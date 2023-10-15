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Пентхаусы в Orihuela, Испания

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64 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 7/8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€360,000
Пентхаус 2 спальни с гаражом, с кладовой, с terrassa в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус 2 спальни с гаражом, с кладовой, с terrassa
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
О проекте: частный жилой комплекс расположен в 1 км от пляжа Кампоамор, в Ориуэла Коста. ЖК …
€359,500
Пентхаус 3 спальни с гаражом, с кладовой, с Pool в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус 3 спальни с гаражом, с кладовой, с Pool
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
О проекте: частный жилой комплекс расположен в 1 км от пляжа Кампоамор, в Ориуэла Коста. ЖК …
€381,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Orihuela, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартиры Рядом с Полем для Гольфа в Ориуэле, Испания. Готовые современные квартиры в Ориуэле…
€209,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Orihuela, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 4
Шикарные Квартиры со Светлыми и Просторными Интерьерами в Аликанте Стильные современные апар…
€690,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Orihuela, Испания
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 3/4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€1,50 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Orihuela, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 3/4
Апартаменты и Пентхаусы с 2-мя и 3-мя Спальнями в Торревьехе, Пунта-Прима Торревьеха – муниц…
€599,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Orihuela, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Пляжа в Ориуэла-Коста Современные апартаменты …
€419,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Orihuela, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Этаж 4
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Шаговой Доступности от Пляжа в Плайя Фламенка Современный ко…
€541,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Orihuela, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 3
Недвижимость в Удобном Месте с Видом на Природу в Ориуэле Квартиры находятся в Голубой лагун…
€286,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Orihuela, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 3
Недвижимость в Удобном Месте с Видом на Природу в Ориуэле Квартиры находятся в Голубой лагун…
€234,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Dehesa de Campoamor, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Современные Квартиры с 2 Спальнями в Испании в Шаговой Доступности от ТЦ «La Zenia Boulevard…
€351,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Orihuela, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Современные Квартиры с 2 Спальнями Рядом с Инфраструктурой в Плайя-Фламенка Современные апар…
€290,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Orihuela, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Стильные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Вильямартине. Современные квартиры с большими те…
€289,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с кладовой в Villa Martin, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с кладовой
Villa Martin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
О проекте: ЖК состоит из квартир с 2 и 3 спальнями и расположен в Ломас-де-Кабо-Роч, в Ориуэ…
€441,180
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом в La Zenia, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
La Zenia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
О проекте: недавно построенный жилой комплекс, состоящий из квартир с 2 и 3 спальнями и 2 ва…
€345,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом в La Zenia, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом
La Zenia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
О проекте: ЖК расположен в Плайя Фламенка, всего в 300 метрах от моря, в Ориуэла Коста. Здан…
€649,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с садом, с Pool в La Zenia, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
La Zenia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Жилой комплекс, расположенный в Пунта-Прима, Ориуэла-Коста. Пунта-Прима является одним из са…
€350,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с садом, с Pool в La Zenia, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с садом, с Pool
La Zenia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Жилой комплекс, расположенный в Пунта-Прима, Ориуэла-Коста. Пунта-Прима является одним из са…
€315,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом в Mil Palmeras, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Комплекс представляет собой эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из квартир и бунгало на д…
€339,900
Пентхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом в Mil Palmeras, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Жилой комплекс, состоящий из апартаментов и двухквартирных шале, расположенный всего в 400 м…
€465,405
Пентхаус 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Пентхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1
Продаётся пентхаус в Ориуэла Косте в районе Altos de Campoamor, располагается на 1 этаже. Об…
€159,950
Пентхаус 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, с кладовой в Mil Palmeras, Испания
Пентхаус 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, с кладовой
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
€399,900
Пентхаус 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с кладовой в Mil Palmeras, Испания
Пентхаус 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с кладовой
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
€339,900
Пентхаус 3 спальни с террасой, с садом, с тренажерным залом в Mil Palmeras, Испания
Пентхаус 3 спальни с террасой, с садом, с тренажерным залом
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
ПЕНТХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ДОМЕ НА ПЛЯЖЕ Наслаждайтесь Коста-Бланкой со всеми удобствами и бл…
€465,405
Пентхаус 2 спальни в La Zenia, Испания
Пентхаус 2 спальни
La Zenia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 3
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛОС-АЛЬТОСЕ Новые современные полностью оборудованные квартиры и пен…
€249,000
Пентхаус 2 спальни в La Zenia, Испания
Пентхаус 2 спальни
La Zenia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 3
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛОС-АЛЬТОСЕ Новые современные полностью оборудованные квартиры и пен…
€249,000
Пентхаус 3 спальни в Villa Martin, Испания
Пентхаус 3 спальни
Villa Martin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 2
Продаётся aпартамент в Ориуэла Косте в районе Lomas de Cabo Roig, располагается на 2 этаже. …
€229,900
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в La Zenia, Испания
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
La Zenia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
НОВОЕ ЗДАНИЕ В ПЛАЙЯ ФЛАМЕНКА Недавно построенный роскошный комплекс с апартаментами с 2 спа…
€369,000
Пентхаус 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, рядом с магазинами в Mil Palmeras, Испания
Пентхаус 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, рядом с магазинами
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
ПЕНТХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ЖИЛОЙ НА ПЛЯЖЕ Наслаждайтесь отдыхом на побережье Коста-Бланка со…
€379,905
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