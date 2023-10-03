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23 объекта найдено
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Estepona, Испания
4
4
272 м²
Погрузитесь в вершину роскошной жизни в Торребермеха, престижном комплексе, вложенном в жела…
€4,95 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Helechosa de los Montes, Испания
3
3
446 м²
Великолепный двухэтажный пентхаус на продажу в эксклюзивном закрытом комплексе на первой лин…
€1,75 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Helechosa de los Montes, Испания
3
3
327 м²
Откройте для себя рай на побережье Марбельи с этим впечатляющим двухуровневым роскошным пент…
€2,80 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Urbanizacion El Guincho, Испания
3
1
64 м²
Уютный дуплекс пентхаус с 2 спальнями и видом на океан в районе Гольф-дель-Сур на юге Тенери…
€262,500
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
4
2
79 м²
Продается пентхаус в комплексе Adeje Paradise с великолепным видом на океан. Комплекс распол…
€549,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
4
2
140 м²
Прекрасный пентхаус, расположенный в жилом комплексе Sueño Azul в районе Каяо Сальвахе на бе…
€309,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
3
2
220 м²
ОписаниеРоскошный пентхаус в закрытом жилом комплексе Altea Hills, город Алтея (провинция Ал…
€750,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Granadilla de Abona, Испания
3
2
73 м²
Красивый пентхаус в жилом комплексе Las Terrazas с захватывающей террасой на крыше, видом на…
€357,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
3
3
212 м²
ОписаниеРоскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее, район Маскарат, провинция Ал…
€1,20 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Miraverde, Испания
5
3
230 м²
Просторный пентхаус в Terrazas del Duque, расположенный в самом центре престижного района Де…
€995,000
Рекомендовать
Пентхаус с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
254 м²
ОписаниеПродажа Пентхауса Люкс с потрясающими видами на море, расположен в лучшей эксклюзивн…
€595,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Helechosa de los Montes, Испания
3
3
425 м²
Великолепный двухэтажный пентхаус на продажу в эксклюзивном закрытом комплексе на первой лин…
€1,80 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Малага, Испания
3
3
Просторный 3-x спальный пентхаус в закрытом жилом комплексе Capanes del Golf, окруженный кра…
€750,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
3
3
120 м²
В продаже пентхаус, располагающийся в резиденции Sonia, Callao Salvaje. Площадь: 120 м2. Пен…
€315,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Almansa, Испания
2
2
120 м²
Очень просторный и светлый отель с большой террасой и открытым видом на побережье и море! Он…
€147,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Almansa, Испания
4
4
392 000 м²
Уникальный, впечатляющий, высококачественный дуплекс пентхаус рядом с прекрасным полем для г…
€695,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
3
2
155 м²
Передний пляж, Новая Золотая Миля Эстепона. Высокое качество 3 спальня / 2 ванная комната п…
€725,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Almansa, Испания
3
3
196 м²
Красивый, просторный и светлый, дуплекс угловой пентхаус. На южную сторону с прекрасным видо…
€743,000
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Almansa, Испания
3
4
300 м²
Просторный дуплекс-пентхаус (300м2) расположен в роскошном пляжном комплексе в Новой Золотой…
€850,000
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Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Almansa, Испания
2
2
95 м²
Полностью отремонтированная и отремонтированная квартира в пентхаусе на первой линии пляжа в…
€565,000
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
3
3
320 м²
Best priced penthouse in Samara development in Altos de Los Monteros! Breathtaking panoramic…
€745,000
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almansa, Испания
3
2
128 м²
Красиво представленный дуплекс пентхаус в нескольких минутах ходьбы от Пуэрто Банус. С юга н…
€395,000
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Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Малага, Испания
3
4
Пентхаус, Benahavís, Costa del Sol. 4 Спальные комнаты, 4 Ванные комнаты, Площадь 396 m², Те…
€1,15 млн
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