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Пентхаусы в Бенидорм, Испания

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14 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 34/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€1,03 млн
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 21/22
Отремонтированные Квартиры у Моря в Комплексе с Бассейном в Бенидорме, Аликанте Апартаменты …
€500,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 372 м²
Этаж 24/24
Квартиры с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бенидорме, Коста-Бланка Эти квартиры расположены в…
€880,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Этаж 24/24
Квартиры с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бенидорме, Коста-Бланка Эти квартиры расположены в…
€725,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Этаж 30/30
Роскошные Квартиры в Комплексе Рядом с Пляжем в Бенидорме Апартаменты расположены в Бенидорм…
€1,69 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Впечатляющий жилой район, расположенный всего в 300 метрах от пляжа Пониенте в Бенидорме. Б…
€1,03 млн
Пентхаус 4 спальни в Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 334 м²
Квартиры в новостройке с отличными местами общего пользования.Море и природа как фон для ваш…
€880,000
Пентхаус 2 спальни в Бенидорм, Испания
Пентхаус 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 16
Красивый пентхаус с видом на море в 500 метрах от бухты Алмадрава в БенидормеПентхаус распол…
€250,000
Пентхаус 3 спальни в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Квартира с видом на остров Бенидорм, с тремя спальнями, двумя комнатами, отдельной кухней, 6…
€795,000
Пентхаус 3 спальни в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 278 м²
Апартаменты в Бенидорм
€761,000
Пентхаус 2 спальни в Бенидорм, Испания
Пентхаус 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Этаж 19
Этот замечательный двухуровневый пентхаус располагается на 18 и 19 этажах выстного здания. М…
€250,000
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с гаражом в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с гаражом
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ПЛЯЖА В БЕНИДОРМЕ И С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ !!! Расположен на 1-й линии Плайя Пони…
€1,25 млн
Пентхаус 3 спальни с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни с видом на море
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 24
СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В PLAYA DE PONIENTE DE BENIDORM !!! Дома с 2, 3 и 4 сп…
€1,12 млн
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 214 м²
Роскошный пентхаус с видом на море в Бенидорме
€2,65 млн
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