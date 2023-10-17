Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Сан-Мигель-де-Салинас
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания

Пентхаус В архив
Очистить
10 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Las Escalericas, Испания
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Las Escalericas, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
О проекте: новый частный жилой комплекс расположен в Вильямартин, Ориуэла Коста. ЖК состоит …
€289,950
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Количество этажей 4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€985,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
Готовые к Заселению Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка Бунгало расположены в Сан-…
€360,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Квартиры по Доступным Ценам в Комплексе с Бассейном и Парковкой в Сан-Мигель-де-Салинас, Кос…
€290,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 45 м²
Стильные Квартиры в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка Современные квартиры расположены в С…
€230,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Стильные Квартиры в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка Современные квартиры расположены в С…
€185,000
Пентхаус 3 спальни в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Пентхаус 3 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 4
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ВИЛAМАРТИНЕ Новый жилой комплекс из 112 очень уютных квартир с 2 спа…
€340,000
Пентхаус 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Пентхаус 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Просторная квартира с тремя спальнями, ванной комнатой, террасой, солярием, в жилом районе с…
€98,900
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с видом на море в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с видом на море
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Продаётся пентхаус в Dehesa de campoamor в районе Las colinas golf. Общая площадь 140.00 м2,…
€765,000
Пентхаус 2 спальни с террасой, с Lift, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 2 спальни с террасой, с Lift, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Пентхаусы с 2 спальнями и частным солярием в Сан-Мигель-де-лас-Салинас. Пентхаусы с 2 спальн…
€129,900
Realting.com
Перейти