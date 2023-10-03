Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Пентхаусы

Пентхаусы с бассейном в Испании

Orihuela
64
Estepona
54
Мурсия (автономная область)
33
Марина-Альта
25
Марбелья
23
Гуардамар
22
la Vila Joiosa Villajoyosa
20
Кальпе
19
Показать больше
Пентхаус В архив
Очистить
23 объекта найдено
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Estepona, Испания
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Погрузитесь в вершину роскошной жизни в Торребермеха, престижном комплексе, вложенном в жела…
€4,95 млн
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 446 м²
Великолепный двухэтажный пентхаус на продажу в эксклюзивном закрытом комплексе на первой лин…
€1,75 млн
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 327 м²
Откройте для себя рай на побережье Марбельи с этим впечатляющим двухуровневым роскошным пент…
€2,80 млн
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в Urbanizacion El Guincho, Испания
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Urbanizacion El Guincho, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Уютный дуплекс пентхаус с 2 спальнями и видом на океан в районе Гольф-дель-Сур на юге Тенери…
€262,500
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продается пентхаус в комплексе Adeje Paradise с великолепным видом на океан. Комплекс распол…
€549,000
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом в Adeje, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Прекрасный пентхаус, расположенный в жилом комплексе Sueño Azul в районе Каяо Сальвахе на бе…
€309,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
ОписаниеРоскошный пентхаус в закрытом жилом комплексе Altea Hills, город Алтея (провинция Ал…
€750,000
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Granadilla de Abona, Испания
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Красивый пентхаус в жилом комплексе Las Terrazas с захватывающей террасой на крыше, видом на…
€357,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
ОписаниеРоскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее, район Маскарат, провинция Ал…
€1,20 млн
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Miraverde, Испания
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Miraverde, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Просторный пентхаус в Terrazas del Duque, расположенный в самом центре престижного района Де…
€995,000
Пентхаус с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Пентхаус с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Площадь 254 м²
ОписаниеПродажа Пентхауса Люкс с потрясающими видами на море, расположен в лучшей эксклюзивн…
€595,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 425 м²
Великолепный двухэтажный пентхаус на продажу в эксклюзивном закрытом комплексе на первой лин…
€1,80 млн
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Малага, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Малага, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Просторный 3-x спальный пентхаус в закрытом жилом комплексе Capanes del Golf, окруженный кра…
€750,000
Пентхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Пентхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
В продаже пентхаус, располагающийся в резиденции Sonia, Callao Salvaje. Площадь: 120 м2. Пен…
€315,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Almansa, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Очень просторный и светлый отель с большой террасой и открытым видом на побережье и море! Он…
€147,000
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Almansa, Испания
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Almansa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 000 м²
Уникальный, впечатляющий, высококачественный дуплекс пентхаус рядом с прекрасным полем для г…
€695,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Передний пляж, Новая Золотая Миля Эстепона.  Высокое качество 3 спальня / 2 ванная комната п…
€725,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Almansa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Красивый, просторный и светлый, дуплекс угловой пентхаус. На южную сторону с прекрасным видо…
€743,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Almansa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Просторный дуплекс-пентхаус (300м2) расположен в роскошном пляжном комплексе в Новой Золотой…
€850,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Almansa, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Almansa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Полностью отремонтированная и отремонтированная квартира в пентхаусе на первой линии пляжа в…
€565,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Best priced penthouse in Samara development in Altos de Los Monteros! Breathtaking panoramic…
€745,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Almansa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Красиво представленный дуплекс пентхаус в нескольких минутах ходьбы от Пуэрто Банус. С юга н…
€395,000
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Малага, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Малага, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Пентхаус, Benahavís, Costa del Sol. 4 Спальные комнаты, 4 Ванные комнаты, Площадь 396 m², Те…
€1,15 млн

Параметры недвижимости в Испании

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти