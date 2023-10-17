ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Бенидорм
Пентхаусы
Пентхаусы в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Очистить
14 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
3
190 м²
34/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€1,03 млн
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
2
1
91 м²
21/22
Отремонтированные Квартиры у Моря в Комплексе с Бассейном в Бенидорме, Аликанте Апартаменты …
€500,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
5
3
372 м²
24/24
Квартиры с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бенидорме, Коста-Бланка Эти квартиры расположены в…
€880,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
3
325 м²
24/24
Квартиры с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бенидорме, Коста-Бланка Эти квартиры расположены в…
€725,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
3
430 м²
30/30
Роскошные Квартиры в Комплексе Рядом с Пляжем в Бенидорме Апартаменты расположены в Бенидорм…
€1,69 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Бенидорм, Испания
3
3
105 м²
Впечатляющий жилой район, расположенный всего в 300 метрах от пляжа Пониенте в Бенидорме. Б…
€1,03 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Бенидорм, Испания
4
3
334 м²
Квартиры в новостройке с отличными местами общего пользования.Море и природа как фон для ваш…
€880,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Бенидорм, Испания
2
1
91 м²
16
Красивый пентхаус с видом на море в 500 метрах от бухты Алмадрава в БенидормеПентхаус распол…
€250,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
3
2
185 м²
Квартира с видом на остров Бенидорм, с тремя спальнями, двумя комнатами, отдельной кухней, 6…
€795,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
3
2
278 м²
Апартаменты в Бенидорм
€761,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Бенидорм, Испания
2
1
131 м²
19
Этот замечательный двухуровневый пентхаус располагается на 18 и 19 этажах выстного здания. М…
€250,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с гаражом
Бенидорм, Испания
3
2
297 м²
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ПЛЯЖА В БЕНИДОРМЕ И С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ !!! Расположен на 1-й линии Плайя Пони…
€1,25 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с видом на море
Бенидорм, Испания
3
2
138 м²
24
СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В PLAYA DE PONIENTE DE BENIDORM !!! Дома с 2, 3 и 4 сп…
€1,12 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Бенидорм, Испания
4
5
214 м²
Роскошный пентхаус с видом на море в Бенидорме
€2,65 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL