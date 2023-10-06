Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Стамбул
  5. Квартиры

Квартиры с видом на горы в Стамбул, Турция

Умрание
24
Зейтинбурну
22
Merkez Mahallesi
21
Ayazaga Mahallesi
18
Сарыер
18
Goektuerk Merkez Mahallesi
16
Piri Pasa Mahallesi
15
Бахчелиэвлер
15
Показать больше
Квартира В архив
Очистить
153 объекта найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Студия с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
Квартиры в элегантном жилом комплексе. Квартиры представлены современной планировкой студи…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Студия с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
Квартиры с видом на Мраморное море. Квартиры в элитном жилом комплексе. Расположенные в кр…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
Квартиры с видом на Мраморное море. Квартиры в элитном жилом комплексе. Расположенные в кр…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Султангази, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Султангази, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Султангази, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Султангази, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Умрание, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Умрание, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Умрание, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Умрание, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Султангази, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Султангази, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
Квартиры в элегантном жилом комплексе. Квартиры представлены современной планировкой студи…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу

Типы недвижимости в Стамбул

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти