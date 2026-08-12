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Квартиры с видом на горы в Стамбуле, Турция

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Фатих
684
Бейликдюзю
484
Эюп
267
Башакшехир
223
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35 объектов найдено
Студия 1 спальня в Temapasa Sokagi, Турция
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Студия 1 спальня
Temapasa Sokagi, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 13/34
Полностью оборудованная квартира-студия с балконом на 13-м этаже Больше места жительства, Ка…
$111,950
НДС
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Агентство
Doga Kececioglu
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Квартира 3 комнаты в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Количество этажей 24
Квартиры в комплексе с 5 бассейнами рядом с побережьем в Картале, Стамбул Квартиры расположе…
$565,494
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Квартира 5 комнат в Картал, Турция
Квартира 5 комнат
Картал, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 24
Квартиры в комплексе с 5 бассейнами рядом с побережьем в Картале, Стамбул Квартиры расположе…
$1,25 млн
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Квартира 4 комнаты в Картал, Турция
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Количество этажей 24
Квартиры в комплексе с 5 бассейнами рядом с побережьем в Картале, Стамбул Квартиры расположе…
$890,942
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Квартира 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Квартиры в проекте рядом с остановками общественного транспорта в Аджибадеме, Ускюдар Кварти…
$1,39 млн
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Квартира 4 комнаты в Султангази, Турция
Квартира 4 комнаты
Султангази, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 10
Квартиры в крупном проекте в Стамбуле, Султангази Эти квартиры расположены в районе Султанга…
$538,950
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Квартира 3 комнаты в Султангази, Турция
Квартира 3 комнаты
Султангази, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 10
Квартиры в крупном проекте в Стамбуле, Султангази Эти квартиры расположены в районе Султанга…
$400,462
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Квартира 3 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 3 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Квартиры в проекте рядом с остановками общественного транспорта в Аджибадеме, Ускюдар Кварти…
$888,633
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Квартира 5 комнат в Султангази, Турция
Квартира 5 комнат
Султангази, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 10
Квартиры в крупном проекте в Стамбуле, Султангази Эти квартиры расположены в районе Султанга…
$680,901
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Квартира 6 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 6 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 514 м²
Квартиры в проекте рядом с остановками общественного транспорта в Аджибадеме, Ускюдар Кварти…
$5,21 млн
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Квартира 5 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 5 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Квартиры в проекте рядом с остановками общественного транспорта в Аджибадеме, Ускюдар Кварти…
$2,37 млн
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Квартира 2 комнаты в Багджылар, Турция
Квартира 2 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
The project lies in the Mahmud Bey section of Istanbul's European side, along the Basin Expr…
$479,000
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Эюп, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/28
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПО…
$283,707
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Пентхаус 3 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 9/10
SENNA PARK это трёхблочный комплекс из 140 квартир, располагающийся в спокойном, безопасном …
$563,829
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Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
$108,866
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Квартира 2 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 2 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Какой самый креативный высокий и комфортный образ жизни здесь. Жизнь - это искусство создан…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Аташехир, Турция
Квартира 5 комнат
Аташехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 5/10
Four Bedrooms Apartment with Smart Home System The project is built next to the financial…
$1,31 млн
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Квартира 1 комната в Малтепе, Турция
Квартира 1 комната
Малтепе, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/10
One Bedroom Apartment for sale located in the Maltepe area on Istanbul's Asian side, allowin…
$366,000
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Квартира 1 спальня в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 спальня
Чекмекёй, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
$66,817
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Багджылар, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/19
О комплексе Цена продажи237 000 € Цена за кв.м.2 695 € Площадь87.91 м2 Всего комн…
$241,409
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Квартира 5 комнат в Умрание, Турция
Квартира 5 комнат
Умрание, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 265 м²
4 Bedrooms Apartment For sale in Istanbul Çekmeköy in one of Turkey's famous building compan…
$863,000
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Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
$97,806
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Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
$100,226
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Квартира 2 комнаты в Пендик, Турция
Квартира 2 комнаты
Пендик, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 5/10
Duplex One Bedroom Apartment For Sale In Pendik , new and unique project, which has a high i…
$726,000
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Квартира 4 комнаты в Картал, Турция
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 1/22
Новый проект расположен в районе Картал - Стамбул, на участке 5800м2, с видом на море , горо…
$240,000
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Агентство
Alanya-home
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe
Пентхаус в Эюп, Турция
Пентхаус
Эюп, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
$80,526
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Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
$123,151
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
О комплексе Основные характеристики Цена продажи420 000 € Цена за кв.м.6 000 € …
$430,651
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Квартира 3 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
$102,415
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Квартира 4 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 4 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 213 м²
Этаж 5/10
The project is surrounded by many vital centers, and it is very known here in Istanbul that …
$2,08 млн
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Типы недвижимости в Стамбуле

пентхаусы
кондо
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квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Стамбуле, Турция

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