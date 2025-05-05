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Пентхаусы в San Pedro Alcantara, Испания

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26 объектов найдено
Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Откройте для себя ваш новый дом в самом сердце Долины Гольфа с этим потрясающим пентхаусом в…
$1,03 млн
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Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Отличная возможность! Отремонтированный и уютный PENTHOUSE в урбанизации Дама-де-Ноче, всего…
$451,725
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Пентхаус 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Отремонтированный двухуровневый пентхаус, в котором современный дизайн органично сочетается …
$2,76 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 5/5
¡Отличное размещение! Áticos Modernos с изысканным дизайном в 10 минутах от Пуэрто-Банаса, М…
$1,01 млн
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Пентхаус 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Владелец открыт к предложениям ! Добро пожаловать в эту восхитительную пентхаус-квартиру, р…
$654,868
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Пентхаус 2 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус 2 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
(EN) ATTRACTIVE 1-BEDROOM PENTHOUSE CLOSE TO ALL KINDS OF SHOPS. Located in the exclusive ar…
$337,092
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя этот впечатляющий современный пентхаус, идеально расположенный всего в 700…
$858,234
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Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя эту красивую современную квартиру, идеально расположенную всего в 700 метр…
$681,386
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Пентхаус 6 комнат в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус 6 комнат
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Мы рады представить вам ЛУЧШИЙ Пентхаус на Коста дель Соль. Этот удивительный дом площадью …
$4,19 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Откройте для себя этот невероятный недавно отремонтированный чердак с захватывающим видом на…
$735,893
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 7/7
Отличное расположение! Готово под ключ! Золотая виза Испания! Современный пентхаус с высоко…
$604,912
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Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный на тихих улицах Сан-Педро-де-Алькантара, пентхаус Los Jazmines выделяется свои…
$1,34 млн
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Пентхаус 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Его дизайн наполнен изысканным минималистским оттенком роскоши и природной красоты. Являетес…
$2,98 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Пентхаус 5 комнат в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус 5 комнат
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Мы рады представить вам этот замечательный, новый, отремонтированный двухуровневый пентхаус …
$1,23 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Роскошный пентхаус в Jardines de Nueva Andalucía: Elegance, Comfort, and Panoramic Views - …
$1,08 млн
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этот фантастический пентхаус расположен в центре Нуэва Андалусия, с его отличным расположени…
$764,197
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Пентхаус 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот пентхаус в Новой Андалусии полностью отремонтирован по высшему классу со скандинавским …
$771,653
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость предлагает 2 спальни и 2 ванные комнаты с потрясающим видом на горы Ла Конча. Э…
$394,268
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Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Просторный четырехкомнатный пентхаус в комплексе Los Pinos de Aloha, Nueva Andalucía, Марбел…
$781,179
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Пентхаус 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Представляя необычайный двухкомнатный пентхаус, расположенный в престижном Магне Марбелья, п…
$2,98 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Пентхаус 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость: Современный пентхаус на берегу моря с 3-комнатной квартирой и фантастической ч…
$800,355
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Пентхаус 3 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот прекрасно отремонтированный пентхаус идеально расположен на главной пешеходной улице Са…
$565,371
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Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Добро пожаловать в этот исключительный угловой пентхаус, расположенный в самом сердце популя…
$734,761
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Пентхаус 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
С большой уютной террасы на крыше открывается захватывающий вид на живописную Новую Андалуси…
$988,024
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Обладая фантастическим открытым видом, этот впечатляющий дуплексный пентхаус находится в поп…
$843,447
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Пентхаус 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
(EN) Location and views take centre stage in this smart apartment. Lodged on the penultimate…
$2,11 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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