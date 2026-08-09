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Пентхаусы в Ориуэле, Испания

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75 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в Торревьехе, в престижной зон…
$403,598
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Пентхаус 2 комнаты в Entrenaranjos, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Entrenaranjos, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Квартиры с двумя или тремя спальнями и двумя ванными комнатами. Всего в нескольких шагах нах…
$307,071
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Пентхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Откройте для себя эксклюзивную коллекцию люксовых апартаментов в престижной зоне Лас Колинас…
$995,506
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TekceTekce
Пентхаус в Ориуэла, Испания
Пентхаус
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
НОВАЯ ЖИЛОЙ ДОМ НА PLAYA FLAMENCA !!! От хорошо зарекомендовавшего себя застройщик…
$725,079
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Пентхаус 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Расположенная в тихом и безопасном районе, эта резиденция предлагает роскошную атмосферу, по…
$335,628
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Пентхаус в Ориуэла, Испания
Пентхаус
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Расположенный в прекрасной Ориуэла Коста, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает разноо…
$420,895
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Пентхаус 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс в Торревьехе предлагает роскошный образ жизни, созданный дл…
$500,597
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Пентхаус 3 комнаты в Entrenaranjos, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Entrenaranjos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Доступны квартиры с двумя-тремя спальнями и двумя ванными комнатами. В нескольких шагах нахо…
$363,957
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Пентхаус 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Фантастическая возможность приобрести пентхаус с туристической лицензией в престижном районе…
$267,364
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Пентхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 314 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает квартиры с 2 или 3 спальнями и 2 или 2,5 ванными…
$1,02 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Квартиры с 2 спальнями и просторными террасами в Кампоамор Гольф Этот развитый жилой район р…
$400,393
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Пентхаус 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Эта квартира с двумя спальнями на втором этаже в Вилламатине, с восточной ориентацией, распо…
$203,652
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Пентхаус в Ориуэла, Испания
Пентхаус
Ориуэла, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Регенерированный жилой комплекс в Ломас-де-Кабо-Роиг - обновленные апартаменты Апартаменты …
$239,044
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Пентхаус в Ориуэла, Испания
Пентхаус
Ориуэла, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Расположенный в очаровательном городе Орихэла, этот жилой комплекс предлагает разнообразные …
$236,970
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Пентхаус 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Расположенные в одной из самых желанных местностей Орихуэлы Косты, эти готовые к заселению к…
$249,616
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Пентхаус 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этот современный пентхаус (2022 года) выделяется своим безупречным состоянием и функциональн…
$431,196
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Пентхаус 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этот современный пентхаус (2022 года) выделяется своим безупречным состоянием и функциональн…
$431,196
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Пентхаус в Ориуэла, Испания
Пентхаус
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Роскошный пентхаус с 3 спальнями и частным солярием в Вильямартине. Роскошный пентхаус с 3 с…
$444,249
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Пентхаус 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 2
Фантастический пентхаус с ВИДОМ НА МОРЕ в Кабо Роиг, 2 спальни, 1 ванная комната, юго-восточ…
$250,299
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Пентхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в Торревьехе, в престижной зон…
$341,203
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Пентхаус 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Погрузитесь в этот эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в одной из самых желаемых райо…
$365,208
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Пентхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 258 м²
Откройте для себя эксклюзивную коллекцию роскошных апартаментов в престижной зоне Лас Колина…
$1,36 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Невероятная инвестиционная возможность купить эту трехкомнатную двухспальную квартиру-пентха…
$187,667
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Пентхаус 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Погрузитесь в новый стиль жизни, который сочетает комфорт и современность в этом эксклюзивно…
$225,838
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Пентхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 284 м²
Это эксклюзивное жилое предложение представляет собой квартиры с 2 или 3 спальнями и 2 или 2…
$1,06 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Квартиры с 2 спальнями, с садом или солярием, в Аликанте, Вистабелья Гольф Продаются стильны…
$326,773
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Пентхаус 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Погрузитесь в этот эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в одном из самых желаемых райо…
$352,694
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Пентхаус в Ориуэла, Испания
Пентхаус
Ориуэла, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этот современный пентхаус (2022 года) отличается безупречным состоянием и функциональностью.…
$433,512
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Пентхаус в Ориуэла, Испания
Пентхаус
Ориуэла, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Продажа готовых апартаментов с ключом в Ломас-де-Кампоамор, Ориуэла Коста Откройте …
$397,319
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Пентхаус 2 комнаты в Entrenaranjos, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Entrenaranjos, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
В этом выдающемся проекте новостройки представлены квартиры с 2-3 спальнями и 2 ванными комн…
$307,071
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