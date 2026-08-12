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Квартиры возле озера в Стамбуле, Турция

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Фатих
684
Бейликдюзю
484
Эюп
267
Башакшехир
223
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15 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 206 м²
Количество этажей 18
Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция Предлагаются апа…
$479,669
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 15
Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул,…
$438,332
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Квартира 4 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 4 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 15
Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция Резиденция расп…
$517,640
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Квартира 4 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 4 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 9
Новая резиденция с видом на море рядом с центром Стамбула, Турция Предлагаются апартаменты …
$364,848
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Квартира 3 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 3 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Наш офис Avrupakent A.Ş Что отличает нас как владельцев земли, так это то, что наши кварт…
$205,000
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Квартира 1 комната в Авджылар, Турция
Квартира 1 комната
Авджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
Этаж 2
Your Dream Home Awaits: Bizim Evler    Ready to move  you can obtain Turkish citi…
$359,652
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 10
Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция Проект состоит из 453…
$439,520
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Квартира 2 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 2 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Наш офис Avrupakent A.Ş Что отличает нас как владельцев земли, так это то, что наши кварт…
$150,000
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Квартира 6 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 6 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 476 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция Предлагаются виллы с большим…
$1,73 млн
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 7
EVLER BEYLIKDÜZÜ 🇹🇷 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ ▪Бейликдюзю - жилой комплек…
$180,000
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Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 5
EVLER BEYLIKDÜZÜ 🇹🇷 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ ▪Бейликдюзю - жилой комплек…
$190,000
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Квартира 3 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 3 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 43
Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Тур…
$626,874
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Квартира 2 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 2 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 161 м²
Количество этажей 8
Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, …
$420,957
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Квартира 1 комната в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 1 комната
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 15/23
This project is located in one of the most prestigious areas of Istanbul, Buyukcekmece area …
$155,000
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Квартира 4 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 4 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 7
Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция Пре…
$410,872
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Типы недвижимости в Стамбуле

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кондо
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двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Стамбуле, Турция

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с террасой
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