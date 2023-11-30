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Пентхаусы в San Pedro del Pinatar, Испания

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11 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€359,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€379,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Квартиры в Удачном Месте Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида. Современные квартиры располож…
€250,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1
Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Средиземного Моря в Сан-Педро-дель-Пинатар Про…
€220,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 2
Стильные Современные Квартиры с 3 Спальнями в Сантьяго-де-ла-Рибера Эта великолепная недвижи…
€312,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2
Просторные Квартиры с 3 Спальнями и Современным Дизайном в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры р…
€310,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
Современные Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные …
€229,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с Pool в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 многоквартирных домов с 2 и 3 спальнями, расположен в…
€359,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 3 многоквартирных домов с 2 и 3 спальнями, расположен в…
€379,000
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Пентхаус 4 спальни с террасой, у моря, с White goods в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 4 спальни с террасой, у моря, с White goods
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Новые дуплекс-пентхаусы с 4 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар. Новый двухуровневый пентхаус…
€139,900
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Пентхаус 3 спальни с террасой, у моря, с White goods в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни с террасой, у моря, с White goods
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Новые дуплекс-пентхаусы с 3 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар. Новый двухуровневый пентхаус…
€119,900
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