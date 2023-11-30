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Пентхаусы в Santa Pola, Испания

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9 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
О проекте: уютный жилой комплекс расположен всего в 120 метрах от Плайя Тамарит, в Санта-Пол…
€395,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€395,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€580,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€399,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 3
Новые Апартаменты в Комплексе с Общими Бассейнами и Крытой Парковкой в Гран-Алаканте, Коста-…
€285,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 4
Пентхаусы с Уникальными Видами в Аликанте, Санта-Пола Пентхаусы расположены в Санта-Пола – п…
€369,000
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Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, с общественным бассейном в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, с общественным бассейном
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГРАН АЛАКАНТ Новый строительный проект на 120 квартир в Гран-Алакант. Жилой…
€275,000
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Пентхаус 3 спальни в Santa Pola, Испания
Пентхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Апартаменты у моря, Гран-А��акант, Санта-Пола
€395,000
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с холодильником в Санта-Пола, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с холодильником
Санта-Пола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Роскошный Пентхаус недалеко от моря в Санта-Поле - US2634 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
€393,000
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