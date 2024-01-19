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Пентхаусы в Андалусии, Испания

Пентхаус В архив
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233 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Закрытом Комплексе в Популярном Районе Фуэнхиролы Этот жилой комплекс расположен …
€260,000
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Пентхаус 5 комнат с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Pedro de Alcantara, Испания
Пентхаус 5 комнат с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Pedro de Alcantara, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 278 м²
Количество этажей 5
Квартиры с Экологичным и Энергоэффективным Дизайном Рядом с Пляжем в Марбелье Квартиры оснащ…
€1,29 млн
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Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Mijas, Испания
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 3 Спальнями и Уникальным Видом на Море в Малаге, Михас Квартиры расположены в ком…
€539,000
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Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€774,000
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Пентхаус 5 комнат с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Пентхаус 5 комнат с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€797,000
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Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€519,000
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Пентхаус 3 комнаты с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Torrox, Испания
Пентхаус 3 комнаты с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Torrox, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 1/3
Апартаменты с Современным Дизайном Всего в Нескольких Шагах от Пляжа в Торрокс-Коста Квартир…
€304,000
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Пентхаус 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море в Torre del Mar, Испания
Пентхаус 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море
Torre del Mar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 86 м²
Этаж 6/5
Залитые Солнцем Квартиры в Комплексе рядом с пляжем в Торре дель Мар Шикарная недвижимость н…
€520,000
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Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Современная и Роскошная Квартира в Михасе в Комплексе Курортного Типа Жилой комплекс располо…
€899,000
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Пентхаус 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 3
Современные Квартиры с Большими Террасами в Центре Эстепоны Этот современный комплекс находи…
€512,000
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Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 4
Готовые Квартиры с Уникальным Видом на Море в Марбелье Квартиры спроектированы с использован…
€512,000
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Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benagalbon, Испания
Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benagalbon, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Квартиры на Склоне Холма с Панорамным Видом на Море Рядом с Полем для Гольфа в Ринкон-де-ла-…
€564,000
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Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benagalbon, Испания
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benagalbon, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Квартиры на Склоне Холма с Панорамным Видом на Море Рядом с Полем для Гольфа в Ринкон-де-ла-…
€665,000
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Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 3
Экологичные Апартаменты с Большими Террасами в Популярном Районе Эстепоны Великолепный жилой…
€380,000
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Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Casares, Испания
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Casares, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 5
Просторная недвижимость на берегу моря по доступным ценам в Касаресе, Малага В объектах недв…
€620,000
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Пентхаус 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море в Малага, Испания
Пентхаус 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Эксклюзивном Проекте Исторического Здания в Отличном Месте в Малаге Квартиры расп…
€1,70 млн
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Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Просторными Террасами в Кадисе Ла Алькаидеса Квартиры спроектированы по …
€472,000
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Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Pedro de Alcantara, Испания
Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Pedro de Alcantara, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 4
Экологичные Квартиры Рядом с Социальными Удобствами в Марбелье, Сан-Педро Квартиры расположе…
€685,000
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Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Pedro de Alcantara, Испания
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Pedro de Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 4
Экологичные Квартиры Рядом с Социальными Удобствами в Марбелье, Сан-Педро Квартиры расположе…
€700,000
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Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 7
Квартиры со Стильным Дизайном и Видом на Море и Горы в Отличном Месте в Марбелье Недавно пос…
€515,000
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Пентхаус 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 3
Современные Апартаменты с Видом на Море в Фуэнхироле в Комплексе с Просторной Территорией Об…
€1,10 млн
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Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 4
Пентхаус Квартира с Видом на Море и 3 Спальнями в Эстепоне Первый этаж двухуровневого пентха…
€650,000
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Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры с Просторными Террасами в Месте для Гольфа в Михасе Этот проект расположе…
€599,000
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Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 4
Экологичные Квартиры с Видом на Море и Большими Террасами в Лучшем Районе Михаса Новый жилой…
€849,000
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Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Torremolinos, Испания
Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Просторными Террасами и Видом на Море в Торремолиносе Квартиры имеют минималистич…
€499,000
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Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Manilva, Испания
Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 4
Недорогая энергоэффективная недвижимость рядом с гольф-клубом в Манильве Инновационный проек…
€392,000
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Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Manilva, Испания
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 4
Недорогая энергоэффективная недвижимость рядом с гольф-клубом в Манильве Инновационный проек…
€416,000
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Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Casares, Испания
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Casares, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 3
Недвижимость с Высокой Степенью Энергоэффективности у Моря в Касаресе, Малага Недвижимость р…
€510,000
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Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Estepona, Испания
Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Estepona, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Недвижимость с видом на море в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Эстепоне Ознакомьтесь с …
€412,000
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Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Estepona, Испания
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Estepona, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 3
Недвижимость с видом на море в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Эстепоне Ознакомьтесь с …
€482,000
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Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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