Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Бадахос
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Бадахос, Испания

Пентхаус В архив
Очистить
10 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни с садом, с Lift, с Pool в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 2 спальни с садом, с Lift, с Pool
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Referencia: 525 Продается красивый отремонтированный двухуровневый пентхаус в Кальпе, недал…
€289,000
Пентхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 271 м²
Atalaya Emotion — впечатляющий жилой комплекс в золотом треугольнике, образованном Марбелье…
€750,000
Пентхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 271 м²
Atalaya Emotion 2 — впечатляющий жилой комплекс в золотом треугольнике, образованном Марбель…
€755,000
Пентхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Atalaya Emotion 2 — впечатляющий жилой комплекс в золотом треугольнике, образованном Марбель…
€682,000
Пентхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Расположенный в верхней части Лос Монтерос Марбелья, представляет собой роскошный проект из…
€650,000
Пентхаус 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Новостройка состоит из 60 домов с 2, 3 и 4 спальнями с исключительной отделкой. Эта резиденц…
€926,000
Пентхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 219 м²
Шикарный апартамент pасположенный на территории эксклюзивного 5-звездочного курорта Пуэнте Р…
€6,50 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кладовой, с Lift в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кладовой, с Lift
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этот фантастический пентхаус расположен в центре Пальма-де-Майорка, в нескольких минутах ход…
€649,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с кладовой в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с кладовой
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Уникальный новый пентхаус расположен в лучшем районе Пальма-де-Майорка, всего в 3 минутах хо…
€1,29 млн
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Уникальный превосходный пентхаус был полностью отремонтирован и имеет огромную гостиную площ…
€2,75 млн

Параметры недвижимости в Бадахос, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти