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Пентхаусы в Алаканти, Испания

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Аликанте
49
Мучамель
18
el Campello
7
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76 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Мучамель, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс был разработан для обеспечения комфорта, безопасности и бла…
$542,090
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ГОРОДЕ АЛИКАНТЕ Новый жилой дом из 8 квартир в центре Аликанте…
$336,321
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Пентхаус 5 комнат в Аликанте, Испания
Пентхаус 5 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
Продается или также доступна аренда с правом выкупа на 1 год. Мы представляем вам эксклюзивн…
$1,14 млн
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 101 м²
Наслаждайся своим новым домом в Джарсии. В этом современном дизайне жилого дома, адаптирован…
$530,220
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Пентхаус 3 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
В нашем жилом комплексе, расположенном на возвышенности города, вы будете пользоваться страт…
$433,441
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ГОРОДЕ АЛИКАНТЕ Новый жилой дом из 8 квартир в центре Аликанте. С…
$334,059
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Пентхаус в Мучамель, Испания
Пентхаус
Мучамель, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Расположенный в очаровательном городе Мутчамель, этот жилой комплекс предлагает разнообразны…
$540,821
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
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Пентхаус 3 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Откройте для себя эту впечатляющую почти новую квартиру, расположенную в востребованном райо…
$537,467
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Пентхаус 2 комнаты в Мучамель, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс был разработан для того, чтобы обеспечить комфорт, безопасн…
$461,181
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Пентхаус 3 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Элегантные квартиры с 1 и 2 спальнями в центре Аликанте Расположенные в самом сердце Аликант…
$333,661
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Пентхаус 3 комнаты в el Campello, Испания
Пентхаус 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Квартиры в средиземноморском стиле с 2 и 3 спальнями рядом с морем в Эль-Кампельо, Аликанте …
$527,792
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Новый жилой комплекс в Сан-Агустине, Аликанте, с потрясающими видами на город Дом вашей…
$496,973
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Пентхаус в Мучамель, Испания
Пентхаус
Мучамель, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Расположенный в очаровательном городе Мутчамель, этот жилой комплекс предлагает разнообразны…
$337,869
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Пентхаус 2 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Представляем привлекательный вариант жилья в районе Сан-Блас–Пау, Аликанте. Расположенный в …
$284,915
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Пентхаус 2 комнаты в Мучамель, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Откройте для себя очаровательные пространства в уникальной обстановке. Прогулка по этому жил…
$461,181
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Расположенный в оживленном городе Аликанте (Алакант), этот жилой комплекс предлагает выбор и…
$334,294
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 115 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$523,776
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Пентхаус в Мучамель, Испания
Пентхаус
Мучамель, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В РАЙОНЕ МУТКСАМЕЛЬ Приезжайте и живите в комплексе в районе с выс…
$462,890
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Пентхаус 3 комнаты в Мучамель, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Современные квартиры в спокойном районе рядом с полем для гольфа в Мучамеле, Коста-Бланка Кв…
$449,818
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Пентхаус 2 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Продается современный и полностью отремонтированный пентхаус с большой открытой террасой, ра…
$235,676
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
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Пентхаус в Мучамель, Испания
Пентхаус
Мучамель, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В РАЙОНЕ МУТКСАМЕЛЬ Приезжайте и живите в комплексе в районе с высоким…
$463,917
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Пентхаус 4 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Откройте для себя этот впечатляющий пентхаус, который объединяет удобство и элегантность. Он…
$518,973
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
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Пентхаус в Мучамель, Испания
Пентхаус
Мучамель, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Расположенный в очаровательном городе Мутчамель, этот жилой комплекс предлагает разнообразны…
$383,187
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
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Пентхаус в Мучамель, Испания
Пентхаус
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Расположенный в очаровательном городе Мутчамель, этот жилой комплекс предлагает разнообразны…
$355,166
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Новый жилой комплекс в Аликанте с открытыми видами на город. Дом вашей мечты в прив…
$526,641
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Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

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