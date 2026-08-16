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Пентхаусы в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания

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57 объектов найдено
Пентхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Сан-Педро-дель-Пинатар, этот эксклюзивный жило…
$265,106
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Пентхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Новые апартаменты с туристической лицензией рядом с пляжем в Ло Паган, Сан-Педро-дель-Пината…
$301,517
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Пентхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Сан-Педро-дель-Пинатар, этот эксклюзивный жило…
$299,700
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Пентхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Продажа квартир в новостройке в 200 м от пляжа в Ло-Паган Современные квартиры рядом с пляж…
$325,200
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Эти жилья имеют современный дизайн и концепцию открытого пространства, включающую от 1 до 3 …
$346,637
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Расположенный в очаровательном городе Мурсия, Сан-Педро-дель-Пинатар, этот новый дом предлаг…
$936,232
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TekceTekce
Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Роскошные квартиры с 2 спальнями рядом с пляжем в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры расположен…
$384,373
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Пентхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Новые апартаменты всего в 100 м от пляжа в Ло Паган, Сан Педро дель Пинатар Эксклюзивный пр…
$1,13 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Откройте для себя эксклюзивную новостройку из 44 апартаментов, расположенных в одной из самы…
$287,689
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Пентхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПЕРВОЙ ЛИНИИ В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Ло-Паган, расположенный на берег…
$500,775
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1
Красивый двухуровневый пентхаус с частной террасой на крыше, впечатляющим видом на море и ба…
$308,095
НДС
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Пентхаус 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
Этаж 2
Фантастический пляжный пентхаус с частной террасой на крыше, видом на море и бассейнами, рас…
$820,943
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Очаровательная дуплексная квартира на верхнем этаже с частным бассейном, террасой на крыше и…
$376,115
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 1
Роскошный пляжный пентхаус с частной террасой на крыше, захватывающим видом на море и парков…
$949,948
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Стильные квартиры с 2 спальнями в Ло-Пагане, Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры расположены в к…
$301,821
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Пентхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Новые апартаменты с туристической лицензией рядом с пляжем в Ло Паган, Сан-Педро-дель-Пината…
$266,421
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Пентхаус 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Исследуйте райское убежище на средиземноморском побережье Сан-Педро-дель-Пинатара. Мы предст…
$306,298
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Пентхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Сан-Педро-дель-Пинатар, этот эксклюзивный пент…
$183,233
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Пентхаус 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями и бассейном рядом с пляжем в Сан-Педро-дель-Пинатар Проект распол…
$1,11 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Расположенный в очаровательном городе Мурсия, Сан-Педро-дель-Пинатар, этот новый жилой компл…
$427,662
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Пентхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Расположенный в очаровательном городе Ло Паган, этот жилой комплекс предлагает выбор из 28 о…
$233,007
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Пентхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Новые апартаменты всего в 100 м от пляжа в Ло Паган, Сан Педро дель Пинатар Эксклюз…
$1,10 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями и открытыми пространствами в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры расп…
$336,616
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Пентхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Расположенный в очаровательном городе Ло Паган, этот жилой комплекс предлагает выбор из 28 о…
$287,016
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Красивый современный пентхаус с террасой и общественным бассейном, расположенный в привилеги…
$306,273
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Сан-Педро-дель-Пинатар, всего в 120 метрах от …
$1,10 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Представляем выбор современных апартаментов новостройки, расположенных в нескольких шагах от…
$311,962
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Пентхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Новые квартиры на продажу в Ло Паган (Сан-Педро-дель-Пинатар) рядом с пляжем Современная ср…
$333,579
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Пентхаус 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Премиальный пентхаус с террасой, бассейном и частной парковкой, расположенный на первой лини…
$433,927
НДС
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Пентхаус 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Представляем собой выбор новых квартир, всего в нескольких шагах от моря, которые отличаются…
$306,183
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