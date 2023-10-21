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Пентхаусы в Виналопо-Митха, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/3
Просторные Квартиры в Ондон-де-Лас-Ньевес, Аликанте Апартаменты находятся в Ондон-де-Лас-Нье…
€205,000

Параметры недвижимости в Виналопо-Митха, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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