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Пентхаусы в Алаканти, Испания
Аликанте
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21 объект найдено
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Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
92 м²
€449,000
Рекомендовать
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
100 м²
€1,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
4
2
137 м²
4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€285,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
3
2
137 м²
4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€285,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
2
1
111 м²
4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€235,000
Рекомендовать
Пентхаус с террасой, со стенным шкафом, с Autobus
Аликанте, Испания
114 м²
€170,000
Рекомендовать
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
178 м²
€790,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
4
2
200 м²
6/4
Центральные апартаменты с бассейном, сауной и фитнес-центром в Аликанте, Испания Почувствуйт…
€450,000
Рекомендовать
Пентхаус с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
120 м²
Мы представляем вам этот пентхаус с впечатляющей террасой в одном из самых быстрорастущих ра…
€305,000
Рекомендовать
Пентхаус с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
150 м²
Casamayor представляет вам этот эксклюзивный пентхаус, уникальный и неповторимый за его впеч…
€1,15 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
3
1
71 м²
6/5
Квартиры с Видом на Море в Аликанте, Коста-Бланка Квартиры расположены в городе Аликанте. Эт…
€254,000
Рекомендовать
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
391 м²
Casamayor представляет вам этот уникальный и неповторимый пентхаус с самым привилегированным…
€1,60 млн
Рекомендовать
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
186 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет этот впечатляющий пентхаус на продажу в Rambla Méndez Nú…
€680,000
Рекомендовать
Пентхаус с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
175 м²
Представляем вам этот фантастический пентхаус, который продается 175 м2, построенный на севе…
€340,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
3
2
87 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
€344,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2
2
79 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
€260,200
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с террасой, с гаражом, с Lift
Аликанте, Испания
3
2
161 м²
Новый жилой комплекс, расположенный в центре города Аликанте, с видом на парк и в нескольких…
€450,000
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Пентхаус 3 спальни
Аликанте, Испания
3
2
129 м²
4
Новое строительство будет сдаваться с апреля 2023 года!!!!Квартиры с 1, 2, 3 и 4 спальнями, …
€197,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Аликанте, Испания
3
2
103 м²
9
Этот двухуровневый пентхаус на 9-м этаже с широким и беспрепятственным видом на море и горы …
€570,000
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Пентхаус 2 спальни
Аликанте, Испания
2
3
230 м²
Продаётся пентхаус в Аликанте в районе Carolinas altas, располагается на 5 этаже. Общая площ…
€290,000
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Пентхаус 3 спальни
el Campello, Испания
3
2
Пентхаус в Эль Кампельо ID D11735
€695,000
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Параметры недвижимости в Алаканти, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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