Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Альта
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Марине-Альте, Испания

;
Кальпе
62
Хавея
23
Дения
19
Пентхаус Удалить
Очистить
125 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 261 м²
Торре Инфинум III — это 34 эксклюзивные квартиры с видами на Пеньон де Ифак, солончаки и пля…
$1,12 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 368 м²
Роскошные апартаменты и виллы на берегу моря в Маскарате, Кальпе: новое определение средизем…
$2,69 млн
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Живите в нескольких метрах от пляжа на стильном побережье Аликанте, наслаждаясь эксклюзивной…
$692,472
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 369 м²
Представляем вашему вниманию эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в одной из самых при…
$2,72 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Расположенный в прекрасном городе Кальпе, этот жилой комплекс предлагает выбор из 38 домов, …
$795,664
Оставить заявку
Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
НОВЫЕ ПЕНТХАУСЫ В КАЛЬПЕ Новые пентхаусы с 2 и 3 спальнями на продажу в Кальпе. …
$626,654
Оставить заявку
Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 316 м²
Расположенный в очаровательном городе Кальпе, этот жилой комплекс предлагает эксклюзивный вы…
$1,04 млн
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Дения, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 4
Фантастический пентхаус на берегу моря с потрясающим видом на море, бассейном и садом, готов…
$752,141
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 2 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
В очаровательном городке Калпе поднимается инновационный комплекс современных зданий, распол…
$646,405
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Дения, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Уникальные апартаменты в престижной локации предлагают непревзойдённые виды на море и прямой…
$576,765
Оставить заявку
Пентхаус в Хавея, Испания
Пентхаус
Хавея, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Бутиковые новостройки в Хавеа, недалеко от пляжа и центра города Эксклюзивная жизнь…
$563,872
Оставить заявку
Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Расположенный в очаровательном городе Кальпе, этот жилой комплекс предлагает 29 объектов нед…
$749,539
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Дения, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 5/5
Фантастический пентхаус на берегу моря с потрясающим видом на море, бассейном и садом, готов…
$745,507
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус в el Verger, Испания
Пентхаус
el Verger, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Современные новостройки в Эль-Верхер – жизнь на побережье всего в 500 метрах от пляжа А…
$597,752
Оставить заявку
Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 368 м²
Роскошные апартаменты и виллы на берегу моря в Маскарате, Кальпе: новое определение средизем…
$2,69 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Дения, Испания
Пентхаус
Дения, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ЖИЛЬЕ В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ МОРЯ Эксклюзивный комплекс средиземноморско…
$580,187
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Хавея, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в привилегированном районе Хавеи, между Средизем…
$486,610
Оставить заявку
Пентхаус в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Пентхаус
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Расположенный в эксклюзивной зоне Кумбре-дель-Соль, этот жилой комплекс предлагает выбор из …
$705,720
Оставить заявку
Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ Новый жилой комплекс из 1, 2 и 3 спальн…
$1,94 млн
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Хавея, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями и открытыми зонами в Хавее Квартиры расположены в Хавее – в обжит…
$604,109
Оставить заявку
Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Расположенный в очаровательном городе Кальпе, этот жилой комплекс предлагает 29 объектов нед…
$538,515
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Хавея, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Откройте для себя средиземноморскую мечту в Azure: пляж, стильный дизайн и эксклюзивность ря…
$412,636
Оставить заявку
Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 317 м²
Расположенный в очаровательном Пуэбло Маскарат, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает …
$2,71 млн
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Современные просторные квартиры с 1–3 спальнями в Кальпе, с видом на море Кальпе, расположен…
$846,138
Оставить заявку
Пентхаус в Хавея, Испания
Пентхаус
Хавея, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Бутиковые новостройки в Хавеа, недалеко от пляжа и центра города Эксклюзивная жизнь…
$610,377
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Хавея, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями и открытыми зонами в Хавее Квартиры расположены в Хавее – в обжит…
$558,082
Оставить заявку
Пентхаус 1 комната в Кальпе, Испания
Пентхаус 1 комната
Кальпе, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Погрузитесь в непревзойденную жизнь в эксклюзивном жилом комплексе, расположенном в спокойно…
$213,831
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Дения, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Роскошные экологичные квартиры с 2 спальнями и видом на море в Дении, Коста-Бланка Современн…
$408,006
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Дения, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 4
Key готов к отличному пентхаусу с большой террасой на крыше, бассейном и спортзалом, располо…
$403,367
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 2 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Пентхаус 2 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Мы приглашаем вас ознакомиться с современными апартаментами в уникальных зданиях, где строит…
$581,389
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти