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Квартиры с гаражом в Стамбуле, Турция

Бейликдюзю
461
Кючюкчекмедже
325
Эюп
292
Кагытхане
234
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118 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 2 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 2/6
Новая жемчужина Стамбула, - апартаменты с просторными садами и террасами с частными помещени…
$650,000
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Квартира 3 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 3 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/15
✨ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, КАЧЕСТВО, ЖИЗНЕННЫЙ ЖИЗНЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ ✨ О ПРОЕКТЕ - Един…
$580,000
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Силиври, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Силиври, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 14
Проект расположен в Кагытхане, в центре города 1+1 квадрат 70m- 77 m2 180.000 USD –…
$180,000
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Квартира 2 комнаты в Багджылар, Турция
Квартира 2 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
The project lies in the Mahmud Bey section of Istanbul's European side, along the Basin Expr…
$479,000
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Этаж 2/5
Проект расположен в одном из приятных, мирных и тихих районов Бейликдюзю. Хорошо спроектиро…
$250,000
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 7
EVLER BEYLIKDÜZÜ 🇹🇷 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ ▪Бейликдюзю - жилой комплек…
$180,000
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Квартира 2 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 30/54
Квартира с видом на Босфор в Сисли, Стамбул   Проект представляет собой башни-близнецы…
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Багджылар, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/19
О комплексе Цена продажи237 000 € Цена за кв.м.2 695 € Площадь87.91 м2 Всего комн…
$241,409
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Квартира 2 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
HP 4 Elite House is the new address for those who want a comfortable, exclusive and luxuriou…
$179,897
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Квартира 1 комната в Багджылар, Турция
Квартира 1 комната
Багджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 9/15
"The One Güneşli project is considered a real estate masterpiece that shines in the heart of…
$124,999
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 9
Проект, с его 70% зеленой зоной и природолюбивой архитектурой, открывает перед вами двери со…
$618,327
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Квартира 4 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 4 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 196 м²
Этаж 5/10
3 Bedrooms apartment For sale in Istanbul Şişli with luxurious finishes in Şişli. It is sit…
$2,22 млн
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Гюнгёрен, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Гюнгёрен, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 16
В центре Стамбула, больше, чем здание... Количество квартир :44 Площадь Застройки :4…
$180,345
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Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 187 м²
Этаж 5/10
Three Bedrooms Apartment For sale in Istanbul Near to E80 Highway This project will enabl…
$487,000
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Квартира 2 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 2 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/14
Отличная инвестиционная возможность вжилой проект в Стамбулe   Площадь территории прое…
$165,000
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Three Bedrooms Apartment For Sale in Istanbul Ispartakule , Near New Istanbul Canal and With…
$306,000
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Квартира 4 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 4 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж 4/17
Жилая квартира в семейном комплексе с видом на ландшафт Квартира находится на 4-м этаже, …
$480,000
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Бейоглу, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 18/4
Квартира в Стамбуле, Турция, 72.84 м2   Гражданство Онлайн-показ Удалённая сделка О…
$463,949
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Квартира 4 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Этаж 10/25
Современное спокойствие в сердце Кадыкёя   Расположенный в оживленном центре Кадыкёй в…
$719,470
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Квартира 3 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Квартира 3 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Почему выбирают этот проект?Для инвесторов:Высокие инвестиции Расположен в одном из самых пр…
$1,000,000
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Агентство
Sun and sands
Языки общения
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Квартира 5 комнат в Эсеньюрт, Турция
Квартира 5 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Этаж 5/10
Four Bedrooms Apartment For Sale in Istanbul Büyükçekmece with amazing Sea View This premiu…
$982,000
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Квартира 5 комнат в Багджылар, Турция
Квартира 5 комнат
Багджылар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 10/15
4 bedrroms apartment in European Istanbul , The project contains indoor and outdoor swimming…
$585,000
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Квартира 2 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/5
IN BEYLIKDUZU KAVAKLI NEXT TO DEMIR COUNTRY, ON YESILYURT AVENUE SUITABLE FOR RESIDENCE AN…
$150,000
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Кондо 4 комнаты в Бешикташ, Турция
Кондо 4 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 8/13
Первоклассная отделка квартиры в Бешикташе с видом на Босфор. Бешикташ является одним из …
$3,20 млн
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Квартира 7 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 7 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 495 м²
Этаж 5/10
Apartment For Sale in Istanbul Uskudar Luxurious Finishes , Five Bedrooms and 2 Living rooms…
$3,00 млн
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Квартира 2 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 2 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 1/5
Роскошная квартира в самом сердце Бешикташа    Проект находится в уникальном месте и с…
Цена по запросу
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Пентхаус 1 комната в Шишли, Турция
Пентхаус 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 396 м²
Этаж 4/17
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
$5,47 млн
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Комната 3 комнаты в Тузла, Турция
Комната 3 комнаты
Тузла, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…
$184,000
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Квартира 3 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 3 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 4
FEEL THE QUALITY, BREATHE THE CLEAN AIR OF BELGRADE FORESTS, LIVE IN A LOW-STOREY ARCHITECTU…
$685,000
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Квартира 1 комната в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 комната
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 3/35
Комнаты: 1+1 Санузел: отдельный туалет отдельная ванная Общая площадь: 88м² Жилая п…
$98,000
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Типы недвижимости в Стамбуле

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Стамбуле, Турция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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