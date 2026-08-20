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Пентхаусы в Виналопо-Митхе, Испания

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14 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Пентхаус 3 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Современные квартиры с 2 и 3 спальнями в Ондон-де-лас-Ньевес с видом на виноградники Ондон-д…
$256 249
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Пентхаус 2 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Пентхаус 2 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Квартиры с 1–3 спальнями в долине виноградников в живописном Ондон-де-лас-Ньевес Эти уютные …
$199 527
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Пентхаус 4 комнаты в Aspe, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Aspe, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 2
Удивительный пентхаус с большой террасой на крыше, садом и потрясающим видом на горы в окруж…
$236 642
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Пентхаус 4 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Современные квартиры с 2 и 3 спальнями в Ондон-де-лас-Ньевес с видом на виноградники Ондон-д…
$355 254
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Пентхаус 4 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Пентхаус 4 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Квартиры с 1–3 спальнями в долине виноградников в живописном Ондон-де-лас-Ньевес Эти уютные …
$290 739
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Пентхаус 3 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Пентхаус 3 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Недвижимость в комплексе VINEYARD VIEWS Откройте для себя возможность жить в эксклюзивной с…
$352 532
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Пентхаус
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Эксклюзивные апартаменты в новостройке с видом на виноградники в Хондон-де-лас-Ньевес С…
$255 228
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Пентхаус 2 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Пентхаус 2 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Недвижимость в VINEYARD VIEWS Откройте для себя возможность жить в эксклюзивной среде в ново…
$254 285
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Пентхаус 2 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Пентхаус 2 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Строящийся жилой комплекс в Аликанте – дома с общим бассейном. Откройте для себя новый дом …
$158 235
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Пентхаус в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Пентхаус
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Эксклюзивные апартаменты в новостройке с видом на виноградники в Хондон-де-лас-Ньевес Совре…
$258 130
Оставить заявку
Пентхаус в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Пентхаус
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Эксклюзивные апартаменты в новостройке с видом на виноградники в Хондон-де-лас-Ньевес С…
$353 839
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Пентхаус в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Пентхаус
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Эксклюзивные апартаменты в новостройке с видом на виноградники в Хондон-де-лас-Ньевес Совре…
$357 862
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Пентхаус 4 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Пентхаус 4 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/3
Квартиры на продажу в Ондон-де-лас-Ньевес, Аликанте Просторные квартиры расположены в живопи…
$249 185
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Пентхаус 4 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Пентхаус 4 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Стильные квартиры с 3 спальнями в Ондон-де-лас-Ньевес, Аликанте Ондон-де-лас-Ньевес — живопи…
$259 547
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Параметры недвижимости в Виналопо-Митхе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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