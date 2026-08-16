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Пентхаусы в Ла-Нусии, Испания

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31 объект найдено
Пентхаус 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 4/4
Потрясающий современный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и фитнес-центр…
$608,908
НДС
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Пентхаус 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, спр…
$580,117
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Пентхаус в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Квартиры в новостройке в Ла-Нусии: современная жизнь в районе Сьюдад-дель-Депорте недалеко о…
$550,348
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It Is RealtyIt Is Realty
Пентхаус 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 5/5
Потрясающий пентхаус с огромной террасой на крыше, тренажерным залом, социальным клубом расп…
$460,018
НДС
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Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Расположенный в очаровательном городе Ла-Нусия, этот жилой комплекс предлагает разнообразные…
$606,665
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Пентхаус 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, спр…
$542,668
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TekceTekce
Пентхаус 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, соз…
$552,782
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Пентхаус 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, спр…
$572,720
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Пентхаус 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 327 м²
Идеально выверенный авангардный дизайн, изысканные отделочные материалы и роскошные услуги о…
$1,32 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, соз…
$608,089
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Пентхаус 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс включает в себя апартаменты и пентхаусы с 2 и 3 спальнями, …
$558,850
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Пентхаус 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, соз…
$585,896
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Пентхаус 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, соз…
$626,178
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Пентхаус в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Новые апартаменты в Ла-Нусия со всеми удобствами рядом Современные дома в центре Ла-Нус…
$518,481
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Пентхаус в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Квартиры в новостройке в Ла-Нусии: современная жизнь в районе Сьюдад-дель-Депорте недалеко о…
$616,694
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Пентхаус 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Откройте для себя спокойствие и комфорт, которые предлагают эти новые объекты недвижимости в…
$460,574
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Пентхаус 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 282 м²
Совершенство в авангардном дизайне, сочетающееся с изысканными отделками и роскошными услуга…
$780,193
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Пентхаус 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, соз…
$633,979
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Пентхаус 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, соз…
$542,957
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Пентхаус 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, спр…
$591,329
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Пентхаус 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс включает апартаменты и пентхаусы с 2 и 3 спальнями, созданн…
$618,318
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Пентхаус 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, спр…
$594,681
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Пентхаус 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Недвижимость в комплексе Residencial Puerto Azul Совершенный авангардный дизайн в сочетании…
$687,726
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Пентхаус в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Расположенный в очаровательном городе Ла-Нусия, этот жилой комплекс предлагает разнообразные…
$541,398
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Пентхаус 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Откройте для себя спокойствие и комфорт, которые предлагает эта новая недвижимость в привиле…
$460,574
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Пентхаус 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, соз…
$565,900
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Пентхаус в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Расположенный в очаровательном городе Ла-Нусия, этот жилой комплекс предлагает выбор из 52 о…
$518,251
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Пентхаус 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями и большими террасами в Ла-Нусия, Аликанте Квартиры расположены в …
$598,285
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Пентхаус в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Расположенный в очаровательном городе Ла-Нусия, этот жилой комплекс предлагает выбор из 52 о…
$503,999
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Пентхаус 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями и большими террасами в Ла-Нусия, Аликанте Квартиры расположены в …
$534,589
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