественного транспо…
$6,75 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Инвестиционные квартиры рядом с морем в Кадыкёе, Стамбул Квартиры расположены в районе Кадык…
$315,061
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Пентхаус 1 комната в Шишли, Турция
Пентхаус 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 396 м²
Этаж 4/17
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
$5,47 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 9/10
SENNA PARK это трёхблочный комплекс из 140 квартир, располагающийся в спокойном, безопасном …
$563,829
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Пентхаус в Чекмекёй, Турция
Пентхаус
Чекмекёй, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
$115,087
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Пентхаус 6 комнат в Бейликдюзю, Турция
Пентхаус 6 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 6/6
$73,735
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Пентхаус в Эюп, Турция
Пентхаус
Эюп, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
$80,526
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Параметры недвижимости в Стамбуле, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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