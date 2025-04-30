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Квартиры около гольф-клуба в Стамбуле, Турция

Бейликдюзю
461
Кючюкчекмедже
325
Эюп
292
Кагытхане
234
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10 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 2 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 2/6
Новая жемчужина Стамбула, - апартаменты с просторными садами и террасами с частными помещени…
$650,000
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Пентхаус 1 комната в Шишли, Турция
Пентхаус 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 396 м²
Этаж 4/17
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
$5,47 млн
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Квартира 3 комнаты в Эсеньюрт, Турция
Квартира 3 комнаты
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 10
Количество квартир: 223 (6 коммерческих квартир по 217 квартир) Высота здания:  Всего 4 б…
$145,000
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Квартира 1 комната в Сарыер, Турция
Квартира 1 комната
Сарыер, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Этаж 3/10
Don't Miss This Opportunity to Own a Partment with Forest View and Horse stable Details  …
$850,000
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Квартира 1 комната в Шишли, Турция
Квартира 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Этаж 1
🏡 Nişantaşı Koru Nişantaşı Koru is a luxurious residential project located in Nişantaşı, at…
$2,37 млн
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Квартира 4 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 4 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 4/6
Новая жемчужина Стамбула, - апартаменты с просторными садами и террасами с частными помещени…
$1,38 млн
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Квартира 1 комната в Шишли, Турция
Квартира 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Этаж 2
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
$2,31 млн
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Квартира 3 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 3 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Этаж 3/6
Новая жемчужина Стамбула, - апартаменты с просторными садами и террасами с частными помещени…
$1,08 млн
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Квартира 3 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 3 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/20
Ваша идеальная инвестиция!*   *Основные характеристики:* - *Расположение:* Первая л…
$255,000
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Квартира 3 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 10/25
Площадь проекта: 42 000 м2 Количество единиц: 146 (141 квартира и 5 коммерческих единиц) В…
$450,000
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Типы недвижимости в Стамбуле

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