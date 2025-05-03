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Пентхаусы с террасой в Испании

Торревьеха
95
Марбелья
67
Валенсия
4
Бенидорм
8
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106 объектов найдено
Пентхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
$430,544
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Пентхаус в Валенсия, Испания
Пентхаус
Валенсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
НОВЫЕ ПЕНТХАУСЫ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО. НОВЫЕ ПЕНТХАУСЫ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Новый жилой комплекс апартаме…
$190,563
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Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Очень просторный и светлый отель с большой террасой и открытым видом на побережье и море! Он…
$146,279
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 131 м²
Casamayor Real Estate представляет вам этот фантастический пентхаус, расположенный на проспе…
$314,153
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 117 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$565,122
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Benijofar, Испания
Пентхаус
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Люкс класс пентхаус в Сьюдад Кесада - ER7046 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 109…
$287,459
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Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Beautifully decorated two -level penthouse with a view of the sea and golf course. With the…
$374,239
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Великолепный пентхаус на продажу всего в 200 метрах от прекрасного пляжа Лос Локос в Торревь…
$118,429
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Пентхаус в La Mata, Испания
Пентхаус
La Mata, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Мы рады предложить вам пентхаус с видом на море на самой первой линии Плайя де Ла Мата, Торр…
$699,809
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Пентхаус с 2 спальнями, террасой и солярием в Пунта Приме. Пентхаус с 2 спальнями, гостиной …
$348,942
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Красивый пентхаус очень удачно расположен и в очень хорошем состоянии в Торревьехе недалеко …
$93,947
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Пентхаус в Benahavis, Испания
Пентхаус
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Пентхаус, Benahavís, Costa del Sol. 4 Спальные комнаты, 4 Ванные комнаты, Площадь 396 m², Те…
$1,15 млн
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ В ТОРРЕВЬЕХЕ Недавно построенные апартаменты с одним из лучших…
$527,494
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ В ТОРРЕВЬЕХЕ Недавно построенные апартаменты с одним из лучших…
$458,590
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Пентхаус в Finestrat, Испания
Пентхаус
Finestrat, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Жилой комплекс с 21 эксклюзивным домом состоит из 8 этажей и имеет общий сад с пейзажным бас…
$529,379
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Пентхаус в Benahavis, Испания
Пентхаус
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Бенаталая. Отличная возможность! Большой ПЕНТХАУС с 3 спальнями и 3 ванными комнатами с видо…
$558,907
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Attic with wonderful views of Los Lances Beach. It is in urbanization with garden and pool.…
$390,510
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Пентхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
$365,946
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Пентхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
ПЕНТХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ДОМЕ НА ПЛЯЖЕ Наслаждайтесь Коста-Бланкой со всеми удобствами и бл…
$501,069
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 391 м²
Casamayor представляет этот уникальный и неповторимый пентхаус в самом привилегированном мес…
$1,69 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Benijofar, Испания
Пентхаус
Benijofar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
НОВЫЕ ПЕНТХАУСЫ В БЕНИХОФАР Новый жилой район в тихом районе Бенихофара. Жилой дом, состоящи…
$290,582
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Роскошные пентхаусы с 4 спальнями в Колинас Гольф . Роскошные пентхаусы с 4 спальнями и захв…
$1,56 млн
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Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Полностью отремонтированная и отремонтированная квартира в пентхаусе на первой линии пляжа в…
$562,229
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ В ТОРРЕВЬЕХЕ Недавно построенные апартаменты в Торревьехе всег…
$398,299
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Пентхаус в Mutxamel, Испания
Пентхаус
Mutxamel, Испания
Площадь 108 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$418,065
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
НОВОЕ ЗДАНИЕ В ПЛАЙЯ ФЛАМЕНКА Недавно построенный роскошный комплекс с апартаментами с 2 спа…
$397,276
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Пентхаус с частным солярием и видом на море с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в закрытом к…
$268,081
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
VIP Класс Penthouse в Guardamar del Segura, 4 спальни, 126 м2 - ER117495 4 спальни, 2 ванные…
$683,393
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Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 84 m2.Terrace: 5 m2, solarium: 73 m2.New Build.There is communa…
$254,195
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Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
LUXURY PENTHOUSE Emare Estepona is a beachfront urbanization located in the New Golden Mile …
$9,50 млн
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