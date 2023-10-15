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Пентхаусы в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

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20 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
О проекте: новый жилой комплекс расположен в Аллонбей, привилегированном районе между Вильях…
€633,500
Пентхаус 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Этаж 3
Продаётся пентхаус в Вильяхойосе в районе Playa del moro, располагается на 3 этаже. Общая пл…
€1,45 млн
Пентхаус 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 12
Красивый пентхаус на продажу в одном из лучших урбанизаций в Ла Кала. Она имеет 63 полезных …
€229,000
Пентхаус 4 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Этаж 6
Двухуровневый Пентхаус в Villajoyosa с лучшими видами на море в престижном жилом комплексе…
€850,000
Пентхаус 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ РЯДОМ С МОРЕМ~ ~ Новый жилой комплекс из 32 квартир с 2…
€265,000
Пентхаус 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ РЯДОМ С МОРЕМ~ ~ Новый жилой комплекс из 32 квартир с 2…
€265,000
Пентхаус 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ РЯДОМ С МОРЕМ~ ~ Новый жилой комплекс из 32 квартир с 2…
€265,000
Пентхаус 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Этаж 11
Продаётся пентхаус в Вильяхойосе в районе Cala Villajoyosa, располагается на 11 этаже. Общая…
€315,000
Пентхаус 3 спальни с кладовой, с общественным бассейном, рядом с магазинами в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни с кладовой, с общественным бассейном, рядом с магазинами
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ВИЛЬЯХОЙОСА РЯДОМ С МОРЕМ Новый жилой комплекс с 32 апартаментами с 2 и 3 с…
€265,000
Пентхаус 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 4
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ РЯДОМ С МОРЕМ Новый жилой комплекс из 32 квартир с 2 и…
€360,000
Пентхаус 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 6
ЖИЛОЙ В 100 М ОТ ПЛЯЖА В ВИЛЛАХОЙОСЕ !!! Эксклюзивный частный и закрытый жилой комплекс, со…
€690,000
Пентхаус 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
ЧУДЕСНЫЙ ПЕНТХАУС В 50М ОТ ПЛЯЖА Вы хотите наслаждаться солнцем и морем из джакузи? Приход…
€785,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 108 m2.Garden: 65 m2, 2 terraces: 82 m2.Orientation - south.New…
€619,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 96 м²
Роскошный таунхаус возле моря в Villajoyosa - QUA117742 2 спальни, 3 ванные комнаты. Коврова…
€492,500
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Новые апартаменты в Villajoyosa, до моря 170 м - QUA117740 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площ…
€564,500
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Современные новые апартаменты в Villajoyosa, до пляжа 170 м - QUA8648 3 спальни, 3 ванные ко…
€623,500
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Роскошные апартаменты в Villajoyosa, Коста Бланка, Испания - QUA8643 2 спальни, 2 ванные ком…
€619,500
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Комфортабельные апартаменты у моря в Villajoyosa - QUA8640 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковр…
€551,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Элитные апартаменты в Villajoyosa, до моря 170 м - QUA8624 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площ…
€584,500
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Современные новые апартаменты в Villajoyosa, 3 спальни, 99 м2 - QUA8623 3 спальни, 2 ванные …
€550,000
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