Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Бенидорм
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Бенидорме, Испания

;
Пентхаус Удалить
Очистить
15 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 304 м²
Представляем вам эту впечатляющую квартиру, расположенную на одном из самых высоких этажей S…
$1,64 млн
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Современные квартиры с 2 спальнями и бассейнами в популярном Бенидорме на Коста-Бланке Этот …
$639,580
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Этаж 24/25
Элитный пентхаус под ключ с большой солнечной террасой, потрясающим видом на море и множеств…
$1,21 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Пентхаус в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Бенидорм, Испания
Площадь 267 м²
Море, гольф и жизнь Бенидорма, все можно насладиться в Eagle Tower. Привилегированное место,…
$855,873
Оставить заявку
Пентхаус в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Бенидорм, Испания
Площадь 372 м²
Море, гольф и жизнь Бенидорма, все можно насладиться в Eagle Tower. Привилегированное место,…
$1,04 млн
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Этаж 30/30
Роскошные квартиры на берегу моря в комплексе в Бенидорме Бенидорм – прибрежный муниципалите…
$2,38 млн
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Откройте для себя этот впечатляющий новый пентхаус, расположенный на 30 этаже с эксклюзивной…
$1,70 млн
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Бенидорм, Испания
Пентхаус 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2
Эксклюзивный двухуровневый пентхаус высокого класса с частным бассейном, большой террасой и …
$1,64 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 304 м²
Новый пентхаус с 3 спальнями и видом на море в Бенидорме. Роскошный жилой комплекс. Его безу…
$1,66 млн
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Апартаменты с видом на море входят в состав престижного нового жилого комплекса, который вкл…
$910,177
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 423 м²
Представьте, что вы каждый день просыпаетесь под морской бриз. Откройте для себя эксклюзивны…
$2,32 млн
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 34/34
Большой элитный пентхаус под ключ с потрясающим видом на море, большой террасой на крыше, вн…
$1,11 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 5 комнат в Бенидорм, Испания
Пентхаус 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Квартиры в новостройке с отличными местами общего пользования.Море и природа как фон для ваш…
$1,03 млн
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся пентхаус в Бенидорме в районе Benidorm, располагается на 24 этаже. Общая площадь 2…
$1,67 млн
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный пентхаус в Кала-де-Финестрат: Ваша мечта у Средиземного моряЭтот изысканный пентха…
$673,260
Оставить заявку
Realting.com
Перейти