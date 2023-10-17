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Пентхаусы в Марина-Альта, Испания

Кальпе
20
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26 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Впечатляющий частный жилой комплекс, расположенный всего в 100 метрах от пляжа в Кальпе. Эта…
€1,39 млн
Пентхаус с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Пентхаус с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 89 м²
€434,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в els Poblets, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€470,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Teulada, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Teulada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
Этаж 4/5
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Морайре, Коста-Бланка Морайра – популярный город в сев…
€341,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с садом, с Pool в Дения, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Жилой комплекс, расположенный на 1-й линии пляжа в Дении, Коста Бланка. Жилой комплекс состо…
€439,000
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с террасой, с air conditioning a A F C ducts в els Poblets, Испания
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с террасой, с air conditioning a A F C ducts
els Poblets, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Новый жилой комплекс в Дении из 79 квартир с большими террасами, которые в полной мере испол…
€465,000
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Этаж 6
Продаётся пентхаус в Кальпе в районе Playa De La Fossa, располагается на 6 этаже. Общая площ…
€329,000
Пентхаус 2 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 6
Продаётся пентхаус в Кальпе в районе Playa De La Fossa, располагается на 6 этаже. Общая площ…
€269,000
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 1
Замечательный пентхаус на продажу в Кальпе. Его общая площадь составляет 151 квадратный метр…
€315,000
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КВАРТИРА С АВАНГАРДНЫМ ДИЗАЙНОМ В КАЛЬПЕ~ ~ Квартира с 3 спальнями, большой тер…
€340,000
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Новый жилой комплекс из 1, 2 и 3 спаль…
€1,27 млн
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
€689,000
Пентхаус 2 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
€269,000
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
€329,000
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Новый жилой комплекс из 1, 2 и 3 спаль…
€1,27 млн
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
€329,000
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КВАРТИРА С АВАНГАРДНЫМ ДИЗАЙНОМ В КАЛЬПЕ~ ~ Квартира с 3 спальнями, большой тер…
€340,000
Пентхаус 2 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
€269,000
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
€689,000
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Новый жилой комплекс из 1, 2 и 3 спаль…
€1,27 млн
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
€329,000
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КВАРТИРА С АВАНГАРДНЫМ ДИЗАЙНОМ В КАЛЬПЕ~ ~ Квартира с 3 спальнями, большой тер…
€340,000
Пентхаус 2 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
€269,000
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
€689,000
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 15
Великолепная новостройка авангардного дизайна в Кальпе Продвижение нового строительства в К…
€325,000
Пентхаус 2 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Пентхаус 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Продается совершенно новая двухкомнатная квартира. Расположена в урбанизации Кумбре дель Сол…
€513,000

Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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