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Таунхаусы в Дения, Испания

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Тоссал Гросс расположен в Дении, к северу от Коста Бланка. Он состоит из двухквартирных домо…
€438,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Продается бунгало - одноэтажный дом с 2 отдельными входами - расположен в тихом жилом районе…
€224,500
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с кладовой в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с кладовой
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Маленький домик - бунгало на второй линии пляжа Les Deveses в Дении. Расположен в тихом райо…
€155,000
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