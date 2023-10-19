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Пентхаусы в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Adeje
5
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10 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в San Miguel de Abona, Испания
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Уютный дуплекс пентхаус с 2 спальнями и видом на океан в районе Гольф-дель-Сур на юге Тенери…
€262,500
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продается пентхаус в комплексе Adeje Paradise с великолепным видом на океан. Комплекс распол…
€549,000
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом в Adeje, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Прекрасный пентхаус, расположенный в жилом комплексе Sueño Azul в районе Каяо Сальвахе на бе…
€309,000
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Granadilla de Abona, Испания
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Красивый пентхаус в жилом комплексе Las Terrazas с захватывающей террасой на крыше, видом на…
€357,000
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Adeje, Испания
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Adeje, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Просторный пентхаус в Terrazas del Duque, расположенный в самом центре престижного района Де…
€995,000
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в Adeje, Испания
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Просторный светлый пентхаус в Альтамира с открытой планировкой. Комплекс расположен на перво…
€1,45 млн
Пентхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Пентхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
В продаже пентхаус, располагающийся в резиденции Sonia, Callao Salvaje. Площадь: 120 м2. Пен…
€315,000
Пентхаус 4 спальни с садом в San Miguel de Abona, Испания
Пентхаус 4 спальни с садом
San Miguel de Abona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
В продаже прекрасный пентхаус, который располагается в Las Chafiras. Пентхаус находится на 3…
€169,000
Пентхаус 2 спальни с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Пентхаус 2 спальни с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
В продаже бунгало, которое располагается в зоне San Eugenio, на улице Finlandia. Бунгало …
€289,000
Пентхаус 5 спален с кондиционером, с видом на море, в центре города в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Пентхаус 5 спален с кондиционером, с видом на море, в центре города
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Количество спален 5
Площадь 365 м²
Потрясающий пентхаус на первой линии пляжа в Санта-Крус-де-Тенерифе, расположенный в живопи…
€950,000

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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