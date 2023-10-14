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Пентхаусы в Марбелья, Испания
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23 объекта найдено
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Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
5
3
154 м²
5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€1,47 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
4
2
111 м²
5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€1,10 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Марбелья, Испания
3
3
520 м²
3/3
Пентхаус на продажу Ломас де сьерра бланка Марбелья Расчет в рублях в РФ или в ОАЭ 2 000 0…
€2,00 млн
1
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
4
2
156 м²
5
Современные Апартаменты с 2, 3 и 4 Спальнями в Марбелье Этот жилой проект расположен в одном…
€1,45 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
4
2
123 м²
3
Апартаменты с 2-мя и 3-мя Спальнями в Курортном Комплексе Недалеко от Центра Города в Марбел…
€810,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
3
2
99 м²
3
Апартаменты с 2-мя и 3-мя Спальнями в Курортном Комплексе Недалеко от Центра Города в Марбел…
€660,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
4
2
121 м²
3
Эксклюзивные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями на Берегу Озера в Марбелье Предлагаем купить квар…
€630,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
4
2
131 м²
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями в Марбелье Этот жилой комплекс расположен в муници…
€851,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Марбелья, Испания
4
3
182 м²
2
Стильные Квартиры с Современным Дизайном в Роскошном Комплексе на Первой Береговой Линии в М…
€3,08 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
3
1
83 м²
5
Готовые Квартиры в Обновленном Современном Комплексе в Марбелье Комплекс расположен в прести…
€415,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Марбелья, Испания
4
2
172 м²
6
Экологичные Квартиры Люкс-Класса Рядом с Известным Гольф-Клубом и Курортом в Марбелье Элитны…
€2,75 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Марбелья, Испания
3
2
104 м²
6
Экологичные Квартиры Люкс-Класса Рядом с Известным Гольф-Клубом и Курортом в Марбелье Элитны…
€1,11 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3
3
313 м²
ДУПЛЕКСНЫЙ ПЕНТХАУС В ЭЛЬ-РЕТИРО-ДЕ-НАГЕЛЕС, ЗОЛОТАЯ МИЛЯ МАРБЕЛЬИ Элегантный дизайнерский д…
€2,80 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3
3
289 м²
Впечатляющий полностью отремонтированный двухуровневый пентхаус с панорамным видом на море, …
€1,95 млн
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален с балконом, с мебелью, с terrassa
Марбелья, Испания
5
5
475 м²
Расположенный у подножия моря, представляет собой комплекс высокого стандарта, расположенный…
€2,75 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3
3
205 м²
Квартиры и пентхаусы От 995 000 евро до 1 795 000 евро Строительные работы будут закончены …
€2,45 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3
3
ДУПЛЕКС ПЕНТХАУС С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ. В Марбелье, на склонах Ла Конча и Парке Нагуэле…
€3,25 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
3
3
A luxury duplex penthouse located in Puerto Banus Marbella in the prestigious gated communit…
€790,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3
2
ДУПЛЕКС ПЕНТХАУС С ВИДОМ НА МОРЕДвухуровневые пентхаусы представляют собой вершину роскошной…
€1,90 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3
3
Penthouse for sale. Furnished
€660,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с Spalni
Марбелья, Испания
4
4
Wonderful luxury apartment, spacious and with luxury qualities in the middle of the Golden M…
€1,90 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с Spalni
Марбелья, Испания
3
3
Magnificent penthouse in Rio Real, spacious and bright. With 3 bedrooms en suite, living roo…
€990,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с Spalni
Марбелья, Испания
3
2
Newly built homes that are located in the heart of Marbella's Golden Mile, near the prestigi…
€1,10 млн
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Параметры недвижимости в Марбелья, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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