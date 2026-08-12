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Квартиры-студии в Стамбуле, Турция

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6 объектов найдено
Студия 1 спальня в Temapasa Sokagi, Турция
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Студия 1 спальня
Temapasa Sokagi, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 13/34
Полностью оборудованная квартира-студия с балконом на 13-м этаже Больше места жительства, Ка…
$111,950
НДС
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Агентство
Doga Kececioglu
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English, Türkçe
Студия 1 комната в Кагытхане, Турция
Студия 1 комната
Кагытхане, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Студия - 25.3 м2 (нетто) с мебелью под ключ, панорамные окна, потолки 3,5 (3,2 чистыми) К…
$220,000
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Студия 1 комната в Шишли, Турция
Студия 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Наш проект расположен в районе Шишли на улице Бююкдере, одном из старейших бизнес-центров ев…
$403,000
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Студия 1 комната в Бешикташ, Турция
Студия 1 комната
Бешикташ, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
🏡 Роскошный жилой проект в Бешикташе, Стамбул👉 Готовы через 2 месяца - полностью готовые еди…
$175,000
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Студия 1 комната в Latif Sokagi, Турция
Студия 1 комната
Latif Sokagi, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/6
Почему выбирают этот проект?Для инвесторов:Высокий спрос на аренду: близость к крупным униве…
$125,000
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Студия 1 комната в Yeniyol Caddesi, Турция
Студия 1 комната
Yeniyol Caddesi, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6
🏡 Умные апартаменты в Küçükçekmece - без первоначальной оплаты, простые установки ДвигатьсяВ…
$135,000
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Параметры недвижимости в Стамбуле, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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