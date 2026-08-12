Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Стамбул
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Стамбуле, Турция

;
Фатих
684
Бейликдюзю
484
Эюп
267
Башакшехир
223
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
308 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Малтепе, Турция
Premium Premium
Квартира 2 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 14
Квартиры на продажу рядом с метро в Малтепе, Стамбул Малтепе – один из самых привлекательных…
$305,828
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Temapasa Sokagi, Турция
TOP TOP
Студия 1 спальня
Temapasa Sokagi, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 13/34
Полностью оборудованная квартира-студия с балконом на 13-м этаже Больше места жительства, Ка…
$111,950
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Doga Kececioglu
Языки общения
English, Türkçe
Квартира 3 комнаты в 142 Sokak, Турция
Квартира 3 комнаты
142 Sokak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 17/28
SEMBOL İSTANBUL 17-й этаж, 2+1, 125 м², с угловым (L-образным) балконом Прогулочная зо…
$135,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский, Türkçe
LDV InvestLDV Invest
Квартира 5 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 5 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на город и Босфор в комплексе рядом с побережьем в Ускюдаре, Стамбул Жилой …
$695,904
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на город и Босфор в комплексе рядом с побережьем в Ускюдаре, Стамбул Жилой …
$535,488
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 2 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 14
Квартиры с видом на море и город в охраняемом комплексе в Аташехире, Стамбул Эти квартиры ра…
$277,614
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 14
Квартиры с видом на море и город в охраняемом комплексе в Аташехире, Стамбул Эти квартиры ра…
$423,543
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 3 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на город и Босфор в комплексе рядом с побережьем в Ускюдаре, Стамбул Жилой …
$425,852
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 3 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 14
Роскошная квартира с 8-этажной парковкой и открытым бассейном на крыше в Стамбуле, Бешикташ …
$1,10 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Малтепе, Турция
Квартира 4 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Квартиры с видом на улицу в охраняемом комплексе в Стамбуле, Малтепе Малтепе на азиатской ст…
$348,529
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 2 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 14
Квартиры с видом на озеро и просторными балконами в Стамбуле, Кючюкчекмедже Кючюкчекмедже яв…
$125,794
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Шишли, Турция
Квартира 5 комнат
Шишли, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Количество этажей 9
Квартиры с видом на Босфор рядом с павильоном Ихламур в Шишли, Стамбул Квартиры на продажу р…
$2,45 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 48
Просторные квартиры с 1 спальней в комплексе Sinpaş Queen Bomonti в Стамбуле в районе Шишли …
$530,872
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 4 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 14
Квартиры с видом на озеро и просторными балконами в Стамбуле, Кючюкчекмедже Кючюкчекмедже яв…
$400,462
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Количество этажей 24
Квартиры в комплексе с 5 бассейнами рядом с побережьем в Картале, Стамбул Квартиры расположе…
$565,494
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Сарыер, Турция
Квартира 5 комнат
Сарыер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 3/4
🏡 IC DenizKoru Sarıyer — жизнь между городом и природой Проект IC DenizKoru Sarıyer — это…
$1,29 млн
НДС
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 12
Просторные квартиры в 2 км от пристани для яхт в Бейликдюзю, Стамбул Эти стильные квартиры р…
$495,334
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 10/11
Квартиры на проспекте Багдад рядом с пляжем Джаддебостан в Кадыкёе, Стамбул Кадыкёй — один …
$900,174
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Картал, Турция
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 255 м²
Количество этажей 9
Квартиры на продажу в комплексе с видами на город и природу в Стамбуле, Картал Квартиры расп…
$680,901
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Фатих, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Фатих, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Этаж 7/7
Просторная квартира с открытым видом на море в доме с лифтом в квартале Султанахмет в Стамбу…
$220,533
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Бакыркёй, Турция
Квартира 6 комнат
Бакыркёй, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 364 м²
Количество этажей 17
Элегантные квартиры в брендовом проекте в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры находятся на европейск…
$3,35 млн
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Бешикташ, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 6/6
Готовые к заселнию квартиры с 1 спальней и террасами в Стамбуле, Бешикташ Эти элегантные ква…
$545,875
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Пендик, Турция
Квартира 4 комнаты
Пендик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 10
Квартиры в охраняемом жилом комплексе в Пендике, Стамбул Пендик – один из быстроразвивающихс…
$417,773
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Шишли, Турция
Квартира 5 комнат
Шишли, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 299 м²
Количество этажей 42
Квартиры с системой «умный дом» в Стамбуле, Шишли, рядом с остановками общественного транспо…
$2,99 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Кагытхане, Турция
Квартира 2 комнаты
Кагытхане, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 23
Современные квартиры в 100 метрах от метро в Стамбуле, Кягытхане Квартиры расположены в райо…
$730,526
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Квартира 3 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 18
Элитная недвижимость с видом на море в Стамбуле, Зейтинбурну Предлагаемые квартиры находятся…
$1,36 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Картал, Турция
Квартира 2 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 9
Квартиры на продажу в комплексе с видами на город и природу в Стамбуле, Картал Квартиры расп…
$300,495
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 3 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 5
Роскошные квартиры с видом на Босфор в охраняемом комплексе в Стамбуле Этот проект расположе…
$1,40 млн
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Ускюдар, Турция
Пентхаус 5 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 339 м²
Количество этажей 6
Квартиры с видом на город и Босфор в комплексе в Ускюдаре, Стамбул Ускюдар – один из самых в…
$1,88 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 17
Элегантные квартиры в брендовом проекте в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры находятся на европейск…
$950,953
Оставить заявку

Типы недвижимости в Стамбуле

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Стамбуле, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти