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Пентхаусы в Марбелье, Испания

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Сан-Педро-Алькантара
16
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71 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 3/4
Культовый меблированный пентхаус с видом на море, просторной террасой и тропическими садами,…
$785,961
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Этаж 4/4
Роскошный пентхаус с огромной террасой, потрясающим видом на море и общим бассейном, располо…
$1,74 млн
НДС
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Пентхаус в Rio Real, Испания
Пентхаус
Rio Real, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя этот впечатляющий дуплексный пентхаус, расположенный в одном из самых прив…
$655,525
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Этаж 3/3
Потрясающий меблированный пентхаус под ключ с частным бассейном и террасой на крыше, располо…
$1,58 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 7
Квартиры в комплексе с бассейном на крыше в Марбелье Квартиры расположены в районе Нуэва Анд…
$571,373
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 3
Новые квартиры в роскошном комплексе недалеко от центра Марбельи Апартаменты расположены в ж…
$1,33 млн
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Пентхаус в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Пентхаус
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя этот потрясающий современный пентхаус, идеально расположенный всего в 700 …
$916,575
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 5
Элегантные квартиры в престижном районе в 1 км от пляжа в Марбелье, Испания Эти великолепные…
$1,41 млн
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Пентхаус в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Пентхаус
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Для продажи Благоустроенный 1-спальный дуплексный пентхаус ( 2 x террасы) в прекрасной урбан…
$448,253
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Первоклассные квартиры и пентхаусы в Эльвирии, Марбелья Эльвирия — живописный и спокойный ра…
$1,22 млн
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Пентхаус в Artola, Испания
Пентхаус
Artola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается эффектная квартира, полностью отремонтированная в 2025 году в эксклюзивной урбаниз…
$400,277
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 3
Уникальные квартиры и пентхаусы в Нуэва Андалусии, Марбелья Этот эксклюзивный жилой комплекс…
$1,40 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 154 м²
Этаж 3/3
Элитные апартаменты с террасой и потрясающим видом, расположенные в роскошном жилом комплекс…
$783,965
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Квартиры в комплексе с бассейнами в самом сердце природы в Восточной Марбелье Марбелья — оди…
$966,708
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 587 м²
Этаж 2/3
Роскошный пентхаус в эксклюзивном здании с тренажерным залом, крытым бассейном и видом на мо…
$4,99 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 3/3
Великолепный пентхаус в дуплексе с потрясающим видом на море, террасой на крыше и спортзалом…
$1,47 млн
НДС
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Пентхаус в Ricmar, Испания
Пентхаус
Ricmar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот великолепный двухэтажный пентхаус расположен в эксклюзивном жилом районе Рио-Реал, к во…
$913,675
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Этаж 2/2
Эксклюзивный пентхаус «под ключ» с террасой на крыше и потрясающим видом на море, расположен…
$1,35 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 4
Готовые квартиры в средиземноморском стиле с великолепным видом на море в Марбелье Этот прое…
$615,119
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 757 м²
Количество этажей 3
Элитные апартаменты с просторными террасами на Золотой Миле Марбельи Новый комплекс располож…
$6,18 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с большими террасами в Сан-Педро, Марбелья Эти новые квартиры расположены в ожи…
$1,05 млн
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Пентхаус в Марбелья, Испания
Пентхаус
Марбелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус Duplex с панорамным видом на море в Марбелье Эта эксклюзивная квартира в пентхаусе …
$670,576
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Пентхаус 3 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Средиземноморские квартиры с курортной инфраструктурой в Западной Марбелье Марбелья – одно и…
$895,987
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 296 м²
Средиземноморские квартиры с курортной инфраструктурой в Западной Марбелье Марбелья – одно и…
$3,41 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Двухуровневые квартиры с видом на гольф в Марбелье в проекте с богатой инфраструктурой Жилой…
$1,47 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Средиземноморские квартиры с курортной инфраструктурой в Западной Марбелье Марбелья – одно и…
$957,103
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Квартиры в благоустроенном комплексе рядом с гольф-полем в Марбелье Квартиры расположены в с…
$1,63 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Стильная недвижимость рядом с развитой инфраструктурой Марбельи Эти квартиры расположены в с…
$995,101
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 130 м²
Новые современные квартиры в одном из самых эксклюзивных гольф-районов Марбельи Марбелья — о…
$4,22 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Этаж 2/2
Новый роскошный пентхаус с большой террасой на крыше, панорамным видом и общими бассейнами в…
$1,12 млн
НДС
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Параметры недвижимости в Марбелье, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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