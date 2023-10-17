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Пентхаусы в Rojales, Испания

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5 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rojales, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные Уникальные Квартиры в Рохалесе, Коста-Бланка, Недалеко от Поля для Гольфа Роско…
€449,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Современные Квартиры в Проекте с Общим Бассейном в Сьюдад-Кесада Удачно расположенная недвиж…
€317,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, с кладовой в Rojales, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, с кладовой
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. . Новое строительство 2- и 3-комнатных квартир на 2 этажах: п…
€301,885
Пентхаус 2 спальни с террасой, с видом на горы, с общественным бассейном в Rojales, Испания
Пентхаус 2 спальни с террасой, с видом на горы, с общественным бассейном
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
НОВАЯ КВАРТИРА НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В СЬЮДАД КЕСАДА Новая квартира на верхнем этаже в Сьюдад Ке…
€187,000
Пентхаус 2 спальни с Spalni в Rojales, Испания
Пентхаус 2 спальни с Spalni
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Урбанизация Донья-Пепа является частью городка Сьюдад-Кесада (Ciudad Quesada). Это место, гд…
€270,000
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