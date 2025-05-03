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Пентхаусы с гаражом в Испании

Торревьеха
95
Марбелья
67
Валенсия
4
Бенидорм
8
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37 объектов найдено
Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 117 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$565,122
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Beautifully decorated two -level penthouse with a view of the sea and golf course. With the…
$374,239
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Пентхаус с 2 спальнями, террасой и солярием в Пунта Приме. Пентхаус с 2 спальнями, гостиной …
$348,942
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Пентхаус в Benahavis, Испания
Пентхаус
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Бенаталая. Отличная возможность! Большой ПЕНТХАУС с 3 спальнями и 3 ванными комнатами с видо…
$558,907
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Attic with wonderful views of Los Lances Beach. It is in urbanization with garden and pool.…
$390,510
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 391 м²
Casamayor представляет этот уникальный и неповторимый пентхаус в самом привилегированном мес…
$1,69 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Современный пентхаус с захватывающим видом на море в Коста-дель-СольДобро пожаловать в мечту…
$1,09 млн
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Пентхаус в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 449 м²
A diamond in the sky- spectacular penthouse with pool and sea views Carat Sky Villas is l…
$2,92 млн
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Пентхаус в Mutxamel, Испания
Пентхаус
Mutxamel, Испания
Площадь 108 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$418,065
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Benalmadena, Испания
Пентхаус
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Роскошный пентхаус с видом на море в БенальмаденеПросторный пентхаус, готовый к заселению, с…
$1,42 млн
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Пентхаус в Benahavis, Испания
Пентхаус
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Просторный 3-x спальный пентхаус в закрытом жилом комплексе Capanes del Golf, окруженный кра…
$749,876
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Пентхаус в Adeje, Испания
Пентхаус
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
В продаже пентхаус, располагающийся в резиденции Sonia, Callao Salvaje. Площадь: 120 м2. Пен…
$345,220
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Пентхаус 1 комната в Pulpi, Испания
Пентхаус 1 комната
Pulpi, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эти стильные апартаменты расположены в Альмерии — самом тёплом регионе Европы, где больше 30…
$183,096
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Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Penthouse Maisonette built in 2018. South-west exhibition. The first floor: open kitchen wit…
$436,070
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 105 м²
Наслаждайтесь своим новым домом в привилегированном месте. Жилой район, расположенный в верх…
$474,157
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 235 м²
Современный и яркий пентхаус в жилом комплексе Nou Corfu, в Пау II (Аликанте). Построенный в…
$510,628
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Benalmadena, Испания
Пентхаус
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Роскошный пентхаус в БенальмаденеВероятно, один из трех лучших пентхаусов в комплексе The Hi…
$1,44 млн
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 83 м²
Наслаждайтесь своим новым домом в привилегированном месте. Жилой район, расположенный в верх…
$376,369
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Luxurious Sky Villa in Costa del Sol Carat Sky Villas is like a diamond. The exclusivenes…
$2,09 млн
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Пентхаус в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Бенидорм, Испания
Площадь 372 м²
Море, гольф и жизнь Бенидорма — всем можно насладиться в Eagle Tower. Привилегированное расп…
$954,990
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Андалусия, Испания
Пентхаус
Андалусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Эксклюзивная возможность: роскошный двухуровневый пентхаус с потрясающим видом в Stupa Hills…
$1,05 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Denia, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Эти эксклюзивные апартаменты расположены на первой береговой линии в городе Дения, провинция…
$681,207
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 84 м²
Наслаждайся своим новым домом в Джарсии. В этом современном дизайне жилого дома, адаптирован…
$383,191
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Beautiful attic located in the beach area with sea views belonging to a beautiful urbanizati…
$390,510
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Пентхаус в el Campello, Испания
Пентхаус
el Campello, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Unique property to live in a spacious Duplex Penthouse on the first line of Muchavista beach…
$1,31 млн
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MENINA GROUP
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Пентхаус 2 комнаты в Pulpi, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Pulpi, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
Расположенные вдоль живописного побережья Коста-де-Альмерия, эти современные апартаменты иде…
$238,821
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Пентхаус в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Бенидорм, Испания
Площадь 267 м²
Море, гольф и жизнь Бенидорма — всем можно насладиться в Eagle Tower. Привилегированное расп…
$787,732
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус 2 комнаты в Altea, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Altea, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5/5
Эта элегантная резиденция в Альтее — идеальное место для тех, кто мечтает о жизни у моря. Вс…
$1,13 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Dehesa de Campoamor, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 8/8
Эти стильные апартаменты расположены в престижном районе Дехеса де Кампоамор, известном свои…
$451,485
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Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Luxurious plants with an area of ​​2230 square meters. Luxurious features. Ready to move. Fu…
$449,087
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Параметры недвижимости в Испании

с садом
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с видом на горы
с видом на море
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