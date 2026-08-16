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Пентхаусы в Рохалесе, Испания

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12 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный комплекс апартаментов в уютном городке Аликанте, Рохалес. Эт…
$513,772
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Пентхаус 2 комнаты в Formentera del Segura, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Formentera del Segura, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Новые дома в Рохалесе с современным дизайном и средиземноморским комфортом. Откройте для себ…
$330,455
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Пентхаус 3 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный жилой комплекс апартаментов в уютном городке Рохалес. Этот п…
$478,519
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Пентхаус 2 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Откройте для себя по‑настоящему особенный дом! Мы предлагаем уникальное жильё в превосходно…
$360,623
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Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новый частный жилой комплекс с симпатичными 2-спальными апартаментами в средиземноморском ст…
$511,993
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Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Новый частный жилой комплекс в средиземноморском стиле, расположенный в Сьюдад-Кесада, с общ…
$377,652
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TekceTekce
Пентхаус 4 комнаты в Рохалес, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Стильные квартиры с 2 и 3 спальнями, соляриями или садом в Сьюдад-Кесада Сьюдад-Кесада, расп…
$460,166
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Пентхаус 2 комнаты в Formentera del Segura, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Formentera del Segura, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Новые жилые дома в Рохалесе – современный дизайн и комфорт в средиземноморском стиле. Открой…
$336,235
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Пентхаус 2 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный комплекс апартаментов в очаровательной Аликанте. Этот проект…
$371,025
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Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
НОВАЯ КВАРТИРА НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В СЬЮДАД КЕСАДА Новая квартира на верхнем этаже в Сьюдад Ке…
$201,330
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Пентхаус 3 комнаты в Рохалес, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся пентхаус в Рохалес в районе Ciudad Quesada. Общая площадь 150.00 м2, участок 170 м…
$323,861
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Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. . Новое строительство 2- и 3-комнатных квартир на 2 этажах: п…
$325,018
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